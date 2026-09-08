HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyển khoản thành công 400.000.000 đồng vào tài khoản của Lê Hoàng Sơn SN 1981, Lê Thị Lan Hương SN 1993 vội báo công an

Lê Anh
|

Trong lúc giao dịch, một phụ nữ ở Thanh Hóa đã chuyển nhầm 400.000.000 đồng vào tài khoản của người khác và nhanh chóng nhờ công an hỗ trợ.

Khoảng 14h48 ngày 31/8/2026, chị Lê Thị Lan Hương (SN 1993, trú tại đường Nguyễn Phục, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) trong quá trình giao dịch đã chuyển nhầm 400.000.000 đồng vào tài khoản của anh Lê Hoàng Sơn (SN 1981, trú tại thôn 6, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội).

Phát hiện giao dịch bị nhầm, chị Hương đã liên hệ Công an phường Quảng Phú để nhờ hỗ trợ xác minh người nhận và đề nghị hoàn trả số tiền.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quảng Phú nhanh chóng tiến hành xác minh, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để giải quyết vụ việc.

- Ảnh 1.

Sau khi được cơ quan công an thông tin về giao dịch, anh Lê Hoàng Sơn đã thiện chí phối hợp và đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền nhận nhầm cho chị Hương.

TIN LIÊN QUAN

Đến 15h ngày 1/9/2026, dưới sự hỗ trợ của Công an phường Quảng Phú, chị Lê Thị Lan Hương đã nhận lại nguyên vẹn 400.000.000 đồng.

Việc chủ động phối hợp hoàn trả số tiền lớn của anh Lê Hoàng Sơn là hành động thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng. Sự việc cũng cho thấy vai trò hỗ trợ, xác minh kịp thời của lực lượng công an khi người dân gặp sự cố trong quá trình giao dịch.

(Theo Công an phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa)

Tags

Lê Hoàng Sơn

Lê Thị Lan

hà nội

báo công an

Thanh Hóa

chuyển khoản thành công

tài khoản ngân hàng

giao dịch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại