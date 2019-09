Ngay trước trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định , Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có công văn hoả tốc "cầu cứu" Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về vấn đề công tác đảm bảo an ninh trận đấu giữa Hà Nội và Nam Định diễn ra tối 11.9.

Công văn có nêu: "Ngày 6.9.2019, Ban tổ chức sân Hàng Đẫy tổ chức họp bàn về việc tăng cường các phương án, biện pháp đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho trận đấu với sự tham dự của đại diện lãnh đạo CLB, ban tổ chức trận đấu, VPF, Ban Điều hành V.League, VFF cùng đại diện cơ quan an ninh, Công an TP. Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Giám sát trận đấu.

Tại cuộc họp, các thành viên đã bàn bạc, thống nhất cụ thể việc triển khai đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu một cách tối ưu nhất với điều kiện thực tế, đồng thời đề nghị Ban tổ chức trận đấu CLB Hà Nội cần tích cực, chủ động các biện pháp, phương án dự phòng, hạn chế tối đa các sự việc phát sinh, tình huống xấu có thể xảy ra. Đặc biệt, đề nghị bộ phận an ninh lắp đặt 4 cổng từ tại các điểm vào sân để kiểm soát cổ động viên đội khách.

Tuy nhiên, căn cứ báo cáo của Giám sát trận đấu và các thông tin ghi nhận của Ban Điều hành V.League, hiện công tác chuẩn bị an ninh, an toàn cho trận đấu trên không được Ban tổ chức trận đấu triển khai theo các phương án như đã thống nhất, nhiều tồn tại, bất cập không được giải quyết".

Nữ cổ động viên phải đi cấp cứu. Ảnh: Trần Tiến

Công văn cũng chỉ ra những vấn đề tồn tại trong công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh trận đấu: "Việc nhận định đánh giá về tính chất an ninh trận đấu của đại diện an ninh Ban tổ chức trận đấu CLB Hà Nội còn rất chủ quan, thiếu tính thống nhất và hợp tác với Ban tổ chức sân, buông lỏng các biện pháp; phương tiện phục vụ công tác an ninh còn sơ sài, không triển khai hệ thống cổng từ, lực lượng an ninh mỏng. Thành viên tham dự cuộc họp kỹ thuật để triển khai công việc không phải chỉ huy an ninh trận đấu, không đủ thẩm quyền quyết định các công việc liên quan".



Công văn chỉ ra về phía ban tổ chức trận đấu: "Thiếu sự thống nhất, kết nối trong chỉ đạo và thực hiện, không triển khai đúng các phương án đã thống nhất tại cuộc họp ngày 6.9 về việc bố trí sắp xếp khu vực cho cổ động viên đội khách và phát hành vé (bộ phận phát hành vé của CLB không nắm được nội dung, phương án đã thống nhất tự ý giải quyết vé quá quy định, nhưng không báo cáo lãnh đạo CLB biết; tuy nhiên, giám sát trận đấu đã kịp thời phát hiện, yêu cầu lãnh đạo CLB chỉ đạo tạm dừng để xem xét, giải quyết).

Mặc dù VPF và Ban điều hành V.League đã tích cực phối hợp triển khai, theo dõi và nỗ lực đôn đốc nhưng thực trạng công tác chuẩn bị cho trận đấu nêu trên của Ban tổ chức trận đấu CLB Hà Nội đến thời điểm hiện tại không đảm bảo được theo các yêu cầu, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mắt an ninh, an toàn, đặc biệt trong việc kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng, ảnh hưởng đến công tác tổ chức, hình ảnh chung của cả giải đấu".

Do đó mà VPF đã mong muốn VFF "quan tâm xem xét, có các biện pháp hỗ trợ, chỉ đạo một cách tích cực, hiệu quả hơn đối với công tác tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu".

Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi cơn "mưa" pháo sáng của cổ động viên Nam Định khiến sân Hàng Đẫy "thất thủ". Kết quả của sự hỗn loạn trên khán đài là 1 phụ nữ cùng 2 cảnh sát cơ động phải nhập viên.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT VPF cho biết việc để xảy ra sự cố là do Ban tổ chức trận đấu sân Hàng Đẫy đã không thực hiện phương án an ninh như đã thống nhất với Ban Điều hành giải. Đây là trách nhiệm chính thuộc về phía CLB Hà Nội.

Và sau sự cố này, có một câu hỏi đặt ra: Tại sao VPF đã cảnh báo và “cầu cứu”, trận đấu vẫn diễn ra bình thường dù không đảm bảo an ninh, an toàn? Và trách nhiệm của VFF ở đâu?