Một người đàn ông tử vong sau tai nạn lao động nghiêm trọng, thi thể gần như không còn nguyên vẹn. Con trai anh chỉ có một mong muốn: được nhìn thấy gương mặt cha lần cuối. Zhou Wang cùng hai đồng nghiệp đã dành 48 giờ đối chiếu ảnh cũ, phục hồi từng đường nét để gia đình có thể nói lời tạm biệt.

Zhou Wang, 32 tuổi, là chuyên viên bảo quản và chỉnh hình thi thể tại Nhà tang lễ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hơn 10 năm gắn bó với công việc đặc biệt này, anh đã trải qua nhiều trường hợp khó khăn, nhưng có một ca khiến anh nhớ mãi: phục hồi diện mạo cho người đàn ông gặp tai nạn với máy trộn công nghiệp.

Công việc phía sau những cuộc tiễn biệt

Người đàn ông không may rơi vào máy trộn trong một tai nạn lao động, khiến thi thể bị tổn thương nghiêm trọng. Khi tiếp nhận trường hợp này, Zhou cho biết anh gần như không thể nhận ra hình dáng ban đầu của người đã khuất. Máu và bùn đất hòa lẫn, khiến việc phục hồi trở thành thử thách lớn đối với những người làm nghề.

Zhou Wang thực hành kỹ thuật khâu trên mô hình da trong quá trình rèn luyện kỹ năng phục hồi thi thể. Ảnh: The Paper.

Điều khiến Zhou quyết định cố gắng đến cùng là mong muốn của người con trai. Hai cha con đã gần hai năm không gặp nhau vì người cha đi làm xa. Lần cuối họ nhìn thấy nhau là trong đám cưới của người con. Sau biến cố, người con chỉ mong được nhìn mặt cha thêm một lần trước khi tiễn biệt.

Zhou cùng hai đồng nghiệp lấy ảnh chụp lúc người đàn ông còn sống làm tư liệu đối chiếu. Họ tập trung tìm lại những đặc điểm nhận dạng như độ nhô của cung mày, chiều cao và góc nghiêng sống mũi. Từ khâu làm sạch, bổ sung vật liệu, ghép nối đến trang điểm, cả ba thay phiên nhau làm việc suốt 48 giờ.

Zhou thừa nhận không thể phục hồi hoàn toàn diện mạo ban đầu của người đã khuất. Ngay cả khi sử dụng vật liệu bổ sung, việc tái tạo chính xác 100% gương mặt là điều không thể. Mục tiêu của nhóm là khôi phục những đường nét quen thuộc nhất, giúp người thân có thể nhận ra người mà họ từng yêu thương.

Khi nhìn thấy gương mặt sau phục hồi, người con trai nói đó chính là hình ảnh người cha trong ký ức của mình. Với Zhou, lời xác nhận ấy khiến 48 giờ làm việc liên tục trở nên xứng đáng.

Theo lời kể của Zhou trên The Paper, công việc của một chuyên viên bảo quản và chỉnh hình thi thể không đơn thuần là trang điểm cho người đã khuất. Họ còn phải thực hiện vệ sinh cơ thể, xử lý những tổn thương trên gương mặt và cơ thể, đồng thời pha chế dung dịch bảo quản phục vụ lễ viếng hoặc vận chuyển đường dài.

Zhou Wang thực hiện công việc chỉnh trang, phục hồi diện mạo cho người đã khuất tại Nhà tang lễ Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: The Paper.

Với những trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, ngã từ trên cao hoặc sự cố lao động, thi thể có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Người làm nghề phải sử dụng các vật liệu như đất sét tạo hình, silicone và kỹ thuật phục hồi phù hợp để tái tạo những phần bị khuyết thiếu.

Việc pha chế dung dịch bảo quản cũng đòi hỏi kiến thức chuyên môn. Tình trạng bệnh lý của người đã khuất và điều kiện môi trường đều có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ, thành phần dung dịch. Vì vậy, người thực hiện phải đánh giá từng trường hợp thay vì áp dụng một công thức cố định.

Những công việc này đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức giải phẫu, kỹ năng thực hành và khả năng giữ bình tĩnh. Zhou cho biết anh từng gặp không ít khó khăn khi mới bước chân vào nghề.

Khi còn là sinh viên năm thứ hai, anh bắt đầu thực tập và tiếp xúc trực tiếp với thi thể. Người đầu tiên anh phục vụ là một cụ già qua đời vì nguyên nhân tự nhiên. Tuy nhiên, đến trường hợp thứ hai, một nạn nhân tai nạn giao thông, Zhou bị sốc và phải cố kìm nén cảm xúc trước mặt các bạn học. Chỉ khi bước ra ngoài, anh mới nôn ói trong thời gian dài.

Cha từng dặn nếu đã lựa chọn công việc này thì phải theo đuổi đến cùng. Zhou quyết định vượt qua nỗi sợ bằng cách học cách giữ bình tĩnh trước cái chết. Theo anh, khoảng 30% bạn học không thể vượt qua rào cản tâm lý và cuối cùng từ bỏ nghề.

Sự kiên trì giúp Zhou đạt được nhiều thành tích. Tháng 9/2022, anh giành giải Nhất tại cuộc thi kỹ năng nghề ngành tang lễ tỉnh Chiết Giang và được trao danh hiệu “Chuyên viên chỉnh dung huy chương vàng”. Năm 2023, anh được công nhận là “Nghệ nhân dân chính Hàng Châu”. Gần đây, Zhou tiếp tục giành giải Nhất nội dung bảo quản và chỉnh hình thi thể tại Hội thi kỹ năng nghề ngành dân chính toàn quốc lần thứ hai.

Người làm nghề tiễn biệt cũng có những cuộc chia ly riêng

Trong hơn 10 năm làm nghề, Zhou còn gặp nhiều trường hợp khiến anh xúc động. Một trong số đó là nam sinh trung học cao hơn 1,8 m, yêu thích bóng rổ nhưng qua đời vì bệnh bạch cầu.

Sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, cậu bé trở nên gầy gò. Cha mẹ mong muốn con có diện mạo khỏe mạnh hơn trong lần xuất hiện cuối cùng, giống hình ảnh trước khi mắc bệnh. Zhou và đồng nghiệp đã thực hiện chỉnh hình nhẹ vùng má để gương mặt cậu trông đầy đặn hơn, sau đó mặc cho em bộ đồng phục bóng rổ yêu thích.

Trong một trường hợp khác, gia đình một phụ nữ ngoài 50 tuổi mong muốn người thân có diện mạo thật đẹp trước khi hỏa táng. Người phụ nữ từng điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt hơn nửa năm. Để tìm được màu son phù hợp, Zhou cùng gia đình thử hơn 10 thỏi, bao gồm cả những thỏi son người đã khuất từng sử dụng. Anh cũng nhiều lần chỉnh sửa kiểu tóc cho đến khi con gái bà hài lòng.

Trong hơn 10 năm làm nghề, Zhou còn gặp nhiều trường hợp khiến anh xúc động. Ảnh: The Paper.

Theo Zhou, yêu cầu của các gia đình đối với diện mạo người đã khuất ngày càng chi tiết. Nếu trước đây việc trang điểm chủ yếu xoay quanh phấn nền, má hồng và son môi, hiện nay người thân có thể đề nghị chỉnh sửa lông mày, phấn mắt hay tạo bọng mắt để gương mặt trông gần với hình ảnh lúc sinh thời hơn.

Để đáp ứng những mong muốn này, Zhou thậm chí xem video của các beauty blogger nhằm học thêm kỹ thuật trang điểm. Anh cho rằng điều quan trọng là tìm hiểu diện mạo và thói quen của người đã khuất, từ đó giúp gia đình có được hình ảnh thân thuộc trong lần tiễn biệt cuối cùng.

Không chỉ đối diện với nỗi đau của những gia đình xa lạ, Zhou từng trực tiếp lo hậu sự cho nhiều người thân, trong đó có ông bà ngoại, bác, mẹ vợ và bà nội.

Anh nhớ bà nội là người nuôi mình từ nhỏ, gần như thay mẹ chăm sóc và dành cho anh nhiều tình thương. Khi bà ở những ngày cuối đời, một trong những mong muốn của bà là được gặp cháu và uống lại loại sữa đậu phộng yêu thích. Dù bác sĩ và người nhà không khuyến khích, Zhou vẫn muốn thực hiện mong muốn ấy để bà có thể ra đi thanh thản hơn.

Khi mẹ vợ qua đời, Zhou cũng ở lại một mình trong phòng làm việc rất lâu. Bà từng không có thành kiến với nghề nghiệp của anh, thậm chí còn tích cực vun vén để anh và con gái bà đến với nhau. Dù đã quen với công việc tiễn biệt người khác, anh vẫn cảm thấy cô độc khi phải tự tay lo hậu sự cho người thân.

Vợ Zhou làm y tá. Anh cho rằng công việc của hai người tuy ở hai chặng khác nhau của cuộc đời nhưng đều xuất phát từ sự tôn trọng và trân trọng sinh mệnh.

Zhou nói đã chứng kiến nhiều trường hợp sinh lão bệnh tử, nhưng vẫn khó bình thản trước những cái chết bất ngờ. Theo anh, khi một người qua đời sau thời gian dài bệnh tật, gia đình có thể dần chuẩn bị tâm lý. Ngược lại, những biến cố xảy ra đột ngột dễ khiến cả gia đình rơi vào cú sốc lớn.

Sau hơn một thập kỷ làm việc tại nhà tang lễ, Zhou không xem việc tiếp xúc với cái chết là lý do để trở nên lạnh lùng hay vô cảm. Anh cho rằng công việc của mình đơn giản là giúp người đã khuất giữ lại sự chỉn chu, tôn nghiêm trong chặng cuối cùng.

Với Zhou, mỗi cuộc chia ly đều không có cơ hội làm lại. Bởi vậy, dù chỉ là một đường nét trên gương mặt hay màu son được lựa chọn kỹ lưỡng, anh vẫn muốn dành sự cẩn trọng cần thiết. Đằng sau những thao tác tưởng chừng chỉ mang tính kỹ thuật ấy là mong muốn giúp người ở lại có thể lưu giữ hình ảnh thân thuộc nhất về người mình yêu thương.

Nguồn: The Paper, SCMP, Sina News