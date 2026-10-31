Cô công nhân bỏ học năm 15 tuổi sở hữu tài sản 492.000 tỷ

Từ cô công nhân vùng quê nghèo, người phụ nữ này đã trở thành tỷ phú tự thân.

Nhà sáng lập Lens Technology - tập đoàn sản xuất kính màn hình điện thoại nổi tiếng - bà Chu Quần Phi đã trở lại vị trí người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc sau 11 năm với khối tài sản 127 tỷ Nhân dân tệ (492 ngàn tỷ VNĐ).

Từ năm 15 tuổi rời quê nhà, mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng tại xưởng kính, đến khi bỏ ra 20.000 Đô la Hồng Kông (66 triệu VNĐ) tiền tiết kiệm cùng gia đình khởi nghiệp trong căn nhà thuê; nhờ uy tín chất lượng kính điện thoại, bà đã tiến vào chuỗi cung ứng của Apple. Trước làn sóng AI bùng nổ, bà tiếp tục mở rộng sự nghiệp sang thiết bị trên xe hơi và kính AI, một lần nữa lội ngược dòng vươn lên đỉnh cao.

Nữ tỷ phú ngày trẻ

Theo đưa tin từ Lăng Kình Tân Văn, bà Chu Quần Phi sinh năm 1970 tại một ngôi làng miền núi ở Tương Hương, Hồ Nam. Mẹ mất năm bà 5 tuổi, người cha bị mù do tai nạn. Bất đắc dĩ, năm 15 tuổi bà phải bỏ học đi về phía Nam đến Thâm Quyến làm công nhân dây chuyền trong một xưởng kính đồng hồ với mức lương chỉ vài Nhân dân tệ một ngày.

Ban ngày tiếp xúc với hóa chất chế tác kính ở nhà máy, ban đêm bà đến trường buổi tối học tập. Chu Quần Phi lần lượt thi lấy các chứng chỉ kế toán, tin học, khai báo hải quan và bằng lái xe. Mới vào xưởng được 3 tháng, vì cảm thấy công việc quá đơn giản không học hỏi thêm được gì, bà viết thư xin nghỉ việc. Không ngờ quản đốc không phê duyệt mà ngược lại giao cho bà phụ trách thành lập bộ phận in lụa. Trong điều kiện không ai hướng dẫn, bà tự mình mày mò kỹ thuật, sau đó chủ động đảm nhận công việc quản lý nhà xưởng mới, đưa dây chuyền sản xuất này trở thành phân xưởng đạt hiệu quả tốt nhất toàn nhà máy.

Năm 1993, ở tuổi 23, Chu Quần Phi mang theo 20.000 Đô la Hồng Kông (66 triệu VNĐ) tiền tiết kiệm, gọi anh trai, chị gái cùng người nhà đến Thâm Quyến thuê một căn hộ gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách để thành lập xưởng in lụa trên kính. Các phòng dùng để ngủ, còn phòng khách chính là xưởng sản xuất. Bà vừa làm bà chủ đi tìm khách hàng, vừa phải tự mình lái xe giao hàng.

Bước ngoặt đưa xưởng sản xuất nhỏ này vươn ra thị trường quốc tế chính là đơn hàng sản xuất điện thoại Motorola V3. Do khách hàng yêu cầu kính khi rơi không dễ vỡ, dù vỡ cũng không được tạo ra các mảnh sắc nhọn, Chu Quần Phi đã dẫn dắt đội ngũ nghiên cứu công nghệ gia cường bằng ion và cuối cùng giành được đơn hàng.

Chu Quần Phi, người sáng lập Lens Technology, một lần nữa trở thành người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc sau 11 năm.

Khi tham gia vào quá trình nghiên cứu phát triển dòng iPhone thế hệ đầu tiên, đội ngũ của Chu Quần Phi lại cùng các kỹ sư của Apple mất nhiều tháng để giải quyết các bài toán khó như cắt, đánh bóng, phủ màng cho kính siêu mỏng, hoàn thành việc sản xuất hàng loạt tấm kính bảo vệ và từng bước đứng vững trong chuỗi cung ứng của Apple.

Năm 2015, Lens Technology niêm yết trên thị trường chứng khoán, Chu Quần Phi - người vốn được truyền thông gọi là "cô gái làm thuê Hồ Nam" - lần đầu tiên bước lên ngôi vị người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, cùng với việc đà tăng trưởng của thị trường điện thoại thông minh chậm lại, bà đã mở rộng kỹ thuật gia công kính chính xác sang màn hình điều khiển trung tâm, bảng điều khiển và khoang lái thông minh trên ô tô. Đồng thời, bà cũng bố trí sản xuất tròng kính, gọng kính và lắp ráp hoàn chỉnh cho kính AI, cũng như đầu tư vào các lĩnh vực như chất nền kính dùng trong đóng gói chip tiên tiến.

Trong 3 quý đầu năm 2026, lợi nhuận ròng của Lens Technology giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, hoạt động kinh doanh vẫn chịu áp lực từ thị trường điện tử tiêu dùng. Mặc dù vậy, theo Bảng xếp hạng Nữ doanh nhân Hurun 2026 do Viện nghiên cứu Hurun công bố ngày 28 tháng 10, Chu Quần Phi vẫn đứng đầu danh sách. Hurun đánh giá: "Năm 2015 khi bà lần đầu vươn lên đỉnh bảng, bà là nhân vật biểu tượng cho chuỗi cung ứng điện thoại thông minh; 11 năm sau, bà trở lại vị trí dẫn đầu nhờ vào phần cứng AI, màn hình hiển thị thông minh trên xe hơi và kính thông minh."

Nguồn: ETtoday