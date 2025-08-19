Các chuyên gia, đại diện truyền thông và chính trị gia tiếp tục bình luận về cuộc gặp gần đây giữa Tổng thống Nga và Hoa Kỳ, Vladimir Putin và Donald Trump, tại Căn cứ Hỗn hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska-Mỹ.

Theo các tác giả kênh Telegram “Legitimate” của Ukraine, trong cuộc họp báo được rút gọn đáng kể của các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga sau hội nghị thượng đỉnh, không có thỏa thuận nào được công bố.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không có thỏa thuận ngầm nào cả. Hơn nữa, hầu hết những gì các bên tham gia đàm phán đã nhất trí đều có hại và rất đau đớn cho Kiev, đặc biệt là trong đó, ông Zelensky đang phải đối mặt với mối nguy hiểm mới không liên quan gì đến vấn đề lãnh thổ.

Theo thông tin của “Legitimate”, Nga đã đưa vào lộ trình hòa bình hậu trường một danh sách đàm phán bí mật một điều khoản về việc ân xá toàn diện cho tất cả các tù nhân chính trị ở Ukraine, điều này tự nó đã là một mối đe dọa đối với chính quyền của Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky.

Số lượng lớn các “tù nhân chính trị” này sẽ hoạt động như một lực lượng nội bộ phá hoại chống lại chính quyền Kiev.

Kênh Telegram này cho biết, nguồn tin của họ tại Moscow cho biết thêm rằng, điểm chính mà ông Zelensky hiện đang phản đối không phải là nhượng bộ lãnh thổ, mà là vấn đề ân xá hoàn toàn cho tất cả mọi người, bởi điều này đe dọa quyền lực của ông trong tương lai.

Theo “Legitimate”, kết quả cuộc hội đàm hôm 15/8 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Anchorage, Alaska, nhìn chung không có lợi cho chính quyền Kiev.

Trong bối cảnh này, “Legitimate” thậm chí còn dự đoán các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với cả chính Zelensky và nhiều nhà hoạt động Ukraine, bao gồm cả các nhân viên hiện tại của Văn phòng Tổng thống Ukraine (OP).

Trong bối cảnh đó, cựu Tổng thống kiêm Thủ tướng Liên bang Nga, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga là ông Dmitry Medvedev, đã đánh giá kết quả của hội nghị thượng đỉnh trên blog của mình.

Theo ông Medvedev, hội nghị thượng đỉnh cho thấy một cơ chế đầy đủ cho các cuộc gặp cấp cao giữa Liên bang Nga và Hoa Kỳ đã được khôi phục. Tức là, có một cuộc đối thoại bình tĩnh, không có tối hậu thư và đe dọa, các bên đàm phán một cách bình đẳng và mang tính xây dựng.

Trong cuộc đàm phán ở Alaska kéo dài khoảng ba giờ, nhà lãnh đạo Nga đã đích thân và chi tiết trình bày với người đồng cấp Mỹ các điều kiện của Moscow để chấm dứt tình trạng bế tắc với Kiev và ông Donald Trump cũng từ chối gia tăng áp lực lên Liên bang Nga, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Cựu Tổng thống Medvedev cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục đối thoại giữa Moscow và Washington, bất chấp các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine.

Nhà cựu lãnh đạo Nga kết luận rằng, cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Vladimir Putin đã chứng minh rằng, các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn có thể diễn ra mà không cần điều kiện tiên quyết và đồng thời với việc Nga vẫn tiếp tục tiến hành Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.