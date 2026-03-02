Đã đến lúc Samsung nên khai tử mẫu điện thoại này được rồi: Nó lỡ cỡ, đắt đỏ và không đủ sức hút để mua?

Cách đây vài năm, sự hiện diện của Galaxy S Plus là hoàn toàn hợp lý. Nó mang đến màn hình lớn hơn, dung lượng pin bền bỉ hơn so với phiên bản tiêu chuẩn, nhưng lại không khiến người dùng phải "đau ví" như dòng Ultra.

Tuy nhiên, sau sự kiện ra mắt Galaxy S26 series, mẫu Plus ngày càng giống như một "bước đệm" để đẩy người dùng lên phân khúc giá cao hơn. Hiện tại, phiên bản Plus chỉ còn cách Galaxy Ultra đúng 200 USD (trong khi S26 Ultra là model duy nhất không tăng giá).

Dựa trên số liệu kinh doanh từ năm ngoái, trang Phone Arena dự đoán mẫu máy này sẽ còn ít được săn đón hơn nữa. Tất nhiên, đó là số phận chung của bất kỳ chiếc flagship "lỡ cỡ" nào nằm kẹt giữa phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản cao cấp nhất. Dường như đã đến lúc Samsung nên khai tử mẫu Plus để làm ra một chiếc Ultra mini giống với cách mà Apple làm với iPhone Pro?

Dòng Plus rất tốt, nhưng một chiếc "Ultra mini" sẽ giá trị hơn nhiều

Galaxy S26 Plus không phải là một chiếc điện thoại tệ. Thế nhưng, về cơ bản nó vẫn là "bình cũ rượu mới" so với thế hệ tiền nhiệm nhưng lại có mức giá đắt đỏ hơn. Vậy thì mục đích tồn tại của nó lúc này là gì? Dĩ nhiên, bạn sẽ có chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 (tại thị trường Mỹ), nhưng liệu sự nâng cấp đó có thực sự xứng đáng với con số 1.100 USD?

Sẽ tốt hơn biết bao nếu những đặc quyền của dòng Ultra trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng? Samsung nên có một chiếc Galaxy Ultra nhỏ gọn với giá 1.200 USD thay thế cho mẫu Plus sẽ có sức hút lớn hơn nhiều.

Dù phiên bản Ultra nhỏ này có thể sở hữu màn hình bé hơn và thời lượng pin thấp hơn Galaxy Plus, nhưng những lợi ích mà nó mang lại hoàn toàn áp đảo những nhược điểm đó. Ngay cả khi một hoặc hai tính năng nâng cấp không làm bạn hứng thú, chắc chắn những phần còn lại sẽ thuyết phục được bạn.

Apple và Google đã thay đổi, Samsung thì chưa

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max hiện mang đến trải nghiệm gần như tương đồng. Apple không hề cắt giảm bất kỳ tính năng nào trên chiếc Pro nhỏ so với bản Pro Max lớn: cùng vi xử lý, cùng camera tele, cùng hệ thống tản nhiệt và dung lượng RAM.

Google gần đây cũng đi theo lộ trình tương tự với dòng Pixel khi giới thiệu mẫu Pixel Pro nhỏ bên cạnh Pixel Pro XL. Thực tế, các mẫu máy cao cấp nhất luôn chiếm trọn cảm tình của người mua, vì vậy việc đa dạng hóa lựa chọn cho dòng "Pro" hay "Ultra" là một bước đi cực kỳ logic.

Đáng tiếc là với Samsung, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ như nhiều năm về trước. Nếu muốn tận hưởng trọn vẹn "trải nghiệm Galaxy", bạn buộc phải mua chiếc điện thoại to nhất trong dòng sản phẩm. Trong mắt Samsung, "Ultra" đồng nghĩa với "To", nhưng tư duy này có vẻ đã trở nên lỗi thời vào năm 2026.

Khi giá tăng, một chiếc Ultra nhỏ gọn càng trở nên hợp lý

Ngành công nghiệp sản xuất điện thoại đang chứng kiến một bước ngoặt lớn. Chi phí linh kiện tăng vọt – phần lớn do cuộc đua AI – và ngay cả những gã khổng lồ như Samsung cũng không thể (hoặc không muốn) duy trì mức giá cũ.

Samsung đã giữ nguyên giá cho Galaxy S26 Ultra nhưng lại tăng thêm 100 USD cho bộ đôi Galaxy S26 và S26 Plus. Sự thay đổi này khiến dải sản phẩm bị lệch hẳn về phía Ultra, nhất là khi bản Plus giờ đây đã chạm mốc 1.100 USD.

Ở mức giá đó, thật khó để biện minh cho giá trị của Galaxy Plus. Thậm chí, ngay từ khi nó có giá 1.000 USD đã khiến người dùng cảm thấy phân vân. Nếu đã chấp nhận chi ra số tiền lên đến hàng nghìn USD, chẳng thà bỏ thêm 100 USD nữa (tổng 1.200 USD) để sở hữu một chiếc Ultra nhỏ gọn, còn hơn là chi 1.100 USD cho bản Plus – vốn thiếu vắng hầu hết các nâng cấp đáng tiền nhất.

Có vẻ như chính Samsung cũng đang lèo lái người dùng theo hướng đó. Năm nay, hãng dành rất ít thời lượng trên sân khấu cho bản tiêu chuẩn và bản Plus, trong khi gần như mọi tính năng "đỉnh" nhất đều được dành riêng cho Ultra (nhiều hơn hẳn so với các năm trước).

Lời kết

Một chiếc Galaxy S Ultra với kích thước 6,3 inch sẽ mang đến cho người dùng cơ hội trải nghiệm những tinh hoa công nghệ hàng đầu của Samsung.

Một trong những tính năng yêu thích nhất trên dòng Ultra mới là màn hình chống nhìn trộm (Privacy Display), cùng với kính Gorilla Glass Armor 2 với khả năng chống phản chiếu tuyệt vời từ thế hệ trước.

Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu chúng, người dùng buộc phải dùng một chiếc điện thoại khổng lồ, dù sở thích là những thiết bị cầm vừa tay.

Galaxy Plus từng được chấp nhận vì nó mang lại thời lượng pin dài và màn hình lớn với mức giá rẻ hơn, dù ranh giới đó vốn đã rất mong manh. Giờ đây, khi đã chạm ngưỡng 1.100 USD, việc chọn mua nó giống như một quyết định sai lầm. Thay thế nó bằng một chiếc điện thoại đắt hơn một chút nhưng mang lại giá trị vượt trội sẽ là nước đi tốt hơn cho cả Samsung lẫn người tiêu dùng.