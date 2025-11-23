Người đàn ông khiến Thanh Lam, Hồng Nhung bị hớp hồn, phải thốt lên "đẹp trai lắm"

Trong một lần họp báo, Hồng Nhung chia sẻ về mối lương duyên gắn bó nhiều thập kỷ với nhiếp ảnh gia Dương Minh Long. Cô kể rằng, lần đầu biết đến Dương Minh Long là khi Thanh Lam rủ cô đi xem triển lãm ảnh đen trắng của ông. Lúc đó, Thanh Lam đã thốt lên với Hồng Nhung rằng: "Nhiếp ảnh gia đẹp trai lắm" .

Sau khi gặp, Hồng Nhung cũng phải thừa nhận: "Quá hớp hồn" nên lúc gặp nhìn ông chứ có nhìn ảnh đâu". Vậy Dương Minh Long là ai?



Thanh Lam và Hồng Nhung đều bị "hớp hồn" bởi vẻ ngoài của nhiếp ảnh gia.

Sinh năm 1962 tại Hà Nội, Dương Minh Long cầm máy từ khi mới 13 tuổi. Ông từng làm nhiếp gia tự do ở Nga sau đó về Việt Nam và công tác tại Báo Lao Động với vai trò phóng viên ảnh.

Dương Minh Long nổi tiếng qua thể loại ảnh tư liệu và chân dung. Ông đã chụp hơn 1.700 nhân vật khắp ba miền, từ các nghệ sĩ, nhà thơ, nhạc sĩ cho tới các nhà khoa học đồng thời lưu giữ nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên Việt Nam. Một trong những dự án nổi bật nhất là hơn 9.000 bức ảnh về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong giai đoạn 1990–2001.

Trong suốt sự nghiệp, ông tổ chức nhiều triển lãm cá nhân và xuất bản cả photobook. Đặc biệt, ồng từng thực hiện dự án "Phỏng vấn nhân vật 3 miền", ghi lại hơn 300 cuộc trò chuyện với các nhân vật văn hóa – khoa học – nghệ thuật như: Nguyễn Huy Thiệp, Hồ Anh Thái, Dương Tường, Lê Lựu, Lê Thiết Cương, Phan Cẩm Thượng… hoàn toàn tự chi trả chi phí.

Dương Minh Long còn nổi tiếng với tư liệu về Trịnh Công Sơn; ông giữ gần 1 tấn phim và ảnh tư liệu về nhạc sĩ, trong đó vali đựng các tài liệu này được ông coi là vật bất ly thân. Năm 2021, ông trao tặng gần 1.000 kỷ vật của Trịnh Công Sơn cho gia đình nhạc sĩ, gồm ảnh, thư, bản thảo, thể hiện sự tôn trọng và tâm huyết bảo tồn di sản.

Kể từ khi quen biết Dương Minh Long, Hồng Nhung chủ yếu gắn bó và để ông chụp các dự án lớn trong sự nghiệp của mình. Đến nay sau hơn 3 thập kỷ cả hai vẫn là bạn bè, gắn bó bên nhau. Hồi đầu năm 2025, Hồng Nhung được vị nhiếp ảnh gia tặng cuốn sách ảnh "Hồng Nhung với Hà Nội" - những bức ảnh mà ông từng chụp về cô.