Có 17 triệu lương hưu, vợ chồng tôi tưởng tuổi già an nhàn, nào ngờ quyết định đột ngột của con trai khiến cuộc sống đảo lộn

Chỉ cần một biến cố xảy ra, kế hoạch tuổi già có thể đảo lộn hoàn toàn.

Ở tuổi nghỉ hưu, điều người ta mong nhất có lẽ không phải kiếm thêm thật nhiều tiền, mà là được sống thong thả với khoản tiền mình có. Bởi khi không còn đi làm, mỗi khoản chi đều phải tính đến khả năng lâu dài. Với nhiều cặp vợ chồng, có một căn nhà để ở và khoản lương hưu đều đặn đã là nền tảng khá yên tâm. Nhưng chỉ cần một biến cố xảy ra với con cái, kế hoạch tuổi già có thể đảo lộn hoàn toàn.

Lương hưu cao nhưng khó sống 4 người

Bà Thuyết năm nay đã ngoài 60 tuổi, có lương hưu 9 triệu đồng/tháng. Chồng bà, ông Bình, nhận 8 triệu đồng. Tổng cộng 2 vợ chồng có 17 triệu đồng tiền lương hưu mỗi tháng. Trước đây, với khoản tiền ấy, ông bà sống khá thoải mái.

Hai người ở riêng trong căn nhà ngoại ô, không phải trả tiền thuê nhà, cũng không có khoản nợ nào. Hàng tháng, ông Bình lo tiền điện nước, ăn uống, xăng xe; bà Thuyết dành một phần cho thuốc men, sinh hoạt cá nhân và một khoản nhỏ để tiết kiệm. Bệnh nhẹ thì có bảo hiểm hỗ trợ nên ông bà cũng không quá lo.

Thậm chí, ông Bình và bà Thuyết từng ngồi tính với nhau rằng vài năm nữa, khi sức khỏe yếu hơn, nếu không muốn làm phiền con cái, 2 người có thể vào viện dưỡng lão. Khi ấy, tiền lương hưu cộng thêm khoản tiết kiệm dành dụm được có lẽ vẫn đủ để trang trải. Mọi thứ đang diễn ra khá bình yên thì con trai lớn làm ăn thất bại.

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Anh phải bán căn nhà đang ở để trả nợ, sau đó đưa vợ và 2 con về sống cùng bố mẹ. Con trai bà Thuyết vẫn chưa đi làm trở lại. Anh ở nhà, vừa chăm sóc con vừa suy tính xem có nên khởi nghiệp lần nữa hay tìm một công việc ổn định.

Con dâu cũng rơi vào cảnh thất nghiệp. Vì chuyển về ngoại ô khá xa nên cô không thể tiếp tục công việc cũ, còn việc mới thì chưa tìm được. 4 người lớn nhỏ về sống chung khiến chi phí gia đình tăng lên rất nhanh.

Tiền ăn trước đây khoảng 7-8 triệu đồng/tháng, nay có tháng lên tới 13-14 triệu. Tiền điện nước tăng, tiền xăng xe tăng, rồi tiền học của 2 đứa cháu, tiền sữa...

Có những khoản trước đây ông bà chẳng bao giờ phải tính, giờ lại trở thành những khoản chi cố định. Thời gian trôi qua, bà Thuyết bắt đầu thấy bất an. 17 triệu lương hưu không còn là khoản tiền dư dả cho 2 người nữa. Nếu tiếp tục gánh cả gia đình như hiện tại, số tiền tiết kiệm của ông bà chắc chắn sẽ bị rút dần.

Điều khiến bà Thuyết khó xử nhất là không biết phải nói thế nào với các con. Bà sợ nếu bảo con trai và con dâu phải chia sẻ chi phí, các con sẽ nghĩ bố mẹ không thương con lúc khó khăn. Nhưng bà cũng bắt đầu hiểu rằng, thương con không có nghĩa là dùng hết tiền dưỡng già để nuôi cả một gia đình 4 người trưởng thành.

Để không "cháy" tiền dưỡng già

Trong trường hợp này, ông Bình và bà Thuyết có thể tham khảo giải pháp dưới đây:

1. Tách rõ tiền của bố mẹ và tiền sinh hoạt chung

Trước tiên, ông bà nên thống nhất một mức cố định mà mình có thể đóng góp mỗi tháng.

Ví dụ, với 17 triệu đồng lương hưu, ông bà có thể dành khoảng 10-11 triệu đồng cho chi phí của 2 vợ chồng và một phần sinh hoạt chung. Phần còn lại cần giữ làm quỹ dự phòng.

Không nên có tâm lý tháng này thiếu thì lấy tiền tiết kiệm bù. Nếu kéo dài 1-2 năm, khoản tiết kiệm dành cho tuổi già có thể giảm rất nhanh.

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2. Nói chuyện thẳng với các con nhưng không biến thành trách móc

Bà Thuyết không nhất thiết phải nói theo kiểu "bố mẹ không nuôi nổi các con". Thay vào đó, ông bà có thể nói rõ tình hình tài chính: mỗi tháng có 17 triệu lương hưu, hiện gia đình 6 người đang tiêu khoảng bao nhiêu, khoản tiết kiệm còn bao nhiêu và nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau bao lâu sẽ cạn.

Khi nhìn thấy con số cụ thể, các con sẽ dễ hiểu vấn đề hơn.

3. Con trai cần có kế hoạch tạo thu nhập trở lại

Việc thất bại trong kinh doanh không có nghĩa là phải ngồi nhà chờ cơ hội mới.

Trong giai đoạn này, con trai bà Thuyết có thể tạm thời tìm một công việc tạo thu nhập, dù chưa đúng chuyên môn hoặc chưa đạt mức lương kỳ vọng. Nếu muốn khởi nghiệp lại, nên đặt ra một mốc thời gian và ngân sách rõ ràng, không lấy tiền tiết kiệm dưỡng già của bố mẹ để làm vốn.

Con dâu cũng nên chủ động tìm việc mới, kể cả công việc gần nhà hoặc thu nhập thấp hơn công việc cũ trong thời gian đầu.

4. Giữ riêng một quỹ dưỡng già tuyệt đối không đụng tới

Đây là điều quan trọng nhất. Ông Bình và bà Thuyết cần xác định một khoản tiền là quỹ an toàn tuổi già. Khoản này chỉ sử dụng khi ông bà đau ốm, cần chăm sóc dài hạn hoặc thực sự có biến cố lớn. Kế hoạch vào viện dưỡng lão sau này cũng nên được tính lại dựa trên mức chi phí thực tế và khoản lương hưu 17 triệu đồng hiện nay.

Giúp con lúc khó khăn là điều đáng quý. Nhưng nếu bố mẹ vì giúp con mà đến lúc mình già yếu lại không còn tiền chữa bệnh, không còn tiền thuê người chăm sóc, thì sự hy sinh ấy có thể trở thành gánh nặng cho chính cả gia đình.

Điều ông bà cần lúc này không phải là lập tức đẩy các con ra khỏi nhà, mà là chuyển từ "nuôi cả gia đình" sang "hỗ trợ có giới hạn". Bố mẹ có thể cho con chỗ ở tạm thời, nhưng con cái vẫn phải từng bước tự đứng trên đôi chân của mình.