Đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh, một tài xế bất ngờ bị sinh vật quý hiếm đuổi theo, thậm chí tìm cách bám lên xe.

Sinh vật quý hiếm bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua tỉnh Quảng Trị, khiến những người đi đường không khỏi ngạc nhiên. Không chỉ xuất hiện gần khu vực có phương tiện qua lại, con vật còn có những hành động bất thường, buộc lực lượng kiểm lâm phải theo dõi để bảo đảm an toàn.

Đang đi qua rừng, tài xế bất ngờ bị sinh vật lạ đuổi theo

Theo báo Thanh Niên ngày 25/8/2026, sự việc xảy ra trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua bản Khe Cát, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 24/8, một người dân đang di chuyển trên tuyến đường này đã ghi lại cảnh tượng bất thường. Một con vật từ khu vực ven đường bất ngờ tiếp cận chiếc ô tô đang lưu thông, sau đó liên tục chạy theo phương tiện.

Một cá thể voọc gáy trắng bất ngờ lao xuống đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, rồi rượt đuổi ô tô đang di chuyển. (Ảnh: VTC News)

Đáng chú ý, con vật không chỉ đuổi theo mà còn tìm cách đu bám lên xe. Tình huống khiến người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ, trong khi người dân chứng kiến nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại hình ảnh.

Đoạn video sau đó thu hút sự quan tâm bởi hành vi khác thường của sinh vật. Thay vì tìm cách tránh xa con người như nhiều động vật hoang dã khác, nó lại chủ động tiếp cận phương tiện đang di chuyển.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 25/8, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn xác nhận đã nắm được thông tin và đang theo dõi hoạt động của những cá thể động vật xuất hiện gần tuyến đường này.

Qua xác minh, sinh vật được ghi hình là voọc gáy trắng, còn gọi là voọc Hà Tĩnh, có tên khoa học Trachypithecus hatinhensis. Đây là loài linh trưởng quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt tại Việt Nam.

Voọc gáy trắng là loài linh trưởng quý hiếm, thường sinh sống theo đàn trong những khu rừng núi đá vôi tại miền Trung Việt Nam. (Ảnh: Thiên nhiên Môi trường)

Ông Phạm Hồng Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Trường Sơn, cho biết khu vực xảy ra sự việc có một đàn voọc khoảng 20–30 cá thể, trọng lượng mỗi con từ 10–15kg.

Trước đó, ngày 16/8, người dân cũng từng phát hiện một cá thể ngồi bên vệ đường. Thời gian gần đây, một số con trong đàn thường xuyên xuất hiện gần nơi có phương tiện qua lại, thậm chí nhảy lên xe.

Kiểm lâm phải tính phương án ngăn sinh vật quý hiếm xuống đường

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, voọc gáy trắng là loài linh trưởng phân bố chủ yếu tại những khu vực núi đá vôi thuộc miền Trung Việt Nam và một phần lãnh thổ Lào.

Loài này có bộ lông chủ yếu màu đen, nổi bật với những mảng lông trắng ở phần gáy và hai bên mặt. Chúng thường sinh sống theo đàn, di chuyển trên cây và các vách đá trong môi trường rừng tự nhiên.

Tại Việt Nam, voọc gáy trắng thuộc nhóm IB, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Loài này cũng đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị chia cắt và những tác động từ hoạt động của con người.

Điều đáng chú ý là việc loài voọc này xuất hiện trên đường giao thông không phải hiện tượng hoàn toàn mới. Trước đây, tại một số khu vực miền núi Quảng Trị, voọc gáy trắng từng tiếp cận và rượt đuổi người đi đường.

Lực lượng kiểm lâm theo dõi hoạt động của đàn voọc và khuyến cáo người dân giữ khoảng cách an toàn, không săn bắt hoặc kích động động vật hoang dã. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Tuy nhiên, theo ông Phạm Hồng Khánh, đến thời điểm thông tin được công bố ngày 25/8, lực lượng kiểm lâm chưa ghi nhận trường hợp cá thể trong đàn voọc tại khu vực Khe Cát tấn công, cắn người hoặc gây nguy hiểm trực tiếp cho người đi đường.

Đến ngày 4/9, tình trạng voọc chạy theo phương tiện vẫn tiếp diễn. Theo Tuổi Trẻ, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn cho biết đang cân nhắc phương án phối hợp với lâm trường để lập chốt tuần tra, xua đuổi nếu các cá thể tiếp tục xuất hiện thường xuyên trên đường.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không săn bắt, đặt bẫy hoặc có hành vi gây thương tích cho động vật. Khi gặp voọc trên đường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tránh tiếp cận hoặc kích động con vật.

Việc sinh vật quý hiếm liên tục xuất hiện trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây không chỉ gây chú ý bởi hành vi bất thường mà còn đặt ra yêu cầu bảo vệ cả người tham gia giao thông lẫn những cá thể động vật hoang dã đang sinh sống trong khu vực.

Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM