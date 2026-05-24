HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

“Cỗ máy” sản xuất 300 triệu quả trứng/năm, có cả trứng nhân sâm của chủ tịch Nguyễn Như So: Nuôi 1 triệu con gà, vận hành bằng robot Đức

Anh Khôi
|

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam hiện vận hành hệ thống trang trại khép kín quy mô 1 triệu con gà mái đẻ, cung ứng bình quân 300 triệu quả trứng mỗi năm cho thị trường.

Trứng gà nhân đạo Dabaco cage - free được chăn nuôi theo tiêu chuẩn của Tổ chức HFAC

Báo cáo tài chính quý I/2026 ghi nhận mảng chăn nuôi gà thuộc tập đoàn đạt lợi nhuận 40,2 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ 37,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Kết quả này phản ánh định hướng của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tự động hóa và gia tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu trong chuỗi giá trị khép kín Feed - Farm - Food.

Năng lực sản xuất này hiện quy tụ tại các đơn vị thành viên, tiêu biểu là trang trại quy mô lớn của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chăn nuôi Gia công (IDB) tại tỉnh Bắc Ninh.

Hệ thống trang trại tại đây áp dụng công nghệ chuồng kín (closed-house) nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức, tự động hóa các khâu kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, cung cấp thức ăn, nước uống và thu gom trứng nhằm tối ưu hóa nhân lực vận hành.

Trang trại gà mái hơn 10.000 con của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công (IDB) thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Trứng sau khi thu hoạch bằng hệ thống băng chuyền được chuyển thẳng về Nhà máy chế biến trứng Dabaco tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, dây chuyền xử lý tự động MOBA nhập khẩu từ Hà Lan thực hiện quy trình khép kín gồm rửa trứng, sấy khô, chiếu tia UV diệt khuẩn, soi kiểm tra vết nứt vỏ và tự động phân loại trọng lượng trước khi đóng khay thành phẩm.

Trứng sau khi làm sạch và khử trùng bằng tia UV công nghệ châu Âu sẽ được đưa vào hệ thống soi trứng tươi, loại bỏ trứng lỗi

Để đáp ứng các tiêu chuẩn VietGAP, ISO 9001:2015 và HACCP, hệ thống trang trại sử dụng nguồn thức ăn chăn nuôi không kháng sinh từ các nhà máy nội bộ của tập đoàn. Quy trình an toàn sinh học được áp dụng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Hội đồng gia cầm quốc tế (IPC) về việc kiểm soát sử dụng kháng sinh có trách nhiệm trong chăn nuôi.

Ảnh: Dabaco

Doanh nghiệp cũng triển khai mô hình chăn nuôi trứng gà không chuồng lồng (Cage-Free) theo tiêu chuẩn của Tổ chức HFAC nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng chuỗi khối FDI và hệ thống nhà hàng cao cấp.

Danh mục sản phẩm được cơ cấu lại với các dòng trứng giàu vi chất như Omega 3, DHA, bổ sung Selen phân phối tại WinMart, Co.opmart, Big C, Lotte, AEON, cùng dòng sản phẩm trứng ăn liền Devi sử dụng công nghệ tiệt trùng nhiệt độ cao và hút chân không.

Trong đó, phân khúc sản phẩm cao cấp ghi nhận dòng trứng gà vỏ xanh (còn gọi là trứng gà nhân sâm) từ giống gà đen nuôi tại Lạc Vệ (Bắc Ninh) với giá bán lẻ đạt khoảng 10.000 đồng/quả nhờ hàm lượng vi chất chuyên biệt.

Phân mảng sản xuất được hỗ trợ trực tiếp bởi Công ty TNHH MTV Gà giống DABACO tại Yên Thế, Bắc Giang.

Ảnh: Lựa chọn gà giống - Dabaco

Cơ sở này đảm nhiệm việc nghiên cứu và chọn tạo 12 bộ dòng gà thuần chủng độc quyền như J-Dabaco, Tân Hồ, gà Nòi, gà Mía, cung ứng từ 25 triệu đến 30 triệu con giống màu mỗi năm, giúp doanh nghiệp tự chủ nguồn giống nội bộ và kiểm soát chi phí đầu vào trước biến động thị trường.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại