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Chuyển khoản nhầm 387 triệu đồng cho cụ ông 75 tuổi không biết dùng điện thoại, người đàn ông phải báo công an

Ngọc Linh
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Giao dịch xong mới phát hiện mình đã chuyển nhầm tiền cho người lạ.

Một người đàn ông ở Trung Quốc trong lúc chuyển tiền đã bất cẩn chọn nhầm người có tên gần giống trong danh bạ, khiến 100.000 NDT (khoảng 387 triệu đồng) bị chuyển vào tài khoản của người khác. Không thể liên lạc với người nhận để lấy lại tiền, anh phải tìm đến công an nhờ hỗ trợ.

Vụ việc xảy ra mới đây tại địa bàn thuộc đồn công an Daguan. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông Su thực hiện giao dịch chuyển khoản cho một người quen thì nhập nhầm tên người nhận do hai liên hệ có tên tương đối giống nhau. Chỉ đến khi hoàn tất giao dịch, ông mới phát hiện mình đã chuyển khoản nhầm.

Ngay sau đó, ông Su cố gắng liên hệ với người nhận để giải thích và đề nghị hoàn trả số tiền. Tuy nhiên, mọi nỗ lực liên lạc đều không có kết quả. Lo lắng số tiền lớn có thể không lấy lại được, ông lập tức tìm đến đồn công an Daguan để nhờ giúp đỡ.

Tiếp nhận trình báo, cảnh sát Li Jiang nhanh chóng xác minh thông tin giao dịch, đồng thời trấn an ông Su. Sau khi kiểm tra các thông tin liên quan đến khoản chuyển tiền, cảnh sát lập tức tìm cách liên hệ với chủ tài khoản đã nhận nhầm.

Sau khi được cảnh sát giải thích rõ sự việc, người nhận tiền đồng ý phối hợp giải quyết. Li Jiang sau đó trực tiếp hỗ trợ hai bên đến ngân hàng để kiểm tra thông tin giao dịch và thực hiện các thủ tục cần thiết. Nhờ sự phối hợp của cảnh sát và ngân hàng, toàn bộ khoản tiền cuối cùng đã được hoàn trả cho ông Su.

Ông Su cảm ơn cơ quan chức năng sau khi nhận lại được số tiền đã chuyển khoản nhầm

Điều đáng chú ý là người nhận nhầm số tiền này đã 75 tuổi và gần như không sử dụng điện thoại di động trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, ông hoàn toàn không biết tài khoản của mình đột nhiên nhận thêm 100.000 NDT (khoảng 387 triệu đồng). Người này cũng không biết cách thao tác chuyển khoản trên điện thoại nên không thể tự mình hoàn trả số tiền ngay lập tức. Chính điều này đã khiến việc liên lạc và xử lý khoản tiền chuyển nhầm ban đầu gặp không ít khó khăn.

Sau khi nhận lại được tiền, ông Su đã đích thân đến đồn công an Daguan để bày tỏ lòng cảm ơn đối với cảnh sát Li Jiang và các cán bộ. Ông đánh giá cao việc lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ, giúp giải quyết vấn đề và thu hồi số tiền lớn bị chuyển nhầm.

Qua sự việc, công an đồn Daguan cũng nhắc nhở người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản. Trước khi xác nhận giao dịch, người chuyển tiền nên kiểm tra kỹ họ tên người nhận, số tài khoản và thông tin ngân hàng mở tài khoản. Đặc biệt, với những trường hợp có nhiều liên hệ trùng hoặc gần giống tên nhau, việc chỉ dựa vào tên hiển thị trong danh bạ có thể dẫn đến chuyển nhầm tiền.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nên chủ động xác nhận lại thông tin với bên nhận bằng điện thoại, video hoặc các phương thức liên lạc phù hợp trước khi chuyển những khoản tiền có giá trị lớn. Nếu chẳng may chuyển nhầm, cần giữ lại đầy đủ chứng từ giao dịch và nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ, thay vì tự xử lý hoặc chậm trễ, bởi việc kéo dài có thể khiến quá trình thu hồi tiền trở nên phức tạp hơn.

(Nguồn: gmw.cn)

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Trung Quốc

chuyển khoản

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