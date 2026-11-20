Trong 3 năm, một phụ nữ 29 tuổi ở Trung Quốc đã thực hiện hơn 400 lần yêu cầu hoàn tiền sau khi đặt mua thực phẩm, đồ uống và đồ dùng sinh hoạt. Dù nhận lại tiền, cô vẫn giữ toàn bộ hàng hóa, khiến nhà bán hàng thiệt hại hơn 17.000 nhân dân tệ.

Cô gái 29 tuổi tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc), vừa bị cảnh sát tạm giữ hình sự vì bị cáo buộc lợi dụng chính sách hậu mãi của nền tảng thương mại điện tử để chiếm đoạt hàng hóa.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc được phát hiện sau khi một nhà bán hàng thuộc hệ thống siêu thị Hema nhận thấy hoạt động mua sắm bất thường của khách hàng này. Qua kiểm tra dữ liệu, đơn vị phát hiện từ năm 2023, một người phụ nữ liên tục đặt hàng và nhiều lần gửi yêu cầu hoàn tiền nhưng không trả lại sản phẩm.

Tổng cộng, cô đã thực hiện hơn 400 lần yêu cầu hoàn tiền theo hình thức này, gây thiệt hại cho nhà bán hàng hơn 17.000 nhân dân tệ (khoảng 63 triệu đồng).

Nhiều loại thực phẩm, đồ uống và vật dụng sinh hoạt được phát hiện tại nhà người phụ nữ 29 tuổi ở Tây An, Trung Quốc, sau khi cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc. Ảnh: Ifeng.

Đáng chú ý, lý do được đưa ra thường xuyên là thực phẩm không ngon, không tươi hoặc không đáp ứng kỳ vọng về chất lượng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền hoàn lại, người mua vẫn giữ hàng hóa.

Nhân viên cửa hàng nhiều lần tìm cách liên hệ để xác minh nhưng không thể kết nối. Sau khi tiếp nhận trình báo vào đầu tháng 11/2026, cảnh sát thuộc Đồn công an Trương Gia Bảo, Phân cục Công an Kinh Khai Tây An, tiến hành rà soát dữ liệu đơn hàng, lịch sử hoàn tiền, thông tin vận chuyển và địa chỉ nhận hàng.

Quá trình xác minh cho thấy người mua thường xuyên thay đổi số điện thoại và địa chỉ giao hàng. Dù vậy, thời điểm đặt đơn, nhóm sản phẩm được lựa chọn và cách thức gửi yêu cầu hoàn tiền có nhiều điểm trùng khớp, cho thấy dấu hiệu cố tình che giấu hành vi.

Một người phụ nữ 29 tuổi sau đó được xác định là nghi phạm trong vụ việc.

Hơn 400 lần đòi hoàn tiền để giải tỏa áp lực

Theo lời khai ban đầu, cô thường ở nhà ôn thi cao học. Sau nhiều năm dự thi nhưng kết quả không như mong đợi, cô dần rơi vào trạng thái chán nản và áp lực.

Năm 2023, trong một lần đặt mua đồ ăn vặt trên Hema, cô phát hiện nền tảng có chính sách cho phép khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà không cần gửi trả sản phẩm nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Sau lần đầu thử nghiệm và được chấp thuận, cô gái nhận ra mình có thể vừa giữ lại hàng hóa, vừa lấy lại khoản tiền đã thanh toán. Theo lời khai, điều này mang đến cảm giác kích thích, giúp cô tạm thời giải tỏa tâm trạng tiêu cực.

Từ một vài đơn hàng ban đầu, hành vi dần trở thành thói quen. Mỗi khi cảm thấy buồn bực hoặc căng thẳng, cô lại đặt hàng, chờ nhận sản phẩm rồi gửi yêu cầu hoàn tiền.

Lý do được đưa ra thường xuyên là thực phẩm không ngon, không tươi hoặc không đáp ứng kỳ vọng về chất lượng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền hoàn lại, người mua vẫn giữ hàng hóa. Ảnh: Sohu.

Trong suốt 3 năm, cô gái này đã thực hiện hơn 400 lần yêu cầu theo hình thức này. Các mặt hàng không chỉ có bánh kẹo, đồ ăn vặt mà còn bao gồm nước uống và nhiều vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Khi nhận thấy tài khoản thường xuyên bị hạn chế do hoạt động bất thường, cô tìm cách tiếp tục bằng việc thay đổi số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. Khi không thể đặt hàng trên ứng dụng Hema, cô đã chuyển sang mua sắm tại các gian hàng của hệ thống này trên những nền tảng thương mại điện tử khác.

Theo thông tin từ cảnh sát, khi đến nhà nghi phạm ngày 5/11, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại thực phẩm và đồ dùng của Hema chất đầy phòng khách, khu vực đầu giường. Một số sản phẩm đã được sử dụng, trong khi nhiều món vẫn còn nguyên bao bì.

Cô gái thừa nhận biết hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn nhiều lần lặp lại vì muốn tận dụng chính sách hoàn tiền.

Lợi dụng chính sách hậu mãi có thể bị xử lý hình sự

Theo luật sư Triệu Lương Thiện thuộc Công ty Luật Thiểm Tây Hằng Đạt, hành vi của cô có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Luật sư cho rằng điểm đáng chú ý không nằm ở giá trị của từng đơn hàng riêng lẻ mà ở mục đích và phương thức thực hiện. Người này bị cáo buộc cố tình đưa ra những lý do không đúng sự thật về chất lượng sản phẩm, đồng thời liên tục thay đổi thông tin nhận hàng để tránh bị phát hiện.

Theo quy định được luật sư viện dẫn, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị từ 3.000 nhân dân tệ có thể được xác định là trường hợp có số tiền lớn, đối diện mức hình phạt tối đa 3 năm tù, đồng thời có thể bị phạt tiền.

Cô gái 29 tuổi (đã được làm mờ mặt) bị cảnh sát áp giải tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, sau khi bị cáo buộc thực hiện hơn 400 lần yêu cầu hoàn tiền nhưng không trả lại hàng hóa. Ảnh: Ifeng.

Việc cô này khai nhận thực hiện hành vi để giải tỏa áp lực trong quá trình ôn thi không đồng nghĩa với việc được miễn trừ trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc chủ động khắc phục hậu quả, hoàn trả tài sản và thành khẩn khai báo có thể được xem xét khi lượng hình.

Hiện cô gái đã bị tạm giữ hình sự, song vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án.

Vụ việc cũng đặt ra vấn đề về mặt trái của chính sách hậu mãi trong thương mại điện tử. Cơ chế "chỉ hoàn tiền, không cần trả hàng" vốn được thiết kế nhằm đơn giản hóa quy trình khiếu nại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao trải nghiệm mua sắm. Tuy nhiên, khi chính sách này bị lợi dụng có hệ thống, thiệt hại không chỉ dừng lại ở nhà bán hàng mà còn có thể khiến các nền tảng phải siết chặt quy trình xét duyệt, ảnh hưởng đến cả những khách hàng thực sự cần được bảo vệ.