HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chuyên gia: Tên lửa Verba Nga bán cho Iran ‘bất lực’ trước Mỹ

Sao Đỏ |

Theo chuyên gia, tên lửa phòng không vác vai Verba của Nga tại Iran bất lực trước các loại vũ khí công nghệ cao của Mỹ và Israel.

Tên lửa Verba của Nga tại Iran bất lực trước vũ khí công nghệ cao của Mỹ - Ảnh 1.

Chuyên gia Peter Suciu, một nhà bình luận của tạp chí National Interest (NI) cho rằng hệ thống phòng không vác vai Verba (MANPADS) Iran mới mua từ Nga sẽ hoàn toàn vô dụng trước Không quân Mỹ.

Tên lửa Verba của Nga tại Iran bất lực trước vũ khí công nghệ cao của Mỹ - Ảnh 2.

Theo nguồn tin, tên lửa phòng không vác vai của Nga được thiết kế để bắn hạ trực thăng và máy bay chiến đấu bay ở độ cao thấp, ngoài ra có thể bắn hạ được tên lửa hành trình nếu "đón lõng" trước.

Tên lửa Verba của Nga tại Iran bất lực trước vũ khí công nghệ cao của Mỹ - Ảnh 3.

"Tin tốt cho lực lượng Mỹ đang tấn công Iran: Việc giao hàng, dự kiến được thực hiện trong ba giai đoạn, sẽ không bắt đầu cho đến năm sau. Các đợt giao hàng bổ sung sẽ tiếp diễn vào năm 2028 và 2029," ấn phẩm NI cho biết.

Tên lửa Verba của Nga tại Iran bất lực trước vũ khí công nghệ cao của Mỹ - Ảnh 4.

Nhà quan sát kết luận rằng tên lửa Verba "có thể tăng cường khả năng phòng không của Iran, mặc dù khó lòng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với máy bay Mỹ."

Tên lửa Verba của Nga tại Iran bất lực trước vũ khí công nghệ cao của Mỹ - Ảnh 5.

Nguyên nhân là bởi những cuộc tấn công của Mỹ được thực hiện bằng vũ khí công nghệ cao gần như "tàng hình" tuyệt đối, trong khi những loại MANPADS như Verba yêu cầu binh sĩ phải nhìn nhận được mục tiêu bằng mắt thường mới có thể ngắm bắn.

Tên lửa Verba của Nga tại Iran bất lực trước vũ khí công nghệ cao của Mỹ - Ảnh 6.

Vũ khí trên chỉ có thể phát huy tác dụng trước những phương tiện tấn công đường không kích thước khá lớn và bay ở tốc độ chậm như máy bay không người lái tấn công cảm tử LUCAS - bản sao từ chính chiếc Shahed của Iran.

Tên lửa Verba của Nga tại Iran bất lực trước vũ khí công nghệ cao của Mỹ - Ảnh 7.

Mặc dù vậy giá thành chỉ 35 nghìn USD của một chiếc LUCAS khiến Mỹ dễ dàng sử dụng với số lượng cực lớn, sẽ khiến Iran nhanh chóng cạn kiệt kho tên lửa Verba của mình.

Tên lửa Verba của Nga tại Iran bất lực trước vũ khí công nghệ cao của Mỹ - Ảnh 8.

Trước đó, tờ Financial Times (FT), trích dẫn các tài liệu của Nga và một số nguồn tin cho biết Iran đã ký một thỏa thuận bí mật với Moskva để mua 500 bệ phóng tên lửa phòng không vác vai và 2.500 tên lửa với tổng trị giá 500 triệu euro.

Đã đến lúc Samsung nên khai tử mẫu điện thoại này được rồi: Nó lỡ cỡ, đắt đỏ và không đủ sức hút để mua?
Tags

Iran

Lucas

national interest

tên lửa Verba

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại