Chuyển khoản 150 triệu đồng vào STK 102882997999 rồi không thể liên lạc với người nhận, người đàn ông Nghệ An vội trình báo công an

Vào ngày 28/11 vừa qua, Công an phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại 150 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Anh Ngô Trí Hưng gửi thư cảm ơn đến Công an phường Quỳnh Mai. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An

Cụ thể ngày 27/11, trong quá trình thực hiện giao dịch, anh Ngô Trí Hưng (SN 1986 trú tại khối 10, phường Thành Vinh) đã chuyển nhầm 150 triệu đồng vào số tài khoản 102882997999, ngân hàng VietinBank, mang tên Đ.V.D. Mặc dù đã cố gắng liên hệ với chủ tài khoản nhưng anh Hưng không nhận được phản hồi nên đã đến Công an phường Quỳnh Mai nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Quỳnh Mai đã nhanh chóng xác minh, rà soát và xác định người nhận chuyển khoản nhầm là anh Đ.V.D (sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố Tân Ngọc, phường Quỳnh Mai).

Công an phường đã mời anh D. đến làm việc, giải thích, tuyên truyền và vận động anh phối hợp giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Theo đó, anh D. đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền 150 triệu đồng cho anh Hưng.

Thông qua những trường hợp chuyển khoản nhầm như trên, công an khuyến nghị người dân cần hết sức cẩn trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Trong trường hợp là người nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không được sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Đồng thời, mọi người cần chủ động liên hệ trực tiếp với ngân hàng hoặc Công an địa phương để thông báo về việc nhận tiền chuyển nhầm và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không tự chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Nếu nhận được điện thoại tự xưng nhân viên ngân hàng, người dân cần kiểm tra xem đó có đúng là số điện thoại của ngân hàng hay không. Để chắc chắn hơn, chủ tài khoản vẫn nên đến ngân hàng làm việc trực tiếp.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Nghệ An ﻿