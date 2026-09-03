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Cơ hội sống sót mong manh sau 1 tuần lũ quét kinh hoàng ở biên giới Nepal

Kông Anh/VTC News
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Một tuần sau trận lũ quét kinh hoàng ở biên giới Trung Quốc - Nepal, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ được đẩy mạnh dù cơ hội sống sót ngày càng trở nên mong manh.

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt ngày đêm của gần 700 nhân viên và hơn 300 máy móc, đường sá đến khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất xung quanh cửa khẩu Gyirong tại biên giới Trung Quốc - Nepal cuối cùng cũng được khôi phục, mở đường cho việc vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp và điều động thêm nhân viên cứu hộ đến hiện trường.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin thiết bị hạng nặng hiện đã tiến vào khu vực thảm họa chính ở khu tự trị Tây Tạng (Tây Nam Trung Quốc) để dọn dẹp những tảng đá lớn và lớp bùn ngập đến thắt lưng khi đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm dấu vết sự sống trong đống đổ nát.

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Lực lượng cứu hộ và chó nghiệp vụ tìm kiếm những người mất tích dọc theo con đường dẫn đến cửa khẩu Gyirong. (Ảnh: Reuters)

Đối với những người ở tuyến đầu, cuộc tìm kiếm đó có nghĩa là phải cất tiếng gọi trong sự im lặng đến đáng sợ và tìm kiếm mọi manh mối, dù nhỏ đến đâu - có thể là một chiếc giày hay một mảnh quần áo.

“Chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc gọi to và tìm kiếm dưới những tảng đá”, viên cảnh sát nói trong cuộc phỏng vấn với tờ China Daily.

Theo báo cáo truyền thông, nhóm cứu hộ Trung Quốc đầu tiên đến được cửa khẩu Gyirong chỉ 2 ngày sau khi xảy ra trận lũ quét. Họ phải vượt qua địa hình núi non hiểm trở với hơn 10h di chuyển.

Tuy nhiên, hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tạm thời bị đình chỉ trong giai đoạn đầu, do lo ngại về lũ lụt thứ cấp sau khi hồ chắn hình thành do trận lũ quét bắt đầu tràn bờ. Đến ngày 1/9, chính quyền địa phương cho biết hồ rút hết nước và nằm trong tầm kiểm soát, dù cuộc đánh giá rủi ro chỉ ra 8 “điểm có nguy cơ thiên tai địa chất cao” ở gần đó.

Kể từ khi đến hiện trường, lực lượng cứu hộ Trung Quốc tìm kiếm trong khu vực rộng 0,7 km² xung quanh cửa khẩu biên giới Gyirong. Khu vực tìm kiếm rộng tương đương với diện tích 98 sân bóng đá.

Hiện tại, hoạt động tìm kiếm đang tiến hành từ 2 hướng với lực lượng cứu hỏa di chuyển từ rìa ngoài của khu vực đổ nát về phía cảng Gyirong, trong khi đội tìm kiếm ở khu vực trung tâm tiếp tục tìm kiếm ra phía ngoài. Tổng cộng, Trung Quốc huy động hơn 2.000 người để hỗ trợ nỗ lực cứu trợ.

Ông Winston Chang, chuyên gia quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp lưu ý dù Trung Quốc có năng lực tìm kiếm và cứu hộ mạnh mẽ, nhưng sạt lở đất có thể cuốn trôi loạt công trình kiến trúc cách đó vài km về phía hạ lưu khiến đội tìm kiếm không chắc chắn điều gì nằm bên dưới lớp bùn sâu.

Ông Chang cho biết địa hình không ổn định cũng gây ra “cơn ác mộng về hậu cần”. “Bạn sẽ cần dây an toàn, điểm neo và những thứ tương tự. An toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu” , ông Chang nói.

Tính đến trưa ngày 2/9, số người chết chính thức ở Trung Quốc do trận quét xảy ra hôm 26/8 tăng từ 16 lên 21 người. Trong khi khoảng 541 người khác vẫn còn mất tích và 847 vật dụng cá nhân được tìm thấy. Về phía Nepal, có ít nhất 1.114 người thiệt mạng và gần 4.000 người vẫn mất tích.

Đang ăn ở nhà hàng, thực khách bất ngờ nghe tiếng nổ lớn: Sau 20 giây, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện
Tags

lũ quét

Nepal

cứu hộ

Tây Tạng

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