Biết thông gia tương lai là người hay lấy ve chai nhà mình, người phụ nữ giàu có nói câu nghẹn lòng

Trái đất tròn, tôi không nghĩ gia đình mình và Cường lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.

Tôi là Lan, 29 tuổi. Tôi và Cường yêu nhau đến nay cũng đã được hơn một năm. Chúng tôi đến với nhau khá nghiêm túc, cả hai đều xác định nếu mọi chuyện thuận lợi thì sẽ tiến tới hôn nhân.

Cường từng đưa tôi về nhà chơi vài lần. Bố mẹ anh đều quý tôi, còn tôi cũng có cảm tình với gia đình anh. Sau một thời gian tìm hiểu, chúng tôi quyết định chính thức xin phép bố mẹ tính chuyện cưới hỏi.

Bố mẹ tôi vốn không đòi hỏi gì ở con rể, chỉ cần Cường thương tôi, sống tử tế và có trách nhiệm. Bố mẹ Cường cũng nói chỉ cần chúng tôi thật lòng với nhau là được.

Sau màn ra mắt thuận lợi, 2 gia đình tiến thêm một bước là cho người lớn sang thăm nhà nhau. Gia đình Cường sang nhà tôi trước. Nhà tôi không rộng, đồ đạc cũng chẳng có gì đáng giá. Bố mẹ tôi làm đủ nghề để kiếm sống, cuộc sống nhiều năm nay vẫn khá chật vật. Mẹ tôi ngoài công việc chính còn thường xuyên đi mua ve chai của các hộ dân trong khu phố để kiếm thêm chút tiền.

Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ vì công việc của mẹ. Nhưng hôm ấy, tôi lại có một chút lo lắng. Bởi gia đình Cường có điều kiện hơn nhà tôi rất nhiều. Bố mẹ anh làm kinh doanh, nhà cửa khang trang, cuộc sống dư dả. Tôi từng nghĩ đến chuyện hai bên gặp nhau sẽ có khoảng cách, chỉ là không ngờ khoảnh khắc ấy lại đến theo cách khiến cả tôi lẫn mẹ đều bối rối.

Khi mẹ Cường vừa bước vào nhà, bà nhìn mẹ tôi vài giây rồi bất ngờ nhận ra. Mẹ tôi cũng nhận ra bà. Hóa ra, mẹ Cường chính là chủ một trong những gia đình mà mẹ tôi vẫn thường đến xin ve chai. Ban đầu, mẹ tôi vào nhà Cường tính mua ve chai, nhưng mẹ anh không lấy tiền và còn dặn mẹ tôi thỉnh thoảng vào, bà sẽ dồn phế liệu lại rồi cho. Dần dần, hai người quen nhau. Thỉnh thoảng, mẹ tôi trồng được mớ rau sạch thì lại đem biếu mẹ Cường, coi như có đi có lại.

Không khí buổi gặp mặt bỗng chùng xuống. Mẹ tôi ngượng ngùng, cứ đứng nép sang một bên. Tôi nhìn mẹ mà thương vô cùng. Tôi hiểu bà đang nghĩ gì.

Còn tôi cũng thấy mặt mình nóng ran. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện hai gia đình có sự khác biệt về kinh tế, nhưng không nghĩ sự khác biệt ấy lại hiện ra rõ ràng đến vậy ngay trong lần đầu hai bên gặp mặt.

Ảnh minh họa

Tôi đang không biết phải nói gì thì mẹ Cường bất ngờ bước đến, nắm lấy tay mẹ tôi. Bà cười rất tự nhiên rồi nói: “Chị đừng ngại. Ngày trước nhà tôi cũng nghèo lắm. Vợ chồng tôi cũng từng phải làm đủ thứ để nuôi con. Tôi hiểu đồng tiền kiếm được bằng sức lao động vất vả như thế nào.”

Mẹ tôi ngẩng lên nhìn bà, mắt đã đỏ hoe. Mẹ Cường tiếp tục nói rằng bà không bao giờ coi thường những người làm công việc lao động chân chính. Theo bà, miễn là đồng tiền mình kiếm được bằng sức lực của mình thì đó đều là những đồng tiền đáng quý.

Rồi bà quay sang nhìn tôi, cười: “Gia đình chị nuôi được một cô con gái ngoan ngoãn, giỏi giang như Lan mới là điều đáng nể. Vợ chồng chị đã phải vất vả rất nhiều mới có ngày hôm nay. Tôi thật sự ngưỡng mộ.”

Tôi đứng bên cạnh mà nước mắt cứ thế rơi xuống. Nhưng câu nói khiến tôi nhớ mãi là: “Sau này Lan về làm con dâu nhà tôi, chị cứ yên tâm. Tôi vui vì con trai tôi có một người vợ như Lan.”

Mẹ tôi bật khóc, bố cũng quay mặt đi lau nước mắt. Còn tôi chẳng thể kìm được cảm xúc. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ tôi đã quen với những ánh nhìn ái ngại, thậm chí có lúc là coi thường chỉ vì gia đình nghèo. Bố mẹ tôi làm lụng cả đời, chẳng có tài sản gì lớn nhưng chưa bao giờ để các con phải bỏ học.

Tôi biết bố mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi. Vì thế, khi nghe mẹ Cường nói những lời ấy, tôi không chỉ cảm động mà còn thấy nhẹ lòng, cảm thấy bản thân mình quá may mắn.

Bữa cơm hôm ấy sau đó diễn ra rất vui vẻ. Hai bà mẹ nói chuyện rôm rả. Bố tôi và bố Cường cũng liên tục nâng chén, bàn chuyện gia đình. Trước khi ra về, mẹ Cường còn nắm tay mẹ tôi, mời hai người sớm sang nhà chơi. Hai gia đình cũng thống nhất nếu mọi việc thuận lợi sẽ tính chuyện cưới hỏi cho chúng tôi vào cuối năm nay.

Tôi từng nghĩ khoảng cách giàu nghèo có thể khiến tình yêu trở nên khó khăn. Nhưng sau hôm ấy, tôi hiểu rằng điều giữ người với người ở lại không phải là tiền bạc hay hoàn cảnh, mà là sự tử tế và tôn trọng dành cho nhau.

Tâm sự của độc giả!