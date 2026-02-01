Chuyên gia review: "Thử lái xe điện Trung Quốc, tôi đổ gục hoàn toàn, giờ chẳng thiết tha gì xe khác nữa"

Quãng đường di chuyển ấn tượng, nội thất tùy biến linh hoạt cùng phần mềm mượt mà – là những điều khiến cây bút review Joanna Stern của WSJ hoàn toàn "phải lòng" chiếc Xiaomi SU7 Max sau vài tuần trải nghiệm.

Dưới đây là chia sẻ của Joanna.

Tôi từng không tin xe điện Trung Quốc

Chiếc Xiaomi SU7 Max – cũng giống như nhiều mẫu xe thuần điện khác từ Trung Quốc – hiện đang bị chặn đường vào thị trường Mỹ. Thế nhưng, cuối năm ngoái, tôi đã có hai tuần cầm lái một trong những mẫu xe "hot" nhất đại lục ngay trên những con phố tại New Jersey.

Một người bạn từng làm việc tại Xiaomi đã mua chiếc xe này và xin được giấy phép lưu hành tạm thời tại Mỹ, sau đó hào phóng cho tôi mượn để trải nghiệm dài ngày.

Khoảng thời gian gắn bó với chiếc xe đã xác nhận những gì các chuyên gia trong ngành ô tô bấy lâu nay vẫn khẳng định: Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua xe điện thông minh.

Các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc như Xiaomi, BYD hay Geely đang nhận được cơn mưa lời khen trên toàn cầu. Lý do rất đơn giản: xe của họ chạy được quãng đường xa hơn và sở hữu nền tảng kỹ thuật số tích hợp cực sâu.

Chúng ta đang nói về một hệ điều hành mượt mà như những chiếc smartphone đời mới nhất, chứ không phải loại màn hình mà bạn phải chạm tới 5 lần mới load xong cái bản đồ. Chưa kể, giá của chúng thường rẻ hơn các đối thủ phương Tây tới hàng chục nghìn USD. Tại châu Âu và Mexico, những cái tên này đang "phả hơi nóng" trực tiếp và vượt mặt cả Tesla lẫn các đối thủ xe điện khác.

"Thực tế cạnh tranh là người Trung Quốc đang trở thành 'gã khổng lồ' thống trị ngành công nghiệp xe điện," CEO Ford Jim Farley chia sẻ với tôi trong một cuộc phỏng vấn năm ngoái. "Tesla, GM hay Ford hiện chưa có sản phẩm nào thực sự đủ sức đối đầu với những gì chúng ta thấy từ Trung Quốc."

Ngay cả Farley, sau khi lái thử một chiếc Xiaomi SU7, cũng thừa nhận ông không muốn rời xa nó.

Tôi vốn không tin cho đến khi thực sự "hẹn hò" với chiếc Xiaomi này. Tôi đã đổ gục trước SU7 Max từ trong ra ngoài, và giờ đây tôi đang khao khát một thứ mà mình chưa thể sở hữu. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy người Mỹ có lẽ sẽ không phải chờ đợi quá lâu để trải nghiệm đỉnh cao công nghệ xe điện của Trung Quốc.

Chiếc xe kết nối toàn diện

Smartphone, máy tính bảng, máy giặt, máy nướng bánh mì cho đến máy hút bụi... bất cứ thứ gì chạy bằng điện, Xiaomi đều có thể sản xuất và bán cực chạy tại Trung Quốc. Vì vậy, khi ô tô dần trở thành "những chiếc máy tính đặt trên bánh xe", việc Xiaomi lấn sân sang mảng xe điện là điều hiển nhiên.

SU7 Max mang lại cảm giác chính xác của một sản phẩm từ công ty công nghệ đi làm xe hơi, chứ không phải một hãng xe cố nhồi nhét công nghệ vào. Màn hình giải trí khổng lồ 16,1 inch chạy HyperOS – hệ điều hành dựa trên nền tảng Android của hãng. Nó chứa đầy các ứng dụng – đa số là tiếng Trung mà tôi không hiểu gì cả. Tuy nhiên, tôi lại cực kỳ rành Apple CarPlay, và nó hiển thị tuyệt đẹp trên màn hình lớn này.

Một trong những tính năng nhỏ mà tôi thích nhất: Chỉ dẫn đường không hề làm gián đoạn âm nhạc. Giọng nói dẫn đường phát ra từ loa ở tựa đầu ghế lái, trong khi nhạc hoặc podcast vẫn tiếp tục phát ở các loa khác trong xe.

Vài năm trước, tôi đã phàn nàn gay gắt về việc Tesla và các hãng khác loại bỏ nút bấm vật lý để chuyển sang cảm ứng hoàn toàn. Với Xiaomi, bạn không cần phải lựa chọn. Họ bán kèm một thanh điều khiển mỏng hít bằng nam châm vào cạnh dưới màn hình, mang lại các nút bấm cơ học thực thụ để chỉnh nhạc và điều hòa. Một "phép màu" giữa thời đại cảm ứng.

Bạn cũng có thể gắn thêm các mô-đun khác như thanh đèn LED – nếu gu của bạn không phải xe gia đình mà là phong cách hộp đêm ở Berlin.

Điểm "ăn tiền" thực sự nằm ở hệ sinh thái. Tôi có thể phản chiếu bất cứ thứ gì từ chiếc điện thoại Xiaomi 17 Pro Max thẳng lên màn hình chính. Các máy tính bảng Xiaomi – cài sẵn game và ứng dụng – có thể gắn vào lưng ghế trước để phục vụ người ngồi sau, ngay lập tức trở thành bảng điều khiển điều hòa.

Thậm chí, micrô Bluetooth có thể kết nối với hệ thống âm thanh để hát karaoke. Bộ đàm tầm xa cho phép tài xế liên lạc với lũ trẻ đang mải mê chơi đùa. Một chiếc tủ lạnh mini được đặt gọn giữa hai ghế sau, và bạn có thể chỉnh nhiệt độ từ bất kỳ màn hình nào trong xe.

Với người Mỹ, chúng ta không sống trong "vũ trụ Xiaomi". Cảm giác lái chiếc xe này giống như việc Apple thực sự chế tạo chiếc Apple Car trong lời đồn và mọi thứ vận hành… trơn tru đến lạ kỳ.

Trải nghiệm lái phấn khích

Tôi yêu chiếc xe này không chỉ vì nó giống như một trung tâm công nghệ di động, mà còn vì cảm giác lái. Những gì tôi có thể nói là chiếc xe này lướt đi vô cùng êm ái và yên tĩnh, nhưng bằng cách nào đó vẫn mang lại cảm giác thể thao hơn chiếc Mustang Mach-E hay Tesla Model Y mà tôi từng thử trước đây.

Do rào cản ngôn ngữ, tôi chưa thể thử nghiệm các tính năng tự lái hoàn toàn. Nhưng trong một chuyến đi từ New Jersey vào trung tâm New York, tôi đã bật chế độ hỗ trợ lái nâng cao. Chiếc xe phanh, đánh lái và tăng tốc mượt mà hơn hẳn chiếc Ford của tôi.

Trong những chuyến đi đó, dung lượng pin cũng vượt xa kỳ vọng. Vào một ngày cực lạnh – thời điểm mà pin xe điện thường tụt dốc không phanh – chuyến đi khứ hồi 80km của tôi chỉ tiêu tốn chưa đến 30% pin. Xiaomi công bố tầm vận hành lên tới 810 km cho một lần sạc đầy.

Dù các nhà phân tích cho rằng chúng ta chưa biết chắc về độ bền lâu dài hay độ an toàn của những chiếc xe này, nhưng ấn tượng ban đầu của tôi trong thời gian ngắn với SU7 là: đây là một chiếc xe được thiết kế tốt và hoàn thiện chắc chắn.

Rào cản toàn cầu

Bạn thấy đấy, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục, kể cả mức giá của nó. Tại Trung Quốc, giá khởi điểm là 299.900 Nhân dân tệ (khoảng 43.000 USD) – cùng phân khúc với Tesla Model Y nhưng trải nghiệm lại cao cấp hơn hẳn. Tất nhiên, các chuyên gia nhận định SU7 Max sẽ đắt hơn nhiều nếu được bán tại Mỹ.

Câu hỏi là "nếu" hay "khi nào"? Hiện tại, xe điện Trung Quốc đang phải chịu mức thuế nhập khẩu lên tới 100%, kèm theo các hạn chế về công nghệ kết nối. Nhưng những rào cản này có thể không kéo dài mãi mãi.

Đầu tháng 1, trong bài phát biểu tại Detroit Economic Club, Tổng thống Trump từng nói các hãng xe Trung Quốc sẽ được chào đón nếu họ xây dựng nhà máy và thuê nhân công tại Mỹ. "Hãy để Trung Quốc vào," ông nói.

Tôi sẽ đợi bạn, Xiaomi. Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.