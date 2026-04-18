Chuyến tàu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa đi: Gần 2500km chỉ hơn 10 tiếng, tối đa 350km/giờ

Đang được nhắc tới chính là hành trình tàu cao tốc từ Bắc Kinh tới Nam Ninh, Trung Quốc. Thực tế, đây là một trong những chuyến tàu nổi bật bởi tốc độ nhanh bậc nhất cũng như đem lại nhiều trải nghiệm cho du khách trên xuyên suốt chặng đường gần 2.500km tàu đi qua.

Hơn 2.478 km, sáng lên tàu chiều đã có thể tới nơi

Theo thông tin từ kênh People’s Daily, tàu cao tốc từ Nam Ninh Đông đi Bắc Kinh Tây có quãng đường một chiều 2.478 km. Trong khi đó, Sở GTVT Quảng Tây cho biết ở biểu đồ chạy tàu mới, chặng Nam Ninh Đông - Bắc Kinh Tây nhanh nhất hiện chỉ còn 10 giờ 03 phút. Nói cách khác, nếu hình dung một chuyến đi khởi hành từ sáng sớm, du khách hoàn toàn có thể tới nơi vào cuối chiều cùng ngày, thay vì phải dành trọn một đêm trên tàu như trước.

Chính chi tiết này tạo nên sức hút đặc biệt cho hành trình. Bắc Kinh nằm ở phía bắc Hoa Bắc bình nguyên, còn Nam Ninh là ở miền nam Trung Quốc. Bởi vậy, chuyến tàu này không chỉ đơn thuần là một chặng di chuyển đường dài, mà còn đem lại cảm giác đi từ một không gian đô thị lớn ở miền bắc xuống một cửa ngõ quan trọng của miền nam chỉ trong hơn 10 tiếng. Với những du khách mê trải nghiệm tàu cao tốc, đây là kiểu hành trình vừa đủ dài để thấy sự thay đổi không gian, nhưng cũng đủ nhanh để không trở nên quá mệt.

Tốc độ tối đa 350 km/giờ và sức hút của một hành trình “xuyên Trung Quốc”

Theo China Railway, trục Kinh Quảng - một phần rất quan trọng trong hành trình này - đã thực hiện vận hành chuẩn cao với tốc độ 350 km/giờ. Hiểu một cách đơn giản, đây là tốc độ tối đa trên các đoạn cao tốc chuẩn cao, chứ không có nghĩa toàn bộ quãng đường 2.478 km đều chạy đồng đều ở mức đó. Điều du khách cần nhớ là hạ tầng đủ hiện đại để biến một hành trình rất xa thành chuyến đi trong ngày.

Nhìn ở góc độ du lịch, sức hút của tuyến này không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật. Cái hay hơn là cảm giác ngồi trên một chuyến tàu chạy xuyên qua nhiều địa phương, đi từ vùng thủ đô phía bắc xuống khu vực Quảng Tây ở miền nam. Thay vì chỉ bay từ điểm này sang điểm khác, du khách có thêm một lựa chọn để cảm nhận nhịp chuyển động của đất nước này bằng đường sắt cao tốc. Với những người thích “du lịch bằng chính hành trình”, đó là một trải nghiệm rất khác.

Muốn tự trải nghiệm chuyến tàu này, du khách cần lưu ý gì?

Nếu muốn tự đặt vé, du khách cần truy cập vào kênh chính thức là 12306 - website của Trung tâm Dịch vụ khách hàng đường sắt Trung Quốc. 12306 cho biết hành khách nước ngoài có thể mua vé bằng hộ chiếu còn hiệu lực; hệ thống cũng hỗ trợ vé điện tử và cho phép dùng chính giấy tờ đã khai để làm thủ tục vào ga, lên tàu. Đây là điều khá thuận tiện với khách quốc tế muốn tự đi mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào đại lý. Hiện nay phổ biến 3 hạng ghế để du khách lựa chọn, từ đắt tới rẻ, bao gồm: Hạng Thương gia, hạng 1 và hạng 2.

Vì đây là hành trình dài và đi qua các ga đầu mối lớn, du khách nên tới ga sớm hơn thường lệ để có thời gian qua khâu kiểm tra an ninh, tìm đúng khu chờ và ổn định chỗ ngồi. Những ai mang theo hành lý cũng nên ưu tiên gọn nhẹ để việc di chuyển trong ga thuận tiện hơn. Đổi lại, phần thưởng là một chuyến đi đủ thú vị: sáng còn ở Bắc Kinh, chiều đã đặt chân tới Nam Ninh - đô thị được Chính phủ Trung Quốc xác định là một đầu mối quan trọng của Quảng Tây ở miền nam nước này.