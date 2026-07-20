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CLIP: Ô tô bất ngờ bốc cháy trên vỉa hè TPHCM

An Yên
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Một ô tô 4 chỗ đang dừng trên vỉa hè để khắc phục sự cố thì bất ngờ bốc cháy từ khoang máy. Nhiều người dân nhanh chóng hỗ trợ dập lửa. Rất may vụ việc không xảy ra thiệt hại về người.

Clip người dân ghi lại cảnh xe ô tô cháy khi dừng xử lý sự cố

Vào khoảng 18h ngày 19/7, một ô tô 4 chỗ mang biển số 73A-173.xx bất ngờ bốc cháy khi đỗ trên vỉa hè gần giao lộ đường Cầu Cháy - 2/9, phường Phước Thắng, TPHCM. Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương đã hỗ trợ chủ xe dập lửa.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, do gặp sự cố, ô tô này đã đỗ trên vỉa hè để nhờ thợ kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá kiểm tra, bất ngờ lửa và khói bốc lên từ khoang máy.

Phát hiện sự việc, một số người đi đường hỗ trợ mở nắp capo, dùng nước dội vào khoang máy, nhưng phải hơn 10 phút sau ngọn lửa mới được dập tắt.

Bước đầu, tài xế cho biết phương tiện gặp sự cố về thắng nên phải dừng lại để khắc phục. Tuy nhiên, lúc khởi động lại xe thì lửa bùng phát trong khoang máy.

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