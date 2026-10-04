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Cô gái tử vong sau khi bị đâm ngay tại phòng trọ ở Gia Lai

Trương Định
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Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ vụ cô gái bị đâm dẫn đến tử vong, xảy ra tại nhà trọ trên đường Lê Lợi thuộc địa bàn xã Tây Sơn vào đêm 3/10.

Sáng 4/10, lãnh đạo UBND xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 3/10, tại một nhà trọ trên đường Lê Lợi thuộc thôn Phú Xuân, xã Tây Sơn.

- Ảnh 1.

Người dân tập trung theo dõi sự việc. Ảnh: A.P.

Nạn nhân là chị N.T.B.D. (SN 1999, trú xã Kdang, tỉnh Gia Lai). Nghi can trong vụ việc là ông T.M.H. (SN 1988, trú thôn Kiên Mỹ, xã Tây Sơn).

Công an cũng đã tiến hành làm việc với ông H. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Gia Lai

Tây Sơn

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