Cơ hội hợp tác Việt Nam – Thuỵ Điển trong chuyển đổi xanh về hạ tầng

Từ ngày 2/11 đến ngày 4/11/2025, bà Sara Modig, Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Thụy Điển tới thăm Việt Nam. Trọng tâm của chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng bền vững. Chuyến thăm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Thụy Điển trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực hạ tầng.

Với chủ đề “Xây dựng cảng xanh và đường sắt hiện đại”, đoàn gồm các doanh nghiệp và chuyên gia hàng đầu Thụy Điển sẽ có các buổi làm việc với nhiều bộ, ngành, cơ quan, đối tác kỹ thuật và nhà đầu tư tư nhân của Việt Nam.

Nội dung các buổi làm việc tập trung vào cơ hội hợp tác trong phát triển đường sắt, bao gồm dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam, cũng như chuyển đổi xanh trong hệ thống cảng biển và phát triển cảng mới.

Đoàn Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển đã có các buổi làm việc với các bộ, ngành tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, tại Hà Nội, bà Modig sẽ giới thiệu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thụy Điển tại sự kiện Ngày Erasmus+ và Horizon Europe, do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Modig khẳng định: “Horizon Europe là chương trình nghiên cứu và đổi mới dân sự lớn nhất thế giới. Chương trình này giúp các nhà nghiên cứu và nhà đổi mới Thụy Điển kết nối không chỉ với các nước láng giềng, mà còn với các đối tác trên toàn cầu – trong đó có Việt Nam. Thông qua đó, chúng ta có thể cùng nhau hướng tới khoa học xuất sắc và cùng giải quyết các thách thức toàn cầu”.

Nhận định về vai trò của chuyển đổi xanh, theo Quốc vụ khanh Bộ Khí hậu và Doanh nghiệp Thụy Điển, đây là một động lực then chốt cho những đổi mới có thể giúp xây dựng xã hội kiên cường hơn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong giới hạn của hành tinh chúng ta. Bà Modig nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa giới nghiên cứu và khu vực doanh nghiệp – cũng như sự luân chuyển của ý tưởng và con người trong việc thúc đẩy phát triển cần thiết.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Modig cũng sẽ gặp gỡ đại diện của hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển đang hoạt động tại Việt Nam.

“Việt Nam là một đối tác năng động và có tầm nhìn xa của Thụy Điển trong khu vực,” Ông Johan Ndisi, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, chia sẻ. “Từ hạ tầng thông minh đến đổi mới kỹ thuật số, chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển những giải pháp xanh, cạnh tranh và toàn diện. Thụy Điển và Việt Nam có tiềm năng lớn để cùng định hình một tương lai bền vững, linh hoạt và dựa trên tri thức.”