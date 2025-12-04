Chuyện tình chú - cháu hot nhất

Bộ phim Người làm ăn lớn (tên khác: Đại sinh ý nhân ) do Trần Hiểu, Tôn Thiên đóng chính, tuy nhiên hai ngôi sao nổi lên bất ngờ là Chu Á Văn và Hướng Hàm Chi với vai khách mời. Chuyện tình giữa chàng tướng quân lớn tuổi và tiểu thư khuê các mới lớn khiến người xem rung động dù thời lượng xuất hiện của họ ít ỏi.

Theo QQ , trong phim Chu Á Văn vào vai Lý Thành, vị tướng quân mang trong mình lý tưởng "Phản Thanh phục Minh", biết trước sẽ không có kết cục bi thương. Chàng có vẻ ngoài mạnh mẽ phong sương, mang trong mình gánh nặng phục quốc, tâm hồn tội lỗi khi tay nhuốm máu của hàng trăm nghìn người dân.

Trong khi đó, Hướng Hàm Chi vào vai Bạch Y Mai, tiểu thư giỏi y thuật tính cách hiền lành nhút nhát bị ép tới chữa thương cho Lý Thành. Sau thời gian ở bên nhau, họ dần nảy sinh tình cảm. Sự dịu dàng, lương thiện, tấm lòng từ bi của Bạch Y Mai gột rửa, cứu rỗi chàng tướng quân mang tâm lý u tối. Sự đối lập trong tính cách và hình tượng nhân vật tạo nên sức cuốn hút của cặp đôi.

Cặp đôi tướng quân và tiểu thư khuê các trong "Người làm ăn lớn", được ví với "Cáo - Thỏ" phiên bản cổ trang Trung Quốc.

Những hành động tương tác giữa cả hai diễn ra nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị, khiến người xem cũng rung động theo. Dù cách biệt tuổi tác và thân phận, giữa họ lại có điểm chung là sự nổi loạn trong tâm hồn, tư tưởng phá bỏ lễ giáo phong kiến chống lại định mệnh.

Những câu thoại của cặp đôi cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Đó là khi Lý Thành cho rằng với những tội nghiệt mình tạo ra, hắn sẽ phải "xuống địa ngục", nhưng Bạch Y Mai lại mỉm cười đáp: "Thiếp sẽ xuống địa ngục tìm chàng chơi", "Bồ Tát không cứu chàng, thiếp cứu chàng".

Diễn xuất của Chu Á Văn được đánh giá chắc tay, thể hiện đúng hình ảnh vị tướng quân mất nước. Vẻ đẹp nam tính của anh đối lập với hình ảnh những tướng quân trẻ trung da trắng, gầy yếu trong các bộ phim ngôn tình hiện nay. Chu Á Văn hơn Hướng Hàm Chi 18 tuổi nên anh luôn dẫn dắt đàn em thể hiện tốt vai diễn.

Trong khi đó, Hướng Hàm Chi cũng đã có được vai diễn thành công cho riêng mình. Nữ diễn viên sinh năm 2002 được đánh giá thể hiện tốt từng cung bậc cảm xúc của nhân vật. Sự dịu dàng nhưng cũng kiên định trước tình yêu của nàng khiến người xem cuốn theo từng cảnh phim.

Mối tình giữa Lý Thành và Bạch Y Mai biết trước sẽ nhận về bi thương nhưng vẫn khiến khán giả phát cuồng.

Hướng Hàm Chi có danh tiếng kém trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô bị xếp vào nhóm "tam công chúa giới Kinh Khuyên", ba nữ diễn viên xuất thân giàu có đang được giới nghệ thuật Bắc Kinh nâng đỡ gồm Lý Canh Hy, Trang Đạt Phi và Hướng Hàm Chi. Nhưng cả ba đều bị đánh giá không quá nổi bật về ngoại hình hay có tài năng xuất sắc.

Hướng Hàm Chi thường xuyên vướng tin đồn tình ái với các bạn diễn nam như Vương Tinh Việt, Ngô Lỗi, Vương An Vũ, Chu Dực Nhiên, Vương Hạc Đệ. Vì vậy, ngôi sao trẻ bị chỉ trích vì thường tạo tin đồn tình ái với các nam diễn viên để thu hút sự chú ý của công chúng.

Tuy nhiên, nhờ sự thành công của vai diễn Bạch Y Mai trong Người làm ăn lớn , khán giả dần quên những lùm xùm đời tư của Hướng Hàm Chi, nhìn nhận lại diễn xuất và khả năng xây dựng nhân vật của cô. Thậm chí, trước đó cô còn bị chê khi đóng nữ chính trong phim cổ trang Tiên đài hữu thụ , nhưng hiện tại ấn tượng của khán giả về Hướng Hàm Chi đã thay đổi hoàn toàn.

Hướng Hàm Chi lật ngược danh tiếng nhờ vai diễn thành công.

Theo QQ , Hướng Hàm Chi ký hợp đồng quản lý với công ty giải trí Hoa Thịnh Khải Ảnh Nghiệp do nữ diễn viên Từ Tịnh Lôi làm chủ. Từ Tịnh Lôi từng là một trong "tứ đại hoa đán" Trung Quốc bao gồm Triệu Vy, Châu Tấn và Chương Tử Di. Từ Tịnh Lôi còn là đạo diễn có tiếng, có quyền lực ngầm lớn trong vòng tròn giải trí Bắc Kinh, nhờ đó nâng đỡ hai sao nữ 10X nổi tiếng là Lý Canh Hy và Hướng Hàm Chi.

Hướng Hàm Chi từng tham gia các dự án phim như Trăm năm hòa hợp ước định một đời, Tiểu Mẫn gia, Ánh dương bên tôi, Phồn thành chi hạ .