Có công nghệ này thì hết lo cháy pin xe điện: 'Tự dập lửa', sạc 1.000 lần vẫn giữ 88%

Lo ngại về sự an toàn của pin xe điện đã thúc đẩy các nghiên cứu về an toàn pin phát triển mạnh mẽ. Mặc dù số liệu thống kê cho thấy cháy xe điện ít xảy ra hơn so với xe chạy xăng, nhưng công nghệ mới mẻ này thu hút sự chú ý lớn mỗi khi sự cố xảy ra.

Đó là bởi bất kể nguyên nhân của các vụ cháy có nằm ở xe điện hay không, vấn đề nan giải nằm ở hiện tượng "thermal runaway" (thoát nhiệt) khiến pin lithium-ion cháy âm ỉ trong nhiều giờ và rất khó dập tắt.

Nhóm nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeongbuk (Hàn Quốc) đã công bố nghiên cứu trên tạp chí Small, giới thiệu về loại pin lithium mới có tuổi thọ cao hơn pin lithium-ion truyền thống. Điểm đặc biệt của loại pin này là khả năng tự dập lửa nhờ chất điện phân được phát triển đặc biệt. Chất điện phân này cho phép dòng electron di chuyển tự do giữa các cực âm và dương của pin.

Loại pin mới hứa hẹn khả năng chống cháy. Ảnh minh họa: Interesting Engineering

Tiến sĩ Kim Jae-hyun (nhà nghiên cứu chính của dự án) cho biết trong thông cáo báo chí: "Nghiên cứu này dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào việc thương mại hóa pin lithium kim loại sử dụng chất điện phân [polymer rắn], đồng thời nâng cao tính ổn định và hiệu quả [cho] các thiết bị lưu trữ năng lượng".

Chất điện phân "polymer rắn ba lớp" do các nhà khoa học phát triển không chỉ ngăn ngừa cháy nổ mà còn tạo điều kiện cho ion mang điện tích di chuyển nhanh chóng bên trong các tế bào pin. Điều này đồng nghĩa với việc tốc độ truyền năng lượng sẽ nhanh hơn. Pin xe điện này vẫn giữ được gần 88% dung lượng ban đầu sau 1.000 chu kỳ sạc và xả.

Một khi được thương mại hóa, ứng dụng của loại pin này rất rộng rãi, từ điện thoại thông minh, thiết bị cầm tay đến xe điện và các hệ thống lưu trữ năng lượng quy mô lớn.

Với loại pin mới, nếu không may chiếc xe điện có "bén lửa" thì vấn đề cũng không còn quá nghiêm trọng nữa. Ảnh minh họa: State of Charge

Không chỉ Viện Khoa học và Công nghệ Daegu Gyeongbuk, 'ông lớn" về pin của Hàn Quốc là LG Energy Solution cũng đã phát triển pin xe điện có khả năng ngăn chặn hiện tượng "thoát nhiệt". Năm ngoái, công ty đã tiết lộ một "lớp gia cố an toàn" nhạy nhiệt trong bộ pin, hoạt động như một "cầu chì" để ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt ngay từ đầu.

Các biện pháp ngăn ngừa cháy nổ pin xe điện hiện vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của thị trường xe điện, công nghệ này hoặc một công nghệ tương tự dự kiến sẽ sớm được triển khai thương mại. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy ngành công nghiệp xe điện đang nỗ lực để nâng cao sự an toàn và niềm tin của người tiêu dùng.