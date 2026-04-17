Tin rất vui: Hàng triệu hành khách đi máy bay có thể được giảm giá

Giữa lúc nhiều người còn cân nhắc chuyện chốt vé cho kỳ nghỉ lễ và mùa hè vì lo chi phí bay tiếp tục tăng cao, một thông tin mới từ cơ quan quản lý đang thu hút sự chú ý của không ít hành khách. Cụ thể, thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang khẩn trương nghiên cứu phương án điều chỉnh giảm giá một số dịch vụ hàng không thuộc khung giá Nhà nước.

Cục Hàng không Việt Nam giải thích, mục tiêu trước mắt là hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hàng không tối ưu hoạt động khai thác, ổn định và duy trì mạng bay trong giai đoạn khó khăn. Nói cách khác, nếu một phần chi phí đầu vào được điều chỉnh theo hướng giảm, mặt bằng giá vé trong thời gian tới có thể bớt áp lực hơn, song giá thực tế vẫn còn phụ thuộc vào cung - cầu, thời điểm mua vé, chặng bay và chính sách bán của từng hãng.

Cùng với việc yêu cầu ACV nghiên cứu giảm giá một số dịch vụ hàng không, các đơn vị trong ngành cũng đang tính toán nhiều giải pháp hỗ trợ khác như tối ưu hóa vùng trời, điều hành luồng không lưu linh hoạt hơn để góp phần giảm chi phí khai thác cho hãng bay. Với hành khách, đây rõ ràng là một tín hiệu tích cực giữa lúc nhu cầu du lịch, thăm thân và đi lại bằng đường hàng không chuẩn bị tăng mạnh trong dịp lễ và mùa hè.

Dù vậy, vào giai đoạn cao điểm, việc mua vé và chuẩn bị hành trình vẫn cần được thực hiện cẩn thận. Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, vào các dịp lễ, Tết hay nghỉ hè, từng xuất hiện tình trạng hành khách chuyển tiền nhưng không được xuất vé, đến sát giờ bay mới phát hiện mã đặt chỗ đã bị hủy. Vì vậy, cơ quan này lưu ý người dân nên mua vé qua website, ứng dụng, phòng vé hoặc đại lý chính thức của hãng để bảo đảm quyền lợi.

Đi máy bay dịp lễ, hè cao điểm cần chú ý gì?

Với hành khách khởi hành từ TP.HCM, một chi tiết rất dễ nhầm là nhà ga làm thủ tục. Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, phần lớn chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines tại Tân Sơn Nhất hiện làm thủ tục ở nhà ga T3, trong khi một số chặng đặc thù cùng các chuyến do Pacific Airlines, VASCO khai thác vẫn ở T1. Vì vậy, hành khách nên kiểm tra kỹ thông tin in trên vé, tìm hiểu trước đường đi tới nhà ga và chủ động đến sân bay sớm để tránh đến nhầm nơi.

Trích hướng dẫn của Vietnam Airlines, hành khách có thể check-in online từ 24 giờ đến 1 giờ trước giờ khởi hành dự kiến. Với khách đi nội địa không có hành lý ký gửi, việc hoàn tất thủ tục trực tuyến sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian xếp hàng tại sân bay. Đây là chi tiết đặc biệt hữu ích trong bối cảnh lưu lượng đi lại dịp lễ và mùa hè thường tăng cao.