Chuyện hy hữu: Ghen tỵ bạn đạt điểm 10 môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2026, nữ sinh lên mạng tố bạn gian lận

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan công an và Sở GD&ĐT đã phối hợp làm việc với nhà trường, mời các học sinh trong phòng thi liên quan để xác minh.

Dân Trí đưa tin, ngày 14/7, ông Lê Văn Trị, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (Đắk Lắk), xác nhận Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã làm việc với nhà trường hợp nữ sinh liên quan đến bài đăng nói về điểm 10 môn toán của một học sinh khác, sau khi thông tin này gây xôn xao trên không gian mạng.

Cụ thể, khi kết quả thi tốt nghiệp THPT được công bố, nữ sinh có điểm thấp hơn đã đăng tải lên mạng xã hội, bày tỏ băn khoăn khi bạn cùng lớp đạt điểm tuyệt đối môn toán trong khi kết quả thi thử không cao. Bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dư luận.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan công an và Sở GD&ĐT đã phối hợp làm việc với nhà trường, mời các học sinh trong phòng thi liên quan để xác minh. Qua xác minh cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu tiêu cực hay vi phạm quy chế thi nào.

Ông Lê Văn Trị cho biết, qua làm việc, nguyên nhân xuất phát từ việc nữ sinh "ghen tỵ" với thành tích của bạn nên có hành động bộc phát, đăng tải những thông tin thiếu căn cứ.

"Nhà trường đã trao đổi, nhắc nhở học sinh về việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, bởi hành động này không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của bạn cùng lớp mà còn tác động đến uy tín của nhà trường", ông Trị nói.

Ảnh minh hoạ

Trước đó, theo VTC News , mạng xã hội lan truyền bài viết tố một nam sinh Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh (xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk) mang điện thoại vào phòng thi, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giải đề môn tiếng Anh. Thông tin nhanh chóng thu hút nhiều bình luận và chia sẻ.

Theo ông Phạm Huy Văn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi xuất hiện bài đăng, gia đình nam sinh đã trình báo cơ quan công an để đề nghị làm rõ. Qua xác minh, không phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế thi. Người đăng tải nội dung sau đó đã chủ động xóa bài và gửi lời xin lỗi.

Liên quan vụ việc, bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Phan Chu Trinh cho biết, nhà trường đã mời học sinh cùng người thân của hai bên đến làm việc. Kết quả xác minh không phát hiện hành vi gian lận hay vi phạm quy chế thi.

Theo bà Thu, nữ sinh đăng bài đã thừa nhận do áp lực điểm số, bồng bột nên đăng tải thông tin sai sự thật, đồng thời trực tiếp xin lỗi nam sinh.

Nhà trường cũng cho biết nam sinh bị tố có học lực khá, điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 đạt 8,5. Tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em đạt 9,5 điểm Toán, 6,25 điểm Ngữ văn và 9,75 điểm Tiếng Anh.

Sở GD&ĐT Đắk Lắk khuyến cáo người dân không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, đồng thời phản ánh những dấu hiệu bất thường trong thi cử đến cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định.