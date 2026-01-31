Ngày 31-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Bùi Hữu Phước (SN 2001; thường trú phường Vũng Tàu, TPHCM), thư ký TAND tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bùi Hữu Phước tại cơ quan công an. Ảnh: Công an An Giang

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước khi sáp nhập 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang thành tỉnh An Giang mới, Phước công tác tại TAND tỉnh An Giang (cũ).

Đến ngày 1-7-2025, sau khi sáp nhập, Phước chuyển đến phường Rạch Giá công tác tại TAND tỉnh An Giang và được phân công làm nhiệm vụ thư ký phiên tòa vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngày 30-12-2025, Phước gọi điện cho con gái của bị cáo trong vụ án nêu trên rồi giới thiệu là thư ký của TAND tỉnh An Giang. Phước thông báo vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 8-1-2026 và yêu cầu con gái của bị cáo đến gặp mình để "nói chuyện".

Gặp nhau, Phước yêu cầu con gái của bị cáo đưa 400 triệu đồng là tiền khắc phục hậu quả cho bị hại trong vụ án và đóng cho cơ quan thi hành án.

Ngoài ra, Phước yêu cầu đưa riêng cho Phước số tiền 300 triệu đồng để Phước tìm cách giúp bị cáo được giảm mức án từ 12-18 năm tù xuống còn 5 năm tù.

Tuy nhiên, con gái bị cáo nói không có tiền nên ra về. Sau đó, phiên tòa được tạm hoãn, Phước thông báo cho con gái của bị cáo biết phiên tòa sẽ tiếp tục mở vào ngày 20-1-2026.

Ngày 19-1-2026, sau khi thỏa thuận, con gái của bị cáo nói gia đình không có tiền thì Phước giảm xuống còn 100 triệu đồng. Sau khi chuẩn bị được 50 triệu đồng, con gái của bị cáo liên lạc với Phước và hẹn gặp ở đường Mai Thị Hồng Hạnh, phường Rạch Giá để đưa tiền.

Sau đó, Phước lái ô tô đến điểm hẹn và nói với con gái của bị cáo rằng nếu đưa 100 triệu đồng thì Phước sẽ lo án cho mẹ của bị cáo còn 7 năm. Lúc này, con gái của bị cáo đưa cho Phước 50 triệu đồng, Phước lấy tiền bỏ vào ba lô và nói với con gái của bị cáo đến sáng 20-1 phải tiếp tục đưa cho Phước thêm 50 triệu đồng còn lại thì Phước mới giúp bị cáo giảm nhẹ án.

Ngay khi Phước chuẩn bị lái xe đi thì bị lực lượng công an bắt quả tang cùng vật chứng.