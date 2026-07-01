Sau một thời gian tích lũy, nhiều người muốn gửi thêm tiền vào sổ tiết kiệm đang có thay vì mở sổ mới. Tuy nhiên, đây không chỉ là câu chuyện tiện hay bất tiện, mà còn liên quan đến cách bạn quản lý các mục tiêu tài chính của mình.

Khi có thêm một khoản tiền nhàn rỗi, không ít người nghĩ đến việc "nạp thêm" vào sổ tiết kiệm đang có để tất cả nằm cùng một chỗ. Điều này giúp việc quản lý trở nên đơn giản hơn và không phải theo dõi quá nhiều sổ tiết kiệm cùng lúc.

Tuy nhiên, trước khi quyết định, hãy tự hỏi khoản tiền mới này có cùng mục tiêu với khoản tiền đang gửi hay không.

Ví dụ, nếu sổ tiết kiệm hiện tại được lập để dành mua nhà trong vài năm tới, còn khoản tiền mới là tiền thưởng cuối năm hoặc khoản tích lũy cho một kế hoạch khác, việc gộp chung có thể khiến bạn khó quản lý hơn sau này. Khi cần sử dụng một mục tiêu, bạn sẽ phải cân nhắc đến toàn bộ khoản tiền thay vì chỉ phần liên quan.

Ngược lại, nếu cả hai khoản tiền đều phục vụ cùng một kế hoạch và có cùng thời điểm dự kiến sử dụng, việc quản lý chung có thể thuận tiện hơn. Điều quan trọng không nằm ở việc có một hay nhiều sổ tiết kiệm, mà là bạn có theo dõi được từng mục tiêu tài chính của mình hay không.

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Một điều cũng cần lưu ý là không phải mọi sản phẩm tiền gửi đều cho phép bổ sung thêm tiền vào sổ tiết kiệm hiện có. Tùy theo quy định của từng ngân hàng và từng loại sản phẩm, bạn có thể cần mở một khoản tiền gửi mới nếu muốn gửi thêm. Vì vậy, trước khi quyết định, hãy tìm hiểu điều kiện áp dụng đối với sản phẩm tiết kiệm mà mình đang sử dụng.

Suy cho cùng, câu hỏi không phải là "có nên gửi thêm tiền vào sổ tiết kiệm hay không", mà là khoản tiền mới này có đang làm cùng một "nhiệm vụ" với khoản tiền cũ hay không. Khi xác định rõ mục tiêu của từng khoản tiền, bạn sẽ dễ lựa chọn giữa việc gửi chung hay tách riêng.

Nếu có thêm một khoản tiền nhàn rỗi và đang cân nhắc gửi tiết kiệm, bạn có thể lưu ý:

- Xác định khoản tiền mới có cùng mục tiêu với khoản tiền đang gửi hay không.

- Kiểm tra quy định của ngân hàng về việc có được bổ sung thêm tiền vào sổ tiết kiệm hiện tại hay cần mở khoản tiền gửi mới.

- Không nên chỉ ưu tiên sự tiện lợi nếu việc gộp tiền khiến bạn khó quản lý các mục tiêu tài chính.

- Ghi rõ mục đích của từng khoản tiền gửi để thuận tiện theo dõi và sử dụng khi cần.

- Định kỳ rà soát các khoản tiền gửi để đảm bảo cách quản lý vẫn phù hợp với kế hoạch tài chính hiện tại.