Cô chủ tiệm nail Huyền My đang là nhân vật nhận được nhiều sự chú ý trong thời gian qua khi up mở tin đồn hẹn hò với chàng cầu thủ đào hoa nhất làng túc cầu. Tạm quên thị phi, lùm xùm tình cảm thì cô nàng này cũng được dân tình đánh giá khá cao ở khoản nhan sắc và cả tài năng kinh doanh.

Cô chủ tiệm nail đang nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý

Mới đây, Huyền My đã khoe ảnh chụp chung với mẹ. Nhìn ảnh này thì biết không ai tự nhiên mà đẹp vì mọi thứ đều có lí do của nó. Huyền My đã may mắn hưởng trọn vẻ đẹp từ mẹ, nhất là chiếc mũi "ăn tiền" nên mới xinh tươi, rạng rỡ như thế. Mẹ của cô nàng cũng nhận được nhiều lời khen vì vẻ ngoài rất trẻ trung dù đã lớn tuổi.



Trước đó, Huyền My cũng khoe ảnh đang đi kí hợp đồng với bố. Dường như những lùm xùm không làm cô nàng này mệt mỏi và trái lại, vẫn giàu năng lượng cho những dự định cuối năm.

Huyền My thừa hưởng chiếc mũi từ mẹ