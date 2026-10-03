Cơ trưởng người Ấn Độ bị thương của hãng FlyDubai mới đây đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng trong buồng lái trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và cơ trưởng chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không FlyDubai.

Cơ trưởng chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không FlyDubai, người bị cơ phó tấn công, mới đây đã kể lại với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giây phút anh lấy hết sức mình để mở cửa buồng lái, trong khi người đồng nghiệp liên tục dùng rìu cứu hộ khẩn cấp của máy bay đánh vào người anh.

Hôm 1/10, khi nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ Narendra qua cuộc gọi video từ giường bệnh ở Abu Dhabi, cơ trưởng Smit Machchhar cho biết, anh đã ngã xuống sàn buồng lái, nhưng nhận ra mình phải đứng dậy khi cảm thấy máy bay mất kiểm soát và lao xuống.

“Tôi đã phải chiến đấu để giữ lấy mạng sống của mình. Nhưng có một khoảnh khắc tôi nhận ra - vì tôi đã ngã và bị thương rất nặng, đến nỗi tôi nằm trên mặt đất.

Tôi chỉ cần mở cửa ra thôi, thưa ngài; những người khác đã đến”, cơ trưởng nói với Thủ tướng Modi.

“Cố gắng thêm một lần nữa, Smit. Làm đi. Cánh cửa ở ngay đó”, Machchhar nhớ lại mình đã tự nhủ như vậy.

Phi công với 17 năm kinh nghiệm lái máy bay, cho biết thêm, các hành khách và thành viên phi hành đoàn đã can thiệp cũng đóng vai trò quan trọng không kém trong việc đảm bảo an toàn cho máy bay.

Hôm 30/9, chuyến bay FlyDubai FZ1073 từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) chở 174 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn khi cơ phó được cho là đã tấn công cơ trưởng Machchhar.

Máy bay lao xuống khoảng 4.300m trong vòng chưa đầy 30 giây mà không có ai điều khiển.

Sau khi kẻ tấn công bị khống chế, hai phi công khác của FlyDubai trên máy bay đã điều khiển, và máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk, Saudi Arabia.

Thủ tướng Modi ca ngợi lòng dũng cảm và sự bình tĩnh của vị cơ trưởng, nói anh đã ưu tiên tính mạng của hành khách dù phải chiến đấu để bảo vệ chính mình.

“Người dân khắp Ấn Độ đang cầu nguyện cho sự hồi phục của anh và mong chờ được chào đón anh trở về nhà”, Thủ tướng Modi nói với Machchhar.

Cơ trưởng xúc động khi nhớ lại quãng thời gian khó khăn đã trải qua và xin lỗi thủ tướng vì đã rơi nước mắt.

Machchhar cho biết, anh đã đọc kinh Hanuman Chalisa, một bài thánh ca sùng kính của đạo Hindu, trong lúc khẩn cấp và tiếp tục cầu nguyện mỗi khi cảm thấy đau đớn.

Anh cũng nói về cậu con trai hai tuổi của mình, người cùng anh cầu nguyện buổi sáng, và tầm quan trọng của việc duy trì các truyền thống văn hóa Ấn Độ khi sống ở nước ngoài.

Thủ tướng Modi cho biết, ông đã nói chuyện với bố mẹ và vợ của Machchhar, và khen ngợi sự bình tĩnh của họ.

Vị cơ trưởng cũng đã cảm ơn Saudi Arabia và UAE vì sự chăm sóc y tế dành cho anh.

Giới chức UAE đang điều tra các tình tiết và động cơ đằng sau vụ việc, bao gồm cả việc liệu nó có liên quan đến khủng bố hay không.



