CLIP: Khoảnh khắc cụ ông đi xe điện cắt mặt xe container và cái kết thót tim

Đoạn clip ghi lại cảnh tai nạn xảy ra vào sáng ngày 6/1, trên đoạn đường ĐT 743 giao với đường An Phú 25, phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương. Một cụ ông điều khiển xe đạp điện sang đường, lách qua khe hẹp trước mũi xe container. Tài xế container bị khuất tầm nhìn, cán cụ ông và chiếc xe dưới gầm.



Khoảnh khắc cụ ông đi xe điện cắt mặt container và cái kết thót tim

May mắn là chiếc xe container di chuyển chậm đã kịp thời phanh lại. Cụ ông mắc kẹt dưới gầm được người dân xung quanh kịp thời giải cứu. Cụ được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nghi bị gãy xương mu bàn chân.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Được biết đoạn đường xảy ra tai nạn nói trên có diễn biến giao thông phức tạp. Nhiều người điều khiển phương tiện chủ quan, cắt mặt xe container dẫn đến nguy cơ tai nạn khó lường.