Cô gái kết hôn với anh trai của người hiến gan cứu mình 23 năm trước

Được hiến gan cứu mạng qua bạo bệnh vào 23 năm trước, cô gái người Mỹ nên duyên với anh trai của ân nhân và có chuyện tình cực viên mãn.

Cách đây 23 năm, khi mới được vài tháng tuổi, Brooklyn Dotson sinh sống tại bang Kentucky, Mỹ thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ ca ghép gan từ một cậu bé hiến tạng. Giờ đây, ở tuổi 24, cô chuẩn bị tiến đến hôn nhân cùng anh trai của vị ân nhân ấy.

Một quyết định hiến tạng năm xưa không chỉ cứu sống một mạng người, mà còn se duyên cho một tình yêu diệu kỳ. Năm 2003, khi Dotson còn bế ngửa, các bác sĩ chẩn đoán cô mắc một bệnh lý về gan hiếm gặp và tiên lượng cô chỉ còn sống được khoảng 3 ngày.

Brooklyn Dotson nhớ lại: “Lúc đó các bác sĩ đã bảo mẹ tôi nên chuẩn bị hậu sự và liên hệ trước với nhà tang lễ”.

Thế nhưng, người mẹ nhất quyết không bỏ cuộc. Sự kiên trì ấy đã được đền đáp khi một lá gan hiến tặng phù hợp xuất hiện đúng vào thời khắc sinh tử cận kề.

Người trao lại sự sống cho Dotson là Michael Waters. Michael là một cậu bé ngoan ngoãn, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cậu bày tỏ mong muốn được hiến tạng nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra.

Brooklyn Dotson kết hôn cùng Noah Waters, anh trai của người hiến tạng cho mình 23 năm trước.

Khi Michael qua đời trong một tai nạn giao thông thảm khốc năm 10 tuổi tại thành phố Dayton, bang Ohio, cha mẹ cậu quyết định thực hiện nguyện vọng của con trai. Các bộ phận trên cơ thể cậu như tứ chi, tim, mắt, phổi, thận và cả lá gan đều được trao lại cho các bệnh nhân chờ ghép. Lá gan ấy được chuyển tới cho Dotson.

Ca phẫu thuật ghép gan diễn ra tại Bệnh viện Nhi Cincinnati đã trao cho Dotson cơ hội sống thứ hai. Điều kỳ diệu hơn, sự kiện này cũng vô tình đặt cột mốc đầu tiên cho mối duyên lành giữa cô và hôn phu Noah Waters, anh trai của Michael.

“Cuộc đời của hai người đã gắn kết với nhau kể từ khoảnh khắc ấy”, Dotson và Noah viết trên website giới thiệu đám cưới.

Sau ca phẫu thuật, gia đình hai bên giữ liên lạc và Dotson trở thành bạn thân của Noah. Nhiều năm sau, tình bạn ấy nảy nở thành tình yêu. Cả hai đính hôn và sẽ chính thức về chung một nhà vào ngày 26/9 tới.

Beth Poteet, chị họ của Noah, chia sẻ: “Bây giờ nhìn lại, tôi tin rằng cuộc sống luôn có an bài riêng. Hai em ở bên nhau, tiếp tục viết tiếp di sản gia đình thông qua Michael. Tôi tin Michael ở trên cao cũng góp một tay vun vén cho tình yêu này”.

Nói về người em trai quá cố, chú rể Noah trải lòng: “Có lẽ em ấy đã sớm biết sứ mệnh của đời mình. Tôi chưa từng nghĩ rằng em trai mình đã cứu sống người vợ tương lai của tôi từ hơn 20 năm trước”.

“Tôi có cơ hội tận hưởng cuộc sống này là nhờ có Michael. Tôi sẽ sống tiếp phần đời này và luôn khắc ghi, trân trọng ký ức về cậu ấy theo cách tuyệt vời nhất”. cô dâu Dotson xúc động nói.