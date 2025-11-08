Cô gái gốc Việt bị bắt sau vụ nổ súng khiến 2 người tử vong ở California

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, mới đây một người đàn ông 34 tuổi là nạn nhân của vụ nổ súng đã tử vong tại bệnh viện sau quá trình điều trị. Nạn nhân sau đó được xác định là Phuc Minh Vo, 34 tuổi, đến từ San Jose.

Được biết, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 2/11 tại Z Town Gastro Bar trên đường Elk Grove Florin. Khi đến hiện trường theo báo cáo về tiếng súng, cảnh sát phát hiện ba người đàn ông bị thương do đạn bắn trong quán. Sau đó, cảnh sát được biết có một nạn nhân thứ tư, cũng là nam, đã tự đến bệnh viện.

Nguồn: ABC10

Một trong các nạn nhân - Kim Kha Huynh, 18 tuổi - đã tử vong tại hiện trường. Hai nạn nhân còn sống, 26 và 25 tuổi, sau đó đã được xuất viện, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát vẫn đang truy tìm nghi phạm chính, được xác định là Roderick Randall, 43 tuổi, cư trú tại Sacramento. Cảnh sát cảnh báo Randall có vũ khí và nguy hiểm, đồng thời kêu gọi cộng đồng hỗ trợ trong việc tìm kiếm.

Bạn gái của Randall, Thao Tran, 25 tuổi, đã bị bắt vào ngày 5/11 với cáo buộc là đồng phạm. Cô bị đưa vào nhà tù và bắt giữ không được bảo lãnh.

Thao Tran, 25 tuổi (Ảnh: Elk Grove PD)

Nghi phạm Randall (Ảnh: Elk Grove PD)

Hai người bạn thân nhất của Huynh, 18 tuổi, đã chia sẻ với CBS Sacramento, nói rằng họ vẫn còn sốc trước vụ việc, nhất là khi nghi phạm vẫn đang bỏ trốn. “Anh ấy luôn nở nụ cười” người bạn Din Win chia sẻ “Ngay khi nghe về vụ việc, tôi nghĩ họ nói dối”

Các công tố viên và cơ quan quản lý nhà tù bang cũng đã công bố chi tiết về tiền án của Randall, kéo dài từ năm 2003. Trong những năm qua, Randall đã nhiều lần vào tù vì các cáo buộc khác nhau, bao gồm bốn tội danh cố ý giết người, môi giới mại dâm cho trẻ vị thành niên, trộm cắp và cung cấp trẻ em cho hành vi dâm ô.

Năm 2014, Randall bị kết án 88 năm đến chung thân vì các tội cố ý giết người, nhưng được trả tự do sớm nhờ luật cải cách tư pháp hình sự năm 2019.

Justin Ward, một luật sư bào chữa hình sự tại khu vực Sacramento, cho biết các luật này đã loại bỏ mức án tương đương cho những người là đồng phạm trong các vụ giết người hoặc cố ý giết người, nếu họ không có ý định giết người.

“Thật đáng tiếc khi ai đó được trao cơ hội thứ hai trong đời lại quyết định lãng phí cơ hội đó,” Ward nói.

Hiện nay, Ricky Berwick và Din Win, hai người bạn của Huynh, vẫn đang đau buồn trước mất mát. Berwick nói rằng anh không muốn người bạn của mình “bị lãng quên”.

Cảnh sát cho biết vụ nổ súng diễn ra ngay bên trong quán bar, nơi hình ảnh camera giám sát ghi lại cảnh hàng chục khách hàng tháo chạy khi súng nổ. Các nhà điều tra vẫn đang làm việc để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ bạo lực.

Nguồn: CBS News