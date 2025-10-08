Newsweek: Tàu lạ xâm nhập Hoàng Hải: Hàn Quốc bắt giữ 8 người Trung Quốc sau màn truy đuổi nghẹt thở

Tờ Newsweek (Mỹ) đưa tin, Hàn Quốc đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh Lực lượng Bảo vệ Bờ biển nước này bắt giữ những công dân Trung Quốc sau một cuộc rượt đuổi bằng tàu, được cho là khi những đối tượng này đang tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp vào Hàn Quốc.

Theo chính quyền Hàn Quốc, công dân Trung Quốc chiếm phần lớn trong số những người nhập cảnh bất hợp pháp bằng đường biển qua Hoàng Hải vào Hàn Quốc. 52 trong số 54 người bị bắt giữ trong 5 năm qua vì nhập cảnh Hàn Quốc bất hợp pháp bằng đường biển là công dân Trung Quốc, 40 người trong số họ đã đổ bộ từ bờ biển phía tây Hàn Quốc.

(Video do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc chia sẻ với KBS News cho thấy lực lượng chức năng Hàn Quốc đang tiếp cận con tàu)

Theo Newsweek, hãng tin này đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Cảnh sát Biển Hàn Quốc qua email để yêu cầu bình luận.

Theo các báo cáo của truyền thông địa phương, hệ thống radar quân sự của Hàn Quốc đã phát hiện ra một con tàu không xác định cách đảo Gaeui khoảng 40 km về phía tây bắc, ngoài khơi tỉnh Chungcheong ở phía tây nam Hàn Quốc, vào khoảng 11:40 tối 5/10 (giờ địa phương).

Để ứng phó, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc đã điều động tám tàu tuần tra, và quân đội nước này cũng triển khai riêng hai tàu.

Con tàu không xác định kia được cho là đã phớt lờ hiệu lệnh dừng lại, khiến cho lực lượng chức năng Hàn Quốc phải tham gia một cuộc rượt đuổi kéo dài 2 tiếng. Cuối cùng, phía Hàn Quốc đã bắt kịp con tàu kia vào lúc 1:43 sáng 6/10, cách đảo Gaeui 40 km về phía tây bắc.

Video do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc chia sẻ với hãng tin KBS News (Hàn Quốc) cho thấy lực lượng chức năng Hàn Quốc đang tiếp cận, bao gồm cả một máy bay chiếu đèn pha vào con tàu. Trên tàu có 8 công dân Trung Quốc, trong đó có một người được cho là đã nhảy xuống biển hoặc rơi xuống biển trước khi được cứu ngay sau đó.

Theo các nhà chức trách Hàn Quốc, những người trên tàu đang tìm cách nhập cảnh Hàn Quốc để tìm việc làm và đã khởi hành từ thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cải trang thành cần thủ đi câu cá.

Kang Cheon-su - Trưởng phòng Đối ngoại của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển quận Taean, tỉnh Chungcheong, Hàn Quốc - chia sẻ với KBS News rằng: “[Trước đây] một số người đã bị trục xuất [khỏi Hàn Quốc] và không thể nhập cảnh hợp pháp [trở lại], nên họ phải nhập cảnh bất hợp pháp. Taean cũng là điểm gần nhất với Trung Quốc.”

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch xin lệnh bắt giữ 8 công dân Trung Quốc theo Đạo luật kiểm soát nhập cư của nước này.

Các quan chức Hàn Quốc lưu ý sự thay đổi ngày càng tăng về phương thức của những đối tượng nhập cư bất hợp pháp từ việc sử dụng tàu chở hàng và tàu đánh cá cỡ lớn hơn sang tàu du lịch nhỏ hơn để đổ bộ trực tiếp, đồng thời cam kết sẽ tăng cường tuần tra và giám sát trên biển dọc theo bờ biển phía tây Hàn Quốc.

Hàn Quốc tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc

Theo Newsweek, vụ việc trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc căng thẳng do nhiều lý do.

Bên cạnh những vấn đề như nhập cư bất hợp pháp và đánh bắt cá trái phép, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gần đây tại Hàn Quốc, bùng phát sau động thái bật đèn xanh của Seoul đối với chương trình thí điểm miễn thị thực cho các nhóm du khách Trung Quốc, đã làm gia tăng căng thẳng.

Du khách Trung Quốc đến bằng tàu du lịch vào ngày đầu tiên Hàn Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực cho nhóm du khách Trung Quốc tại cảng Incheon, Hàn Quốc, vào ngày 29/9/2025. Ảnh: VCG

Đại sứ quán Trung Quốc tại Seul đã kêu gọi du khách Trung Quốc tới Hàn Quốc phải cảnh giác và đề nghị chính quyền nước sở tại đảm bảo an toàn cho họ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã ra lệnh trấn áp các cuộc biểu tình, cảnh báo hồi tuần trước rằng "những tin đồn và tuyên bố thù hận nhắm vào các quốc gia cụ thể" không được dung thứ và điều này có thể gây tổn hại đến vị thế quốc tế của Hàn Quốc.

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Hàn Quốc, 4,6 triệu người Trung Quốc đã đến Hàn Quốc vào năm ngoái, chiếm 28% tổng số du khách quốc tế đến nước này.