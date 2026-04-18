HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyến tàu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa đi: Gần 2500km chỉ hơn 10 tiếng, tối đa 350km/giờ

Thu Phương |

Đây được đánh giá là một trong những chuyến tàu có tốc độ nhanh bậc nhất.

Đang được nhắc tới chính là hành trình tàu cao tốc từ Bắc Kinh tới Nam Ninh, Trung Quốc. Thực tế, đây là một trong những chuyến tàu nổi bật bởi tốc độ nhanh bậc nhất cũng như đem lại nhiều trải nghiệm cho du khách trên xuyên suốt chặng đường gần 2.500km tàu đi qua.

Chuyến tàu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa đi: Từ Bắc xuống Nam chỉ trong 1 ngày, có 3 hạng ghế - Ảnh 1.

Ảnh TTXVN

Hơn 2.478 km, sáng lên tàu chiều đã có thể tới nơi

Theo thông tin từ kênh People’s Daily, tàu cao tốc từ Nam Ninh Đông đi Bắc Kinh Tây có quãng đường một chiều 2.478 km. Trong khi đó, Sở GTVT Quảng Tây cho biết ở biểu đồ chạy tàu mới, chặng Nam Ninh Đông - Bắc Kinh Tây nhanh nhất hiện chỉ còn 10 giờ 03 phút. Nói cách khác, nếu hình dung một chuyến đi khởi hành từ sáng sớm, du khách hoàn toàn có thể tới nơi vào cuối chiều cùng ngày, thay vì phải dành trọn một đêm trên tàu như trước.

Chính chi tiết này tạo nên sức hút đặc biệt cho hành trình. Bắc Kinh nằm ở phía bắc Hoa Bắc bình nguyên, còn Nam Ninh là ở miền nam Trung Quốc. Bởi vậy, chuyến tàu này không chỉ đơn thuần là một chặng di chuyển đường dài, mà còn đem lại cảm giác đi từ một không gian đô thị lớn ở miền bắc xuống một cửa ngõ quan trọng của miền nam chỉ trong hơn 10 tiếng. Với những du khách mê trải nghiệm tàu cao tốc, đây là kiểu hành trình vừa đủ dài để thấy sự thay đổi không gian, nhưng cũng đủ nhanh để không trở nên quá mệt.

Chuyến tàu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa đi: Từ Bắc xuống Nam chỉ trong 1 ngày, có 3 hạng ghế - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tốc độ tối đa 350 km/giờ và sức hút của một hành trình “xuyên Trung Quốc”

Theo China Railway, trục Kinh Quảng - một phần rất quan trọng trong hành trình này - đã thực hiện vận hành chuẩn cao với tốc độ 350 km/giờ. Hiểu một cách đơn giản, đây là tốc độ tối đa trên các đoạn cao tốc chuẩn cao, chứ không có nghĩa toàn bộ quãng đường 2.478 km đều chạy đồng đều ở mức đó. Điều du khách cần nhớ là hạ tầng đủ hiện đại để biến một hành trình rất xa thành chuyến đi trong ngày.

Nhìn ở góc độ du lịch, sức hút của tuyến này không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật. Cái hay hơn là cảm giác ngồi trên một chuyến tàu chạy xuyên qua nhiều địa phương, đi từ vùng thủ đô phía bắc xuống khu vực Quảng Tây ở miền nam. Thay vì chỉ bay từ điểm này sang điểm khác, du khách có thêm một lựa chọn để cảm nhận nhịp chuyển động của đất nước này bằng đường sắt cao tốc. Với những người thích “du lịch bằng chính hành trình”, đó là một trải nghiệm rất khác.

Chuyến tàu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa đi: Từ Bắc xuống Nam chỉ trong 1 ngày, có 3 hạng ghế - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Muốn tự trải nghiệm chuyến tàu này, du khách cần lưu ý gì?

Nếu muốn tự đặt vé, du khách cần truy cập vào kênh chính thức là 12306 - website của Trung tâm Dịch vụ khách hàng đường sắt Trung Quốc. 12306 cho biết hành khách nước ngoài có thể mua vé bằng hộ chiếu còn hiệu lực; hệ thống cũng hỗ trợ vé điện tử và cho phép dùng chính giấy tờ đã khai để làm thủ tục vào ga, lên tàu. Đây là điều khá thuận tiện với khách quốc tế muốn tự đi mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào đại lý. Hiện nay phổ biến 3 hạng ghế để du khách lựa chọn, từ đắt tới rẻ, bao gồm: Hạng Thương gia, hạng 1 và hạng 2.

Vì đây là hành trình dài và đi qua các ga đầu mối lớn, du khách nên tới ga sớm hơn thường lệ để có thời gian qua khâu kiểm tra an ninh, tìm đúng khu chờ và ổn định chỗ ngồi. Những ai mang theo hành lý cũng nên ưu tiên gọn nhẹ để việc di chuyển trong ga thuận tiện hơn. Đổi lại, phần thưởng là một chuyến đi đủ thú vị: sáng còn ở Bắc Kinh, chiều đã đặt chân tới Nam Ninh - đô thị được Chính phủ Trung Quốc xác định là một đầu mối quan trọng của Quảng Tây ở miền nam nước này.

Chuyến tàu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa đi: Từ Bắc xuống Nam chỉ trong 1 ngày, có 3 hạng ghế - Ảnh 4.

Ảnh Getty Images

Tin rất vui: Hàng triệu hành khách đi máy bay có thể được giảm giá

Tags

tàu cao tốc

du lịch trung quốc

Bắc Kinh

mua vé tàu

tổng bí thư tô lâm

Du lịch Nam Ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại