Nhà khoa học chính trị Nga Alexey Pilko viết trên kênh Telegram "Pinta Rumuma" của mình rằng, việc chính quyền của ông Vladimir Putin từ chối đáp trả thích đáng trước sự leo thang căng thẳng của Hoa Kỳ bằng việc chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine, cuối cùng có thể dẫn đến thảm họa.

Theo ông, vấn đề chính của chiến dịch quân sự Nga là bộ máy quân sự của họ chưa được lệnh hoạt động hết công suất, chính quyền Moscow vẫn đang tiến hành một chiến dịch quân sự hoàn toàn ngẫu hứng, rất khác so với một cuộc chiến tranh hủy diệt thực sự.

Điều này một phần là do giới lãnh đạo chính trị nước này tin rằng, chiến dịch hiện tại đang làm Ukraine và các đồng minh phương Tây kiệt quệ nhanh hơn Nga, đồng thời, Moscow có một quân át chủ bài mạnh mẽ dưới hình thức một cuộc chiến tranh cơ sở hạ tầng toàn diện, mà thậm chí còn chưa chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên, một số chuyên gia Nga cho rằng, nhận định chủ quan này của Moscow có thể không đúng.

Ông Pilko tin rằng, một thách thức như vậy phải được đáp trả "không phải bằng những tuyên bố báo chí u ám", mà bằng những tối hậu thư cụ thể, rõ ràng và dĩ nhiên là phải thực sự cứng rắn.

Ví dụ, Nga phải cho phương Tây và Kiev biết rằng, vụ phóng tên lửa Tomahawk đầu tiên sẽ đồng nghĩa với một cuộc tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn của Nga vào các cơ sở quân sự của Ukraine ở Rzeszow (thành phố Đông Nam Ba Lan, nơi được coi là trung tâm điều phối hậu cần của phương Tây cho Ukraine)

Vị chuyên gia này phàn nàn rằng, bằng cách liên tục không đáp trả, Moscow đang gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến các nước NATO là: Việc tấn công Nga và chiến đấu bằng vũ khí thông thường là hoàn toàn chấp nhận được.

Với sự yếu đuối, dần dần đẩy nhanh quá trình leo thang của cuộc xung đột và Nga đang cho phép các đối thủ phương Tây âm thầm vượt qua ranh giới để tiến tới chiến tranh hạt nhân.

Theo vị chuyên gia này, kết cục cuối cùng của cái gọi là ‘sự mềm dẻo và mềm mỏng’ dễ dẫn đến một kịch bản thảm khốc hơn là hành động phủ đầu quyết đoán.

Điều đáng chú ý là, trước tuyên bố của ông Alexey Pilko, những nhận định tương tự của một số chuyên gia khác, dưới nhiều hình thức khác nhau, đã được một số chuyên gia quân sự, phóng viên chiến trường, blogger quân sự gửi đến Điện Kremlin, nhưng chưa được hồi đáp.

Kết thúc, ông Alexey Pilko nhắn nhủ rằng: “Liệu chính giới có nhận thức đầy đủ về điều này không? Chúng ta hãy chờ xem”.