NSND Thanh Lam nói thẳng với một nhạc sĩ nổi tiếng cả nước: "Cháu tự ái lắm"

Trong buổi trò chuyện giới thiệu liveshow "Cửa sổ âm nhạc số 5 – Bài hát Thu về" của nhạc sĩ Dương Thụ, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11 tới, NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Dương Thụ đã chia sẻ nhiều kỷ niệm gắn bó trong âm nhạc lẫn cuộc sống.

Tại buổi trò chuyện, Thanh Lam thu hút sự chú ý khi chia sẻ cảm xúc cô từng "tự ái" khi chưa thấy nhạc sĩ Dương Thụ mời mình tham gia chương trình.

Nữ NSND chia sẻ: "Chú là tuổi trẻ của Thanh Lam. Cách đây khoảng nửa năm, Tùng Dương có nói: "Chú Dương Thụ sắp làm show đấy nhưng không mời hai chị em mình đâu, toàn mời bọn trẻ thôi". Cháu tự ái lắm chứ nên bảo: "Kệ, ông muốn mời ai thì mời" – giọng thế đấy (cười).

Xong tự dưng thấy chú nhắn tin: "Này Thanh Lam, đây là liveshow cuối cùng của chú, cháu tham gia nhé"'. Thế là mình trả lời ngay: Oh yeah!".

Dù nói vậy, Thanh Lam cũng khẳng định nếu không được mời, cô vẫn sẽ là khán giả của đêm nhạc: "Thật ra chú Thụ như người thân ruột thịt đối với Thanh Lam. Chú rất thân thiết nên mời cũng được, không mời cũng chẳng sao. Chú mời thì mình hát, không mời thì mình đi xem, có gì đâu".

Sau phần chia sẻ của nữ nghệ sĩ, nhạc sĩ Dương Thụ tiết lộ Thanh Lam sẽ song ca cùng ca sĩ trẻ Orange trong ca khúc "Cho em một ngày". Ông nói: "Tôi thì quá già rồi, Thanh Lam cũng thuộc lớp ca sĩ đã nhiều trải nghiệm. Khi hát cùng các bạn trẻ, hai bên rất khác nhau: Sức sống thì bằng nhau nhưng cách thể hiện lại khác. Giọng bạn trẻ kia yếu hơn nhưng dễ thương, còn Lam chỉ cần hát là bộc lộ rất rõ cá tính của mình".

Trước chia sẻ thẳng thắn của nam nhạc sĩ thân thiết là đã ở nhóm ca sĩ già, Thanh Lam chỉ cười trừ.

Nhạc sĩ Dương Thụ và NSND Thanh Lam.

Nhạc sĩ Dương Thụ sinh năm 1943 tại Yên Mô, Ninh Bình. Ông là một trong những nhạc sĩ tên tuổi của nền tân nhạc Việt Nam, được biết đến với phong cách âm nhạc trữ tình, sang trọng và giàu tính triết lý.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, Dương Thụ từng có thời gian dài công tác trong lĩnh vực báo chí, sau đó chuyển hướng sáng tác chuyên nghiệp. Ông là một trong ba nhạc sĩ tạo nên "bộ ba Dương Thụ – Trần Tiến – Nguyễn Cường", góp phần định hình diện mạo âm nhạc Việt Nam giai đoạn đổi mới (thập niên 1980–1990).

Âm nhạc của Dương Thụ hướng đến sự tinh tế, nhẹ nhàng và nhân văn, thường khai thác đề tài tình yêu, ký ức và thân phận con người. Nhiều ca khúc của ông gắn liền với tên tuổi các ca sĩ hàng đầu như Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Bằng Kiều, Tấn Minh...

Ngoài sáng tác, ông còn là người khởi xướng và tổ chức chuỗi liveshow "Cửa sổ âm nhạc" – một thương hiệu âm nhạc uy tín, được xem là "dấu ấn riêng" của Dương Thụ trong làng nhạc Việt. Một số ca khúc được yêu thích của nhạc sĩ Dương Thụ như: Bài hát ru mùa đông, Một mình, Cho em một ngày, Họa mi hót trong mưa, Em đi qua tôi, Vẫn hát lời tình yêu, Chờ em trong cơn mưa.



