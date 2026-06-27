Chuyến tàu Việt Nam khách mua vé hơn 20 triệu để đi, nhận xét: Không giống tàu thường

Chuyến tàu này có gì khác lạ mà được hành khách nhận xét như vậy?

Ở Việt Nam, tàu hỏa thường được xem là lựa chọn quen thuộc cho những hành trình dài, nơi du khách có thể ngắm cảnh qua ô cửa sổ và cảm nhận nhịp di chuyển chậm rãi hơn so với máy bay. Tuy nhiên, có một chuyến tàu đang khiến nhiều du khách quốc tế chú ý bởi trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Đó là The Vietage by Anantara, toa tàu hạng sang kết nối các điểm đến nổi tiếng của miền Trung như Đà Nẵng, Quy Nhơn và Nha Trang. Trong đó, chặng Nha Trang – Quy Nhơn được nhắc tới nhiều nhờ hành trình ven biển kéo dài khoảng 5 giờ, kết hợp dịch vụ ẩm thực, đồ uống, trị liệu thư giãn và không gian riêng tư.

Ảnh Tripadvisors

Điều gây chú ý là mức giá không hề rẻ. Theo hệ thống đặt chỗ chính thức của The Vietage, giá vé hiện khoảng 475 USD/người/chiều, tương đương gần 12 triệu đồng tùy tỷ giá. Nếu đi khứ hồi, số tiền du khách bỏ ra có thể vượt 20 triệu đồng/người. Dù vậy, với nhiều khách nước ngoài, đây không đơn thuần là tiền mua vé tàu, mà là chi phí cho một trải nghiệm du lịch cao cấp.

Toa tàu chỉ có 12 chỗ, khác hẳn những tàu thông thường

Theo website chính thức của The Vietage by Anantara, mỗi toa tàu chỉ phục vụ tối đa 12 hành khách, gồm 6 khoang riêng, mỗi khoang có 2 ghế. Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách sang trọng, có ghế ngồi rộng, bàn riêng, cửa sổ lớn, quầy bar, Wi-Fi, ổ cắm điện và khu vực trị liệu thư giãn.

Điểm đặc biệt là The Vietage không phải một đoàn tàu riêng hoàn toàn, mà là toa tàu hạng sang được gắn vào đoàn tàu đang vận hành trên tuyến đường sắt Việt Nam. Chính sự tương phản này khiến nhiều du khách nước ngoài bất ngờ: bên ngoài vẫn là hành trình đường sắt quen thuộc, nhưng khi bước vào toa, cảm giác lại gần với một lounge khách sạn hơn là toa tàu phổ thông.

Toa tàu thiết kế khác biệt, chỉ phục vụ tối đa 12 khách cùng lúc (Ảnh The Vietage)

Trang The Hotel Journal, trong một bài trải nghiệm thực tế, mô tả The Vietage như một “kén hạng nhất” dành cho số lượng khách rất hạn chế. Tác giả cho rằng đây là trải nghiệm không giống một chuyến tàu thông thường, bởi sự riêng tư, yên tĩnh và cách phục vụ được chăm chút từ trước khi lên tàu.

Một trang du lịch khác là We Leave Today cũng nhận xét, The Vietage không phải lựa chọn dành cho những ai muốn tiết kiệm thời gian hay chi phí so với bay nội địa. Thay vào đó, giá trị của chuyến tàu nằm ở việc biến quãng đường di chuyển thành một phần đáng nhớ của kỳ nghỉ.

Trà chiều, spa và ngắm khung cảnh miền Trung qua ô cửa kính

Với tuyến Nha Trang – Quy Nhơn, trải nghiệm nổi bật nhất được nhắc tới là trà chiều hạng sang. Theo thông tin từ The Vietage, hành khách được phục vụ các món như trứng cá tầm, phô mai thủ công Việt Nam, thịt nguội, bánh ngọt, trà Việt Nam cao cấp cùng đồ uống chọn lọc.

Trong suốt hành trình, du khách có thể ngồi trong khoang riêng, thưởng thức đồ ăn và ngắm cảnh miền Trung qua khung cửa kính lớn. Đó có thể là biển xanh, ruộng lúa, làng quê, đồi núi hay những đoạn đường sắt chạy qua vùng ven biển. Với nhiều khách quốc tế, đây chính là điểm hấp dẫn của “du lịch chậm”: không vội vã đến nơi, mà tận hưởng cả quãng đường đi.

Một chi tiết khác khiến du khách nước ngoài thích thú là dịch vụ trị liệu đầu – vai ngay trên tàu. Theo Condé Nast Traveler, trong hành trình, khách có thể được mời trải nghiệm massage thư giãn trước khi quay lại quầy bar hoặc khoang ngồi để tiếp tục ngắm cảnh. Trang Wander With Wonder thậm chí gọi đây là một khoảnh khắc gây bất ngờ, bởi không nhiều người nghĩ có thể trải nghiệm spa ngay trên tàu.

Dịch vụ trên tàu (Ảnh The Vietage)

Báo điện tử Chính phủ từng dẫn CNN nhận xét tuyến tàu hạng sang Quy Nhơn – Nha Trang thu hút sự quan tâm nhờ cảnh quan ven biển, tốc độ di chuyển vừa phải và trải nghiệm trà chiều trên tàu. Theo nguồn này, tốc độ trung bình khoảng 51,9 km/giờ giúp du khách có đủ thời gian để nhìn ngắm phong cảnh và tận hưởng dịch vụ.

Du khách cần đặt chỗ sớm

Do số lượng chỗ ngồi rất ít, The Vietage khuyến nghị du khách đặt vé trước. Theo phần hướng dẫn chính thức, khách có thể đặt qua website The Vietage hoặc hệ thống đặt chỗ trực tuyến TableCheck. Tại đây, du khách chọn ngày đi, chặng tàu, số lượng khách và kiểm tra tình trạng còn chỗ.

The Vietage cũng lưu ý khách nên đặt trước ít nhất 3 ngày trước ngày khởi hành, tùy tình trạng chỗ trống. Vào ngày đi, đội ngũ phục vụ sẽ có mặt tại ga khoảng 45 phút trước giờ tàu chạy để hỗ trợ khách làm thủ tục. Khách không cần vé giấy, chỉ cần cung cấp mã đặt chỗ.