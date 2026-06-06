Clip đang viral: Thanh niên tháo tạ làm rơi thẳng vào chân 1 bạn nữ trong phòng gym, tình trạng hiện tại của nạn nhân

Sự việc đang gây tranh cãi trên MXH vì nhiều lý do.

Những tình huống bất ngờ xảy ra trong phòng gym luôn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt khi sự cố xảy ra quá nhanh và có nguy cơ đến hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, một tình huống tại phòng tập bất ngờ viral trên Threads, khiến netizen quan tâm và bàn tán xôn xao.





Trong đoạn clip được cut ra từ camera an ninh, chàng trai đang tháo tạ khỏi thanh đòn trong phòng gym. Tuy nhiên, thay vì tháo đều hai bên để giữ thăng bằng, người này lại tháo toàn bộ một phía trước. Khi miếng tạ cuối cùng được lấy ra, thanh đòn lập tức mất cân bằng rồi đổ mạnh sang một bên, lao về phía cô gái đang đứng quay clip ở gần đó.

May mắn là cô gái phản ứng kịp thời nên tránh được cú va chạm nguy hiểm. Dù không xảy ra thương tích nghiêm trọng, khoảnh khắc này vẫn khiến nhiều người xem không khỏi hoảng hốt vì chỉ cần chậm vài giây, hậu quả có thể đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra tại Sơn Đông (Trung Quốc). Cô gái trong clip cho biết cô hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần vì lúc đó đang đeo tai nghe.

“Tôi chưa từng nghĩ nguy hiểm lại ở gần mình như vậy. Vì luôn đeo tai nghe nên tôi không để ý động tĩnh xung quanh, lúc đó thật sự bị dọa hoảng luôn. Sau đó tôi có hỏi người kia thì anh ấy nói lúc tháo tạ đang mải suy nghĩ nên không cố ý”, cô chia sẻ.

Khoảnh khắc khiến nhiều người thót tim

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ trên MXH, không chỉ ở Trung Quốc mà còn tại Việt Nam. Chẳng hạn như bài đăng trên Threads kể trên đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải và kéo theo hàng loạt tranh luận về các hoạt động trong phòng tập.

Ở phần bình luận, nhiều người tập gym cho biết đây là lỗi khá cơ bản nhưng người mới tập rất dễ mắc phải nếu chưa có kinh nghiệm hoặc chưa được hướng dẫn kỹ.

Một tài khoản chia sẻ: “Ê trước lúc tui mới tập gym, tháo tạ tui cũng tháo nguyên 1 bên kiểu bên nào đang tháo thì xong bên đó. Sau đó mới được bạn nhắc phải tháo 2 bên cân nhau để không rơi tạ, chứ lúc đó newbie chưa có kinh nghiệm tưởng cái khấc gài tạ chắc chắn rồi”.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự lo lắng cho cô gái xuất hiện trong clip: “Chị gái kia có sao không ạ? Sợ quá”, “Nên là đi tập cứ phải chờ PT đến mới dám tập. Sợ tập một mình cũng vậy”, “Người bình thường cũng biết phải cân bằng chứ”, “May quá! Bạn nữ tránh kịp”, “May không rơi trúng bàn chân chứ không què cũng tàn phế. Đi gym tốt nhất không đứng tập quá gần ai đó cho an toàn”,...

Bài đăng viral trên MXH

Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng lại đưa ra góc nhìn khác, cho rằng cô gái trong clip cũng cần chú ý hơn khi ở trong phòng gym. Theo họ, không gian tập luyện luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến máy móc, tạ nặng và chuyển động xung quanh nên việc quá tập trung quay chụp hoặc đeo tai nghe dễ khiến bản thân mất cảnh giác.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản bác quan điểm trên. Nhiều người cho rằng dù cô gái có đang quay chụp hay đeo tai nghe thì lỗi chính vẫn nằm ở người tháo tạ sai cách. Bởi việc tháo toàn bộ tạ một bên trước vốn là thao tác thiếu an toàn cơ bản trong phòng gym và hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang tiếp tục để lại nhiều ý kiến trái chiều về sự việc.

(Nguồn: Threads, Sina)