Cô giáo cảnh báo "chưa bao giờ thấy 1 thực trạng đáng báo động như hiện nay": Cứ thế này, học thêm bao nhiêu cũng phí!

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự đồng tình của nhiều giáo viên, phụ huynh và cả học sinh, bởi đây dường như không còn là câu chuyện của một vài lớp học mà đã trở thành thực trạng xuất hiện ở không ít trường THCS, THPT.

"Chưa bao giờ mình thấy thực trạng chữ viết của học sinh cấp 2, cấp 3 lại đáng báo động như hiện nay! Ngày càng nhiều học sinh THCS, THPT có chữ viết xấu đến mức khó đọc. Khi các em dần quen với thiết bị thông minh, máy tính và điện thoại, việc cầm bút viết tay cũng ít đi, khiến câu nói "nét chữ nết người" dường như ngày càng trở nên xa vời.

Hiện nay, nhiều người cho rằng việc luyện chữ chỉ cần thiết ở bậc tiểu học. Vì thế, lên cấp 2 và cấp 3, học sinh gần như không còn được uốn nắn chữ viết, muốn viết thế nào cũng được. Đây thực sự là một thực trạng đáng để suy ngẫm".

Đó là chia sẻ của một giáo viên trên mạng xã hội khi nói về tình trạng chữ viết của học sinh hiện nay. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự đồng tình của nhiều giáo viên, phụ huynh và cả học sinh, bởi đây dường như không còn là câu chuyện của một vài lớp học mà đã trở thành thực trạng xuất hiện ở không ít trường THCS, THPT.

Cô giáo này cũng cho biết thêm, khi đi chấm thi Ngữ văn, có những bài đọc vào thấy tư duy logic cực kỳ tốt, dẫn chứng sắc bén. Nhưng cô phải mất đến 15 phút chỉ để... đoán chữ. "Giám khảo đi chấm thi áp lực hàng trăm bài một ngày, không ai có thời gian ngồi "giải mật mã" đâu các mẹ ơi. Tiền học thêm đổ vào bao nhiêu mà trượt chỉ vì nét chữ thì tiếc hoài không hết".

Một số bài làm của học sinh được cô giáo chia sẻ

Không ít giáo viên cũng cho biết, nhiều bài làm khó đọc đến mức người chấm phải mất rất nhiều thời gian để đoán từng từ, từng câu. Có những bài kiểm tra, nét chữ ngoằn ngoèo, các chữ dính vào nhau, kích thước lúc to lúc nhỏ khiến việc chấm điểm trở nên vô cùng vất vả.

Không chỉ môn học yêu cầu viết nhiều như Ngữ văn, một giáo viên dạy Hóa học cũng kể rằng nhiều học sinh viết ký hiệu hóa học rất cẩu thả, đến mức thầy phải yêu cầu viết lại.

Ở góc độ khác, một giáo viên tiểu học cho biết vấn đề thực ra đã xuất hiện từ cấp dưới. Có học sinh lớp 3 vì chữ quá khó đọc nên bài thi môn Tiếng Việt chỉ được 3 điểm vì giáo viên không thể nhận diện được nội dung. Đứng ở góc độ giáo viên, nhiều người cho rằng điều họ mong muốn không phải là học sinh có nét chữ đẹp như "in", mà đơn giản là viết rõ ràng, sạch sẽ và đủ để người chấm có thể đọc được. Trong các bài kiểm tra tự luận, đặc biệt là những bài viết dài 600-800 chữ, một nét chữ rõ ràng vẫn là yếu tố góp phần giúp bài làm được đánh giá chính xác.

Nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân của thực trạng này đến từ nhiều phía.

Một mặt, học sinh ngày càng quen với điện thoại, máy tính và việc gõ phím nhiều hơn cầm bút. Việc viết tay xuất hiện ít hơn trong cuộc sống hằng ngày, khiến kỹ năng điều khiển nét chữ giảm dần. Mặt khác, việc rèn chữ hiện nay chủ yếu tập trung ở lớp 1, lớp 2. Lên các lớp lớn hơn, chương trình học nặng hơn nên giáo viên cũng không còn nhiều thời gian để uốn nắn từng nét chữ như trước.

Bên cạnh đó, không ít phụ huynh cũng thừa nhận mình ít quan tâm đến chữ viết của con vì cho rằng chỉ cần học tốt là đủ. Trong bối cảnh nhiều bài tập, bài kiểm tra, thậm chí hồ sơ đều có thể đánh máy, kỹ năng viết tay dần bị xem nhẹ.

Trong nhiều kỳ thi hiện nay, đặc biệt là các bài tự luận, giám khảo chỉ có thể chấm những gì họ đọc được. Một bài làm có ý tưởng tốt nhưng chữ quá khó đọc hoàn toàn có thể khiến học sinh mất điểm đáng tiếc.

Sự phát triển của công nghệ khiến việc gõ phím ngày càng phổ biến là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, viết tay vẫn là một kỹ năng nền tảng mà học sinh cần duy trì. Không nhất thiết phải viết đẹp, nhưng một nét chữ rõ ràng, mạch lạc vẫn luôn là "tấm danh thiếp" đầu tiên của một bài làm, đồng thời giúp quá trình học tập và giao tiếp hiệu quả hơn. Đây không chỉ là kỹ năng phục vụ việc học mà còn thể hiện sự cẩn trọng, khả năng trình bày và tôn trọng người đọc.