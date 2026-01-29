Cây bút công nghệ: "Tôi phát ngán với những chiếc Android đắt tiền mà vẫn giật, lag rồi, bảo sao thua iPhone"

Là người sử dụng song song cả điện thoại Android và iPhone, cây bút Andy Boxall của Android Police không hề "trung thành" tuyệt đối với bất kỳ phe nào. Nhưng trong vài tuần trở lại đây, cán cân trong lòng anh đã nghiêng hẳn về phía iPhone.

Vấn đề đến từ những cú giật, lag khó chịu của Android đang phá hỏng trải nghiệm sử dụng, và đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.

Dưới đây là chia sẻ về trải nghiệm không mấy hài lòng đối với điện thoại Android cao cấp của Andy.

Giật và lag

Tôi đang sử dụng iPhone 17 Pro Max và Honor Magic8 Pro.

Cả hai đều ra mắt chưa đầy sáu tháng, chạy phiên bản hệ điều hành mới nhất và sở hữu những bộ vi xử lý hàng đầu hiện nay.

Hai mẫu máy có giá khởi điểm gần tương đương nhau (giá ở thị trường quốc tế). Trên lý thuyết, hai chiếc điện thoại này phải mang lại hiệu năng ngang ngửa và trải nghiệm sử dụng tương đồng. Ít nhất, hệ điều hành Android trên Magic8 Pro phải ngang bằng, nếu không muốn nói là tốt hơn iOS trên iPhone 17 Pro Max.

Đáng tiếc là thực tế không phải vậy, và điều đó khiến tôi không còn muốn sử dụng nó thường xuyên nữa.

Độ trễ màn trập chính là thủ phạm lớn nhất. Có một độ trễ rõ rệt, ít nhất là một giây từ lúc chạm vào nút chụp đến khi điện thoại thực sự ghi lại bức ảnh. Nó hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường và nhận ra ngay lập tức.

Vấn đề này không tồn tại trên iPhone. Màn trập phản hồi tức thì ngay khi bạn chạm vào nút, mang lại cảm giác tin cậy rằng máy sẽ bắt trọn khoảnh khắc bạn muốn, đúng thời điểm bạn cần.

Độ trễ của Magic8 Pro không ảnh hưởng quá lộ liễu đến độ nét nhưng nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến "trải nghiệm sở hữu".

Như đã nói, Magic8 Pro có giá ngang ngửa iPhone 17 Pro Max, nhưng độ trễ camera khiến nó mang lại cảm giác như một chiếc smartphone rẻ tiền, kém cỏi hơn.

Khi chụp ảnh chú mèo của tôi, iPhone bắt được đúng khoảnh khắc tôi bấm máy, trong khi Magic8 Pro lại ghi lại khoảnh khắc một giây sau đó. Tôi cho rằng điều này là không thể chấp nhận được.

Ứng dụng giật cục

Tôi cũng hay lướt Threads, Reddit và Google Discover như bao người khác, nhưng tôi lại thấy mình "đốt" thời gian trên iPhone nhiều hơn là trên Magic8 Pro.

Giống như độ trễ camera, sự chậm chạp của Android thể hiện rõ mồn một trên Magic8 Pro. Ứng dụng Reddit mất thêm khoảng một giây để mở, và thao tác cuộn không có chuyển động tự nhiên như trên iPhone.

Nó có thể mượt, nhưng tốc độ lại thay đổi thất thường ở những khoảng ngẫu nhiên. Dù rất nhỏ, nhưng bạn sẽ nhận ra khi cuộn chậm qua các bài đăng, cảm giác như máy bị khựng lại rồi đột ngột đuổi kịp thao tác.

Trên iPhone, tốc độ rất mượt mà và ổn định, tôi có thể xem rõ từng bài viết khi lướt qua danh sách.

Threads thì khác, nhưng cũng chẳng khá hơn.

Android thiếu sự mượt mà của iOS trong ứng dụng này. Dù cả hai nền tảng đều gặp khó khăn về thời gian tải, nhưng chỉ Android mới bị tình trạng cuộn bị rít, cảm giác rất "lì".

Dù không dùng nhiều, Instagram cũng gặp tình trạng tương tự trên Android, trong khi iPhone mang lại trải nghiệm mượt mà và dễ chịu hơn hẳn về mặt thị giác.

Việc chuyển đổi giữa các ứng dụng và sử dụng hệ thống menu khá tương đồng, nhưng tôi thấy độ phản hồi cảm ứng của iOS được tinh chỉnh tự nhiên hơn cho các thao tác vuốt ngón tay so với Android trên chiếc Honor.

Rất khó để diễn tả nếu không so sánh trực tiếp hai thiết bị, nhưng sự khác biệt đó thực sự hiện hữu, và não bộ dần dần thúc đẩy tôi chọn iPhone vì lý do đó.

Không phải là vấn đề mới

Tôi tìm đến iPhone vì nó mang lại chất lượng cao hơn, thoải mái hơn và trải nghiệm trong ứng dụng cũng như camera thú vị hơn đáng kể so với Android trên Magic8 Pro.

Dù vấn đề này nổi bật rõ rệt trên điện thoại Honor nhưng nó không phải là trường hợp cá biệt.

Đã có những bài viết về độ trễ màn trập trên điện thoại Samsung và tình trạng giật ứng dụng trên điện thoại Pixel trong năm qua. Chỉ cần tìm kiếm trên mạng bạn sẽ thấy những lời phàn nàn về các vấn đề này đã tồn tại từ cả thập kỷ trước.

Một số nhà sản xuất đã nỗ lực khắc phục vấn đề này, gần đây nhất là OnePlus gây ấn tượng với OnePlus 15, cũng như Pixel 10 Pro XL, nhưng tôi biết các mẫu máy khác thì vẫn giật như thế.

Lẽ ra, một chiếc smartphone đắt tiền hoàn toàn mới với chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12GB, màn hình OLED tần số quét 1-120Hz và chạy Android 16 thì không chỉ đối đầu sòng phẳng với iPhone, mà còn phải đánh bại ở một số khía cạnh.

Nhưng nó đã không làm được điều đó.

Độ tin cậy và sự thoải mái

Honor Magic8 Pro đã gây ức chế cho tôi một cách âm thầm đến mức tôi hiếm khi sử dụng nó trong tuần qua, thay vào đó tôi lại cầm lấy iPhone.

iPhone mang lại cảm giác và khả năng vận hành đúng tầm giá, đúng như kỳ vọng.

Sự thoải mái không nên bị xem nhẹ trên một chiếc smartphone. Từ cách thiết kế thân máy cho đến phần mềm chúng ta sử dụng hàng ngày, cả hai đều phải phù hợp với cơ thể và tâm trí người dùng.

Khi một trong hai yếu tố bị lệch nhịp, chúng ta có xu hướng sử dụng ít đi và không còn kết nối với thiết bị theo cách mình cần.

Tôi đã cảm thấy như vậy về Magic8 Pro, dù ban đầu tôi không nhận ra mình đang chối bỏ nó.

Android có thể rất tuyệt vời, nhưng vài tuần qua đã cho tôi thấy nó có thể tệ hại đến mức nào khi so sánh với đối thủ truyền kiếp của mình.