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Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, VietinBank, Agribank... trừ tiền, phong toả tài khoản của loạt người nộp thuế có tên sau

Hà Giang
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Các trường hợp này bị cưỡng chế với lý do người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Thuế tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các Quyết định số 3441-3450/QĐ/TQU-KDT ngày 06/7/2026 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản và trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Lý do bị cưỡng chế được cơ quan Thuế đưa ra là người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Các Quyết định này đều có hiệu lực từ ngày ký.

Danh sách được tổng hợp từ các Quyết định số 3441-3450/QĐ/TQU-KDT ngày 06/7/2026 của Thuế tỉnh Tuyên Quang như sau:

Tên người nộp thuếĐịa chỉMã số thuếTrích tiền từ tài khoản được mở tạiSố tiền bị cưỡng chếCưỡng chế bằng biện pháp
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Môi Trường Xanh Bình ThànhSố nhà 95, đường Lê Hồng Phong, tổ 22, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang5100456250Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Gia Lâm1.636.642.000 đồngTrích tiền từ tài khoản
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tấn LợiSố nhà 115, tổ 3, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang5100266179Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Hà Giang2.888.398.972 đồngTrích tiền từ tài khoản
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư Thương Mại Và Khai Thác Khoáng SảnSố nhà 527, đường Nguyễn Trãi, tổ 5, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang5100419435Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Hà Giang 2.033.847.278 đồngTrích tiền từ tài khoản
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Vạn ĐứcKhu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, Tuyên Quang0305437757Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tỉnh Hà Giang471.547.546 đồngTrích tiền từ tài khoản
Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú GiangTổ 22 Phường Nguyễn Trãi, Phường Hà Giang 1, Tuyên Quang5100104989Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Giang 540.618.055 đồngTrích tiền từ tài khoản
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tín ĐạtSố nhà 13, tổ 15, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang5100379912Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (STK đuôi 0185)556.480.426 đồngYêu cầu phong toả tài khoản
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tín ĐạtSố nhà 13, tổ 15, Phường Hà Giang 2, Tuyên Quang5100379912Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (STK đuôi 1770)556.480.426 đồngYêu cầu phong toả tài khoản
Công Ty Tnhh Xây Dựng Giao Thông Thái HàThôn Đức Thành, Xã Vị Xuyên, Tuyên Quang5100472527Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á - Chi nhánh Hà Giang380.222.563 đồngYêu cầu phong toả tài khoản
Công Ty Tnhh Xây Dựng Giao Thông Thái HàThôn Đức Thành, Xã Vị Xuyên, Tuyên Quang5100472527Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng380.222.563 đồngYêu cầu phong toả tài khoản
Công Ty Cổ Phần Tài Nguyên Môi Trường Sơn TùngThôn Nà Phia, Xã Bắc Mê, Tuyên Quang5100252835Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam 2.377.153.871 đồngYêu cầu phong toả tài khoản
TIN LIÊN QUAN

Đối với các trường hợp yêu cầu trích tiền từ tài khoản ngân hàng, Thuế tỉnh Tuyên Quang thông tin, các ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản với số tiền đã nêu rõ trong Quyết định để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại kho bạc Phòng Nghiệp vụ 2 - Kho bạc Nhà nước khu vực VIII.

Trong trường hợp số tiền trên tài khoản nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, Cơ quan Thuế yêu cầu Ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.


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