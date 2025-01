Mẫu xe trên hạng Venue của Hyundai vừa ra mắt bản điện: Đi gần 500km/sạc, sạc nhanh 1 tiếng đi gần 400km

Vừa mới đây, Hyundai đã cho ra mắt phiên bản thuần điện của Creta. Đây là mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ, được phát triển nhắm đến các thị trường đang phát triển.

Hyundai Creta bản chạy điện được ra mắt tại thị trường Ấn Độ, là mẫu xe thuần điện mới nhất của hãng xe này, được CEO của Hyundai Ấn Độ giới thiệu là "mẫu SUV điện đầu tiên nội địa hóa tại Ấn Độ".

Hyundai Creta phiên bản điện vừa ra mắt tại Ấn Độ.

Hyundai Creta bản điện có hình dáng tổng thể giống với Creta bản chạy xăng, nhưng các chi tiết trang trí đã đổi khác, có thể thấy rõ tại cụm đèn trước và sau. Phong cách thiết kế của hai chi tiết này gợi nhớ phong cách tân cổ điển trên các mẫu xe điện thuộc dòng IONIQ.

Phong cách này có thể thấy ở chi tiết giả lưới tản nhiệt với hoa văn là các ô vuông dạng Pixel. Một số thay đổi khác trên Hyundai Creta bản chạy điện có thể kể tới như cản trước hạ thấp, cụm đèn sau, la zăng khí động học.

Hyundai Creta bản điện có thể đi gần 500km mỗi lần sạc.

Hyundai Creta bản thuần điện có 2 tùy chọn pin, lần lượt có dung lượng 42 kWh và 51,4 kWh, giúp xe có thể đi được 390km và 473km theo chuẩn ARAI của Ấn Độ.

Xe cũng có khả năng sạc nhanh. Thông tin được đưa ra cho thấy khi sử dụng sạc DC công suất cao, xe chỉ cần 58 phút để sạc từ 10% đến 80%, tương đương lượng điện đi được khoảng 373km. Nếu sử dụng sạc 11kW, xe cần 4 tiếng để sạc từ 10% đến 100%.

Một tính năng thú vị đáng kể tới trên Hyundai Creta bản điện là tính năng Vehicle-to-Load (V2L). Tính năng này cho phép xả dòng điện trong pin xe ra dòng điện gia dụng, có thể sử dụng cho các thiết bị tại nhà.

La zăng khí động học là trang bị mới trên phiên bản chạy điện.

Tại Ấn Độ, Hyundai Creta bản điện được bán với 4 phiên bản, lần lượt có tên là Exclusive, Smart, Premium, và Excellence. Người tiêu dùng có thể lựa chọn màu xe trong tổng cộng 13 cách phối màu, gồm 8 lựa chọn màu đơn, 2 lựa chọn 2 tông màu, và 3 lựa chọn màu nhám.

Hyundai Creta bản điện dự kiến chính thức được ra mắt vào giữa tháng này tại triển lãm Bharat Mobility Global Expo.

Hiện tại, Hyundai Ấn Độ chưa công bố mức giá cụ thể của xe; song, dựa trên mức giá của bản Creta chạy xăng đã bán tại đây, nhiều ước tính cho rằng bản điện có giá từ khoảng 650 triệu đồng.

Khe gió trước của xe có thể chủ động đóng hoặc mở.

Hyundai Creta là mẫu xe gầm cao hạng B, tức có kích thước lớn hơn so với mẫu Venue (xe gầm cao hạng A) và nhỏ hơn Tucson (xe gầm cao hạng C). Creta là một trong những mẫu xe bán rất chạy tại Ấn Độ; tổng doanh số đã lên tới 1,1 triệu chiếc. Do vậy, phiên bản thuần điện cũng được "hứa hẹn tái định nghĩa thị trường".

Tại Việt Nam, Hyundai Creta cũng là một trong những mẫu xe bán rất chạy của Hyundai. Thống kê từ các báo cáo doanh số, Hyunda đã bán ra hơn 7.700 chiếc Creta trong 11 tháng đầu năm, trở thành mẫu xe bán chạy thứ 2 của nhà sản xuất này - xếp sau Accent.