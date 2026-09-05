Một chuyên gia phân tích quân sự Nga mới đây cho biết, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu ở Ukraine của tên lửa Nga là xuất sắc, đạt gần 100%.

Một cuộc tấn công tên lửa của Nga đã nhắm trúng mục tiêu ở Ukraine.

Theo chuyên gia quân sự nổi tiếng - Đại tá về hưu Anatoly Matviychuk, tên lửa và UAV Nga đã chứng minh tỷ lệ bắn trúng mục tiêu ở Ukraine là xuất sắc trong các nhiệm vụ chiến đấu.

“Hiệu quả cao của vũ khí Nga là do cả tình trạng kỹ thuật của chúng và sự bất lực của hệ thống phòng không đối phương, trong việc đánh chặn chúng một cách hiệu quả”, ông giải thích.

Theo nhà phân tích quân sự, các hệ thống tên lửa Nga thuộc nhiều loại khác nhau cho thấy tỷ lệ chính xác gần 100% khi bắn trúng mục tiêu.

Trong khi đó, hiệu quả của UAV tấn công trong các chiến dịch quân sự đặc biệt là khoảng 95%.

“Những con số này đã tính đến tất cả các yếu tố đối phó, bao gồm cả sự cố kỹ thuật và nỗ lực bắn hạ của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine”, ông Matviychuk nhấn mạnh.

Trong số các hệ thống không người lái nội địa hiệu quả nhất, đại tá về hưu đã nhấn mạnh đến dòng UAV Geran-7, cũng như nhóm UAV mới nhất được trang bị các yếu tố trí tuệ nhân tạo (AI).

Các hệ thống này có khả năng tự động tìm kiếm và nhắm mục tiêu, ngay cả khi hoàn toàn không có tín hiệu vệ tinh, và dưới các biện pháp đối phó điện tử khắc nghiệt.

Mức độ tự chủ cao cho phép UAV di chuyển thành công qua những khu vực bị bao phủ bởi các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương.

Trước đây, chính Ukraine đã thừa nhận việc đưa các công nghệ tiên tiến vào vũ khí của Nga.

Các chuyên gia và cố vấn Ukraine đã khẳng định, UAV cảm tử Molniya của Nga chủ động sử dụng AI để tự động phát hiện và tiêu diệt mục tiêu trên tiền tuyến.

Việc sử dụng có hệ thống tên lửa độ chính xác cao và UAV thông minh cho phép lực lượng Nga phá hủy có hệ thống các cơ sở hạ tầng quân sự và trọng yếu của đối phương, duy trì thế chủ động chiến lược.

Theo Avia-pro



