Chuyến tàu 2 tầng đi đêm, chạy 250km/giờ, du khách nhận xét: Như khách sạn di động

Hiện nay, sự ra đời của loạt phương tiện hiện đại đã giúp việc di chuyển giữa các điểm đến du lịch của du khách trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, không vì thế mà một loại phương tiện có phần "truyền thống" bị lãng quên. Đó là tàu hỏa.

Bên cạnh tàu chạy đường sắt thông thường, có cả những chuyến tàu điện, tàu cao tốc với thiết kế và tiện ích đặc biệt, đem lại trải nghiệm mới lạ cho du khách. Chuyến tàu sau đây là một ví dụ như thế: Tàu CRH2E NG, phiên bản double-deck (nhân đôi giường) của Trung Quốc.

Chuyến tàu nổi tiếng với cái tên "tàu 2 tầng", thế nhưng đây không phải là tàu 2 tầng đúng nghĩa về kết cấu toa xe. Tuy nhiên về mặt không gian và bố trí nội thất, nó mô phỏng cảm giác của giường ngủ 2 tầng với các sắp xếp thông minh và tối ưu hóa diện tích bên trong các toa tàu.

Ảnh minh họa

Thiết kế bên trong "tàu 2 tầng giả" có gì?

Trên thế giới hiện nay, có 2 chuyến tàu 2 tầng nổi tiếng, phổ biến với khách du lịch, đó là TGV Duplex của Pháp hay Shinkansen E4 của Nhật Bản. Ở những đoàn tàu này, thực sự có 2 tầng với cầu thang kết nối. Thế nhưng tàu CRH2E NG của Trung Quốc lại khác biệt hoàn toàn.

Được gọi là tàu 2 tầng là bởi, thay vì bố trí giường nằm ngang toa như các tàu truyền thống, tàu CRH2E NG sử dụng mô hình giường ngủ xếp tầng theo chiều dọc suốt chiều dài toa xe. Mỗi khoang được thiết kế với 2 giường xếp chồng lên nhau, gọi là "tầng trên" và "tầng dưới". Cứ như vậy kéo dài dọc theo một bên hành lang. Có thể hiểu đơn giản, kiểu sắp xếp này giống như các xe bus với giường tầng, xe khách giường nằm.

Chính bố cục này khiến không gian bên trong toa tàu chẳng khác nào một toa 2 tầng thu nhỏ, dù thực tế tàu vẫn chỉ có 2 tầng duy nhất. Cũng bởi vậy, một số trang tin còn đặt cho tàu CRH2E NG này là "tàu 2 tầng giả".

Thiết kế 2 tầng bên trong tàu (Ảnh Reddit)

Nhờ cách bố trí thông minh, tàu CRH2E NG không chỉ giữ nguyên chiều cao và kết cấu kỹ thuật tiêu chuẩn, mà còn tăng tới 37% sức chứa hành khách so với các phiên bản tàu giường ngủ cũ. Mỗi đoàn tàu gồm 16 toa, dài hơn 412m và có thể chở tới 880 hành khách trong một hành trình.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá, kể từ khi được đưa vào khai thác tuyến đầu tiên vào tháng 7/2017, "tàu 2 tầng giả" là bước tiến lớn trong việc kết hợp giữa hiệu quả vận chuyển và trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách.

Một "khách sạn di động" dành cho du khách

Chuyến tàu CRH2E được vận hành chủ yếu trên các tuyến đường dài như Bắc Kinh - Thâm Quyến, Thượng Hải - Côn Minh, Bắc Kinh - Vũ Hán. Thời gian chạy chủ yếu từ 7,8 giờ đồng hồ với vận tốc 250km/h, chạy vào ban đêm, giúp hành khách có thể ngủ xuyên đêm trog khoang riêng mà không bị gián đoạn hành trình.

Vì yếu tố này mà các tiện nghi, tiện ích bên trong tàu dành cho du khách cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Thậm chí nhiều du khách còn phải nhận xét, ở đây thực sự như một khách sạn di động - khách sạn capsule (mô hình khách sạn nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi).

Cụ thể, mỗi khoang giường đều có rèm che riêng, đèn đọc sách, ổ cắm điện, cổng USB, bàn mini để đồ và hộc để hành lý cho từng du khách. Dù ở giường tầng trên hay giường tầng dưới, du khách đều có được không gian riêng tư tuyệt đối nhưng vẫn đầy đủ tiện ích cơ bản, thiết yếu cho các sinh hoạt cá nhân.

Tiện ích khoang giường nằm trên tàu theo chia sẻ của du khách (Ảnh CN Speed On Track)

Ngoài ra, hệ thống điều hòa trên tàu còn có thể điều chỉnh cá nhân, ánh sáng trong tàu dịu nhẹ, tiếng ồn được kiểm soát tốt. Tất cả giúp hành khách đi tàu có một giấc ngủ trọn vẹn chẳng khác nào trong phòng khách sạn ngay trên đường ray. Và khi tỉnh giấc, trời đã sáng và du khách đã có mặt tại điểm đến của mình.

Nhiều du khách đã trực tiếp trải nghiệm chuyến tàu phải trầm trồ, việc 'qua đêm' trên tàu không bất tiện và khó khăn như họ vẫn nghĩ. Việc tàu chạy với tốc độ cao 250km/giờ không hề ảnh hưởng tới trải nghiệm của họ, giấc ngủ vẫn được đảm bảo êm ái, thoải mái với mọi người.

Không dừng lại ở khoang ngủ, CRH2E NG còn có toa nhà hàng ở giữa tàu, phục vụ các món ăn nóng, đồ uống, cà phê và không gian thư giãn. Đối với những hành khách đi quãng ngắn hoặc không cần giường, một số toa đầu và cuối vẫn bố trí ghế ngồi hạng hai. Tuy nhiên, phần lớn không gian được dành cho các khoang giường – minh chứng cho định hướng rõ ràng của chuyến tàu. Đó là là phục vụ hành khách đi đêm đường dài.

Ảnh CN Speed On Track

Hiện nay chỉ còn 3 đoàn tàu kiểu này, đang vận hành trên các tuyến cáo tốc đặc biệt: Bắc Kinh – Côn Minh, Bắc Kinh – Vũ Hán, Thâm Quyến – Thành Đô. Nếu du khách là người vừa muốn tiết kiệm thời gian di chuyển, yêu thích sự riêng tư, muốn tận hưởng không gian thoải mái và tiện nghi đầy đủ cho chuyến đi dài của mình, CRH2E NG vẫn xứng đáng là lựa chọn rất đáng tham khảo.

Để đặt vé tàu, du khách có thể truy cập trực tiếp hệ thống China Railway, hoặc đặt qua các đại lý du lịch hoặc nền tảng đặt vé trực tuyến như Trip.vn. Giá vé tùy thuộc vào tuyến, nhưng thường thấp hơn vé máy bay đêm hạng phổ thông.