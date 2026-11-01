Cổ phiếu hãng chip danh tiếng tăng vọt ngay đầu phiên với sự trở lại của nhà đồng sáng lập Jensen Huang.

Mở đầu phiên giao dịch 23/11, cổ phiếu Nvidia được giao dịch với giá gần 163 USD, tương đương mức tăng khoảng 30%.

Thị trường cũng phản ứng tích cực với thông tin Hội đồng quản trị Nvidia đã quyết định phục chức CEO cho ông Jensen Huang. Trong đó, chỉ số Nasdaq Composite bật tăng 7,4%. Chỉ số S&P 500 tăng 5%, trong khi Dow Jones tăng 1.344 điểm, tương đương 2,8%.

Quyết định đưa ông Jensen Huang trở lại vị trí CEO Nvidia có hiệu lực ngay lập tức. Nvidia cho biết hội đồng đã tham khảo ý kiến các quan chức cấp cao của Chính phủ Mỹ và nhận định việc ông Huang trở lại không gây rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Theo CNBC