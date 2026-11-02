Chuyện tình Quân A.P và Lê Khanh không "màu hồng" như mọi người nghĩ

Quân A.P vừa hé lộ sự thật về chặng đường đồng hành với Lê Khanh.

Sau nhiều năm không công khai rầm rộ nhưng cũng chẳng hề giấu giếm chuyện tình cảm, Quân A.P cuối cùng đã có lời giới thiệu chính thức về người bạn đời của mình. Tại Running Man Vietnam, nam ca sĩ công khai nhắc đến Lê Khanh, thậm chí cả hai còn xuất hiện trong bối cảnh đám cưới đầy xúc động.

Chuyện tình từ thời học sinh, kéo dài suốt nhiều năm của cặp đôi khiến không ít khán giả ngưỡng mộ. Thế nhưng, qua chia sẻ mới đây của giọng ca Bông Hoa Đẹp Nhất, hành trình yêu của họ hóa ra không hoàn toàn "màu hồng" như nhiều người vẫn nghĩ.

Trong tập 5 Ca Sĩ Mặt Nạ 2026, mascot DOL-LA-LA chính thức lộ diện, khép lại hành trình của Quân A.P tại chương trình. Khi tổng hợp lại các hint, số 14 được nhắc đến chính là số năm mà Quân A.P và Lê Khanh bên nhau. Trấn Thành chia sẻ rằng không ngờ giao diện "bad boy" của Quân A.P lại yêu sâu đậm đến như vậy. Lúc này, Quân A.P đính chính thực chất trong 14 năm đó, cả hai từng đánh mất nhau mấy năm trời.

Quân A.P chia sẻ về chuyện tình cảm với Lê Khanh (Clip: Ca Sĩ Mặt Nạ)

Quân A.P tiết lộ: "Thực ra cũng không phải 14 năm đâu, cũng có rụng mất mấy năm. Có một đoạn chia tay". Tuy vậy, nam ca sĩ chia sẻ chính quãng thời gian chia tay đã cho bản thân nhiều sự khám phá và đủ trải nghiệm để bắt đầu lại và "yên vị" một chỗ với Lê Khanh.

Ngay sau những chia sẻ của Quân A.P, nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ. Trấn Thành cũng hỏi thẳng khi nào Quân A.P sẽ tổ chức đám cưới để anh còn chuẩn bị tiền mừng. Quân A.P sau đó cũng không ngại chia sẻ ngày vui đã sắp đến rồi.

Quân A.P và Lê Khanh quen nhau từ khi còn học tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), sau đó tiếp tục học chung tại THPT Phan Đình Phùng. Từ đó, cả hai dần để mắt đến nhau và gắn bó đến hiện tại.

Quân A.P chia sẻ sắp gửi thiệp mời cưới đến các đồng nghiệp

Trước đó, trong chương trình Running Man Vietnam, cặp đôi mới có màn xuất hiện chung đặc biệt, chính thức công khai trước mọi người. Lê Khanh lộ diện trong trang phục cưới và tham gia các thử thách cùng dàn cast. Sự có mặt của bà xã khiến Quân A.P không giấu được sự vui mừng. Trong suốt chương trình, nam ca sĩ nhiều lần thể hiện sự quan tâm dành cho người thương.

Không chỉ có những tương tác đáng yêu trong lúc chơi game, chương trình còn dành cho cặp đôi một bất ngờ lớn. Sau loạt thử thách, Quân A.P và Lê Khanh được đưa đến một không gian lễ đường được trang trí lộng lẫy với hoa tươi, nến và sự góp mặt của các đồng nghiệp. Cả hai cùng diện trang phục cô dâu, chú rể, bước lên lễ đường trong sự chứng kiến của các thành viên Gia tộc R.

Cô nghẹn ngào chia sẻ: "Bây giờ em đang cảm xúc này cảm xúc lẫn lộn. Em cũng chỉ biết nói là em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thật sự đây là một cái ngày mà em cũng mong đợi rất là lâu rồi. Mà lại được mọi người tổ chức cho buổi buổi như thế này với rất nhiều anh em và và gia tộc R. Em chỉ biết là em rất là may mắn và em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ".

Clip: Trấn Thành và dàn cast xúc động chúc phúc cho Quân A.P và Lê Khanh

Ai cũng trông ngóng ngày vui của cả hai sớm diễn ra

Ảnh: FBNV