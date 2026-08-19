HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cơ quan chống tham nhũng Ukraine mở cuộc điều tra nghị sĩ, cố vấn tổng thống

Minh Hạnh
|

Các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đã triển khai một chiến dịch đặc biệt nhắm vào các nghị sĩ và cố vấn tổng thống, chỉ vài giờ trước cuộc bỏ phiếu quan trọng tại quốc hội nhằm bổ nhiệm tân bộ trưởng quốc phòng - bước đi then chốt để củng cố công cuộc cải tổ do Tổng thống Volodymyr Zelensky khởi xướng.

Cơ quan Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO) thông báo đang thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm triệt phá một tổ chức tội phạm. Theo các điều tra viên, tổ chức này hoạt động dưới sự chỉ đạo của một nghị sĩ đương nhiệm và một cựu nghị sĩ, với sự tham gia của các quan chức cấp cao thuộc Văn phòng Tổng thống cùng nhiều cá nhân khác.

NABU và SAPO đã tiến hành khám xét các cơ sở liên quan đến nghị sĩ Vadym Stolar và bà Iryna Mudra - Phó Chánh Văn phòng Tổng thống.

Cuộc điều tra này gây thêm rắc rối cho ông Zelensky, sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov đưa ra tuyên bố gây chấn động, kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến.

Theo kế hoạch, Quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu vào hôm nay (19/8) về việc bổ nhiệm ông Yevhenii Khmara làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine, sau nhiều tuần bất ổn chính trị xoay quanh việc ông Fedorov bị cách chức. Việc ông Fedorov bị cách chức đã khiến hàng nghìn người xuống đường biểu tình trong suốt tháng qua - một sự kiện hiếm hoi trong thời chiến - để yêu cầu Tổng thống Zelensky phục chức cho nhà cải cách quốc phòng 35 tuổi này.

Trong khi quân đội tại Ukraine đang tiếp tục giao tranh với lực lượng Nga, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine cũng triển khai một chiến dịch mạnh mẽ nhằm vào các quan chức cấp cao. Đây được xem là bước đi then chốt để chuẩn bị cho việc Ukraine gia nhập Liên minh Châu Âu.

Gồng mình trước hỏa lực Nga, gã khổng lồ của Ukraine lại hứng đòn từ EU: Chật vật tìm đường sống đến cuối năm
Tags

Ukraine

Nga

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại