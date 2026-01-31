HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Bức xúc với hình ảnh người đàn ông dàn cảnh để bé trai trộm tài sản

PHÚC NGUYÊN |

Giả vờ vào tiệm tạp hóa mua hàng, một người đàn dàn cảnh để bé trai khoảng 10 tuổi trộm 2 chiếc điện thoại, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Ngày 31-1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ trộm cắp tại một tiệm tạp hóa ở xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.

Người đàn ông dàn cảnh cho bé trai trộm tài sản: Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng - Ảnh 1.

Người đàn ông dàn cảnh cho bé trai trộm tài sản: Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng - Ảnh 2.

Bé trai trộm 2 chiếc điện thoại. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30-1, người đàn ông dẫn theo một bé trai khoảng 10 tuổi vào tiệm tạp hóa. Ông ta giả vờ mua hàng và liên tục trò chuyện nhằm đánh lạc hướng chủ tiệm. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, người này ra hiệu cho bé trai lẻn vào nơi đặt 2 chiếc điện thoại di động.

Sau đó, bé trai giả vờ vào đùa giỡn với con chó trong tiệm> Người đàn ông đứng chắn bên ngoài để tạo điều kiện cho bé trai nhanh chóng giấu 2 chiếc điện thoại vào túi quần rồi rời khỏi tiệm.

Chị P.N., người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội, cho biết tiệm tạp hóa do ông bà nội chị buôn bán, cả 2 đều ngoài 70 tuổi.

Việc một đứa trẻ còn quá nhỏ bị người lớn lợi dụng để trộm cắp khiến gia đình chi N. vô cùng bức xúc.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip nhận nhiều ý kiến lên án gay gắt. Nhiều người cho rằng hành vi của người đàn ông không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức, tương lai của trẻ em.

Bắt tạm giam 1 thư ký tòa án ở An Giang vòi tiền con của bị cáo
Tags

An Giang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại