Cỗ máy Bagger 1473 nặng gần 4.000 tấn - 'kỳ quan' đã ngủ yên của Đức

Bagger 1473 là cỗ máy xúc gầu quay đã từng được sử dụng tại mỏ Tagebau Meuro của Đức từ năm 1965 đến năm 2002, sau đó bị bỏ lại trên một cánh đồng thuộc khu tự trị của Schipkau, và tái hoạt động vào năm 2003.

Nó đã di chuyển tới 8,5 km để đến mỏ than non Meuro gần EuroSpeedway Lausitz của Đức trong nhiệm vụ mới của mình và đến năm 2019 thì ngưng hoạt động hẳn do bị phá hủy và hư hại quá nhiều (chỉ còn phần bánh xe là được giữ lại sau đó).

Bagger 1473

Mặc dù đây không phải là cỗ máy xúc gầu quay lớn nhất thế giới (vị trí quán quân thuộc về cỗ máy Bagger 288 được sản xuất bởi công ty Krupp của Đức năm 1978) nhưng Bagger 1473 cũng thuộc top những cỗ máy xúc gầu xích khổng lồ nhất.

Bagger 1473 được sản xuất bởi công ty máy móc hạng nặng Lauchhammer, phía Nam Brandenburg nước Đức. Với trang bị gồm 10 lưỡi cưa giúp nó có thể cắt sâu tới 15m và khái thác tới 1.500 mét khối đất đá.

Bagger 1473. Ảnh: Jonas Zeidler

Không những thế, cỗ máy này còn có thể thu hoạch lớp than mỏng trên bề mặt và đồng thời sàng lọc ngay sau đó để cung cấp nhiên liệu cho động cơ chạy bằng than đá của Bagger 1473 trong suốt quá trình làm việc.

Chiều dài của cỗ máy này là 171.5m và cao 50m với khối lượng lên tới 3.850 tấn, tuy nhiên với thiết kế dựa trên một bánh xích khổng lồ như một chiếc xe tăng thì Bagger 1473 vẫn có thể di chuyển với tốc độ 6m mỗi phút.

Giờ đây, cỗ máy đã không thể đi nổi một bước nào nữa nhưng người ta vẫn phải trầm trồ trước vóc dáng đồ sộ của nó như một "kỳ quan" đã ngủ yên sau những năm tháng miệt mài cống hiến cho con người.

Nguồn: Drohnen Rudel Leipzig, atlasobscura