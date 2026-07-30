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Cô gái 20 tuổi nhảy xuống từ tầng 18 sau khi chia tay bạn trai

Chi Chi
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Cô gái là người chủ động đề nghị chia tay, khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn gay gắt ngay tại phòng trọ.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 12 tháng 7, một vụ việc bàng hoàng đã xảy ra tại khu chung cư ở thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cô gái 20 tuổi tên Tiểu Di (tên nhân vật đã được thay đổi) bất ngờ rơi từ căn hộ thuê ở tầng 18 xuống đất. Rất may mắn, cô đã giữ được tính mạng một cách thần kỳ và hiện chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật thứ ba.

Người nhà nạn nhân cho biết, trong lúc rơi tự do từ tầng 18, Tiểu Di đã vướng vào các cành cây phía dưới trước khi rớt xuống thảm cỏ. Chính lực cản này đã giúp giảm bớt va đập mạnh và giữ lại mạng sống cho cô.

Cô gái 20 tuổi nhảy từ tầng 18 sau chia tay bạn trai - Ảnh 1.

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc

Tiểu Di quê ở huyện Doanh Giang, tỉnh Vân Nam, hiện cùng bạn trai đến Gia Hưng làm thuê. Tối ngày 11 tháng 7, gia đình nhận được điện thoại từ bạn trai Tiểu Di và biết cô chủ động đề nghị chia tay, khiến hai người nảy sinh mâu thuẫn gay gắt ngay tại phòng trọ.

Ông Lý, chú của nạn nhân, chia sẻ rằng bố cô từng kể thời gian gần đây cặp đôi liên tục cãi vã rồi lại hòa giải. Tối hôm đó, mâu thuẫn bùng nổ dữ dội kéo dài đến tận rạng sáng, qua điện thoại vẫn nghe rõ tiếng Tiểu Di khóc lóc thảm thiết. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 12 tháng 7, cô gieo mình từ tầng 18 xuống và lập tức được đưa đi cấp cứu.

Cô gái 20 tuổi nhảy từ tầng 18 sau chia tay bạn trai - Ảnh 2.

Cô gái sống sót thần kỳ dù bị thương nặng

Theo giấy chứng nhận chẩn đoán y khoa, Tiểu Di bị tổn thương đa chấn thương nghiêm trọng: dập vỡ gan và lá lách, gãy xương chậu, xương cùng và xương mu. Ông Lý cho biết thời điểm nhập viện, cháu gái ông rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Sau nhiều ngày nỗ lực giành giật lại sự sống, hiện cô đã qua khỏi cơn nguy hiểm, tỉnh táo trở lại và có thể trò chuyện đơn giản.

Chiều ngày 27 tháng 7, đại diện Đồn cảnh sát Cao Chiếu (Gia Hưng) xác nhận các cành cây và thảm cỏ xanh đã tạo thành "đệm đỡ" tự nhiên, giúp giảm lực tác động trực tiếp và cứu sống nạn nhân. Cơ quan chức năng đã làm việc với gia đình hai bên và sẽ tiếp tục tổ chức hòa giải trong thời gian tới.

Nguồn: HK01

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