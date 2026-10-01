Cô gái quê TP.HCM 19 tuổi tự lập công ty, làm show miễn phí, liên tục được khen thưởng cấp quốc gia

Tự lập công ty năm 19 tuổi, cô gái quê TP.HCM đạt đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi đôi mươi.

Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi đã có hơn 13 năm hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp. Từ hình ảnh một ca sĩ nhí gắn liền với dòng nhạc dân ca quen thuộc ngày nào, Phương Mỹ Chi đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu dẫn đầu làn sóng làm nhạc kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống, gặt hái được nhiều cột mốc ấn tượng trên hành trình sự nghiệp.

Phương Mỹ Chi đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu dẫn đầu làn sóng làm nhạc kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống, gặt hái được nhiều cột mốc ấn tượng trên hành trình sự nghiệp

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003. Cô lớn lên trong một gia đình tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Phương Mỹ Chi được công chúng biết đến từ năm 2013 khi giành danh hiệu Á quân Giọng hát Việt nhí với hình ảnh "cô bé dân ca". Đến cuối năm 2019, khi hợp đồng quản lý cũ hết hạn, nữ ca sĩ quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để phát triển con đường độc lập. Ở tuổi 19, cô thành lập công ty PMC Entertainment nhằm quản lý hoạt động cá nhân, sau đó chính thức hợp tác và đầu quân về VMAs, bắt tay cùng đội ngũ sản xuất DTAP.

Phương Mỹ Chi được công chúng biết đến từ năm 2013 khi giành danh hiệu Á quân Giọng hát Việt nhí với hình ảnh "cô bé dân ca"

Ở tuổi 19, cô thành lập công ty PMC Entertainment nhằm quản lý hoạt động cá nhân

Bước ngoặt này mở ra một chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp của giọng ca sinh năm 2003. Phương Mỹ Chi dũng cảm thay đổi tư duy âm nhạc, chuyển dịch sang phong cách Pop/Folktronica trẻ trung, hiện đại nhưng khéo léo kết hợp các chất liệu văn hóa dân gian và văn học Việt Nam. Sự kết hợp này giúp cô vừa duy trì được thế mạnh giọng hát dân ca sẵn có, vừa tiếp cận hiệu quả với thị hiếu âm nhạc của khán giả trẻ.

Phương Mỹ Chi dũng cảm thay đổi tư duy âm nhạc, chuyển dịch sang phong cách Pop/Folktronica trẻ trung, hiện đại nhưng khéo léo kết hợp các chất liệu văn hóa dân gian và văn học Việt Nam

Năm 2023, nữ ca sĩ phát hành album phòng thu Vũ Trụ Cò Bay kết hợp cùng DTAP, đưa các tác phẩm văn học Việt Nam vào dòng nhạc Pop/Folktronica qua hàng loạt bản hit như Buôn Trăng, Vũ Trụ Có Anh, Bóng Phù Hoa. Bước sang năm 2025, cô ghi dấu ấn đa năng khi giành vị trí quán quân chương trình Em xinh say hi, đạt hạng 3 cuộc thi quốc tế Sing! Asia tại Trung Quốc và tham gia diễn xuất trong dự án điện ảnh Nhà gia tiên.

Bước sang năm 2025, cô ghi dấu ấn đa năng khi giành vị trí quán quân chương trình Em xinh say hi

Nữ ca sĩ ra mắt album thứ 5 mang tên Dân Chơi Dân Ca, mở rộng không gian khai thác chất liệu văn hóa dân gian trải dài từ Bắc vào Nam

Trong năm 2026, Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi có chuỗi hoạt động nghệ thuật sôi nổi và nhận được nhiều hình thức vinh danh và khen thưởng cấp quốc gia. Nữ ca sĩ ra mắt album thứ 5 mang tên Dân Chơi Dân Ca, mở rộng không gian khai thác chất liệu văn hóa dân gian trải dài từ Bắc vào Nam. Với tư duy làm nhạc hiện đại kết hợp tôn vinh giá trị truyền thống, các sản phẩm của Phương Mỹ Chi luôn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn cùng sự đón nhận nhiệt thành từ công chúng.

Phương Mỹ Chi được UBND tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng Bằng khen

Nữ ca sĩ được trường Đại học vinh danh vào tháng 9/2026 với thành tích học tập xuất sắc nhất môn Digital Advertising trong học kỳ tháng 5.

Vào tháng 9/2026, UBND tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng Bằng khen cho nữ ca sĩ vì những đóng góp xuất sắc trong việc tuyên truyền, quảng bá văn hóa Khmer Nam Bộ cũng như hình ảnh địa phương đến đông đảo công chúng. Song song với sự nghiệp nghệ thuật, cô cũng chú trọng việc học tập khi được trường Đại học vinh danh vào tháng 9/2026 với thành tích học tập xuất sắc nhất môn Digital Advertising trong học kỳ tháng 5.

Trước đó, vào tháng 6, Phương Mỹ Chi vinh dự nhận tuyên dương Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác nhờ những hoạt động nghệ thuật nổi bật và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt, vào đầu năm 2026, nữ ca sĩ tiếp tục được vinh danh tại giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp cô nhận được danh hiệu cao quý này.

Phương Mỹ Chi được vinh danh tại giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp cô nhận được danh hiệu cao quý này

Vào tháng 6, nữ ca sĩ nhận tuyên dương Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác

Vào ngày 3/10 vừa qua, nữ ca sĩ đã tổ chức thành công nhạc hội Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM, quy tụ gần 5000 khán giả cùng quy mô sân khấu được đầu tư hoành tráng. Đây là bước tiếp nối sau thành công của chuỗi School Tour Vũ trụ cò bay miễn phí dành tặng học sinh, sinh viên tại các trường THPT và Đại học trên toàn quốc. Từ đêm nhạc tại TP.HCM, Phương Mỹ Chi dự kiến sẽ tiếp tục mang Dân Chơi Dân Ca đến với khán giả Hà Nội vào ngày 7/11 tới đây.

Phương Mỹ Chi đã tổ chức thành công nhạc hội Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM, quy tụ gần 5000 khán giả cùng quy mô sân khấu được đầu tư hoành tráng

Nữ ca sĩ từng tổ chức chuỗi School Tour Vũ trụ cò bay miễn phí dành tặng học sinh, sinh viên tại các trường THPT và Đại học trên toàn quốc

Gần đây nhất, sản phẩm mới của nữ ca sĩ là Gạo Của Ta kết hợp cùng nhóm sản xuất DTAP cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau chưa đầy 48 giờ ra mắt, MV đã cán mốc 1 triệu lượt xem. Sản phẩm khắc họa hành trình của những người bạn năm xưa, mỗi người chọn một con đường riêng từ công việc đến gia đình, nhưng đều chung điểm xuất phát từ quê hương và ký ức tuổi thơ. Việc đan xen các giai đoạn cuộc đời đã tạo nên bức tranh chân thực về sự trưởng thành của một thế hệ, nơi những giá trị truyền thống vẫn bền vững khi bước ra thế giới rộng lớn.

MV nhận về nhiều lời khen từ khán giả bởi thông điệp ý nghĩa, đầy cảm xúc về quê hương, trân quý tình cảm gắn bó của mỗi con người với nguồn cội. Không chỉ thu hút lượt xem, MV này còn nhận về nhiều lời chia sẻ, trở thành nơi trải lòng của các khán giả yêu quý âm nhạc Phương Mỹ Chi.

Sản phẩm mới của nữ ca sĩ là Gạo Của Ta nhận được nhiều sự quan tâm

Phương Mỹ Chi đang trở thành hình mẫu nghệ sĩ Gen Z tài năng, ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích đáng chú ý và từng bước khẳng định vị thế riêng biệt

Bằng tư duy nghệ thuật chỉn chu, tinh thần cống hiến hết mình cùng loạt sản phẩm được đầu tư quy mô, Phương Mỹ Chi đang trải qua năm 2026 hoạt động vô cùng sôi nổi. Nữ ca sĩ đang trở thành hình mẫu nghệ sĩ Gen Z tài năng, ghi dấu ấn bằng nhiều thành tích đáng chú ý và từng bước khẳng định vị thế riêng biệt.

Ảnh: FBNV